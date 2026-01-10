Galaxy S26 Plus ve Galaxy A37'nin batarya kapasiteleri belli oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında piyasaya süreceği üç telefonuna ait TUV sertifikaları ortaya çıktı. Bu sertifikalar, telefonların pil kapasitelerini ve şarj hızlarını ortaya koyuyor.

Batarya ve şarj hızları aynı kalacak

Bu bilgilere göre, Galaxy S26+ 4.755 mAh nominal kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Samsung’un bunu, Galaxy S25+’ta olduğu gibi 4.900 mAh tipik kapasite olarak pazarlaması bekleniyor.Telefon ayrıca 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Galaxy A57'nin TUV sertifikası da 45W kablolu şarj desteğini doğruluyor, ancak bu modelin batarya kapasitesi henüz açıklanmış değil. Öte yandan Galaxy A37, 4.905 mAh nominal kapasiteli bir bataryaya sahip ve aynı şekilde 45W kablolu şarj destekliyor. Galaxy A37 5G’nin, pazarlama tarafında 5.000 mAh ya da 5.100 mAh tipik kapasite ile sunulması muhtemel.

Söylentilere göre Galaxy A37 ve A57 modelleri Şubat ayının ilk yarısında tanıtılacak. Galaxy S26 serisinin ise son sızıntılara göre 25 Şubat’ta Kaliforniya’da düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor.

