Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Plus ve Galaxy A37'nin batarya kapasiteleri belli oldu

    Samsung'un yakında piyasaya süreceği üç telefonuna ait TUV sertifikaları ortaya çıktı. Bu sertifikalar, telefonların pil kapasitelerini ve şarj hızlarını ortaya koyuyor.

    Galaxy S26 Plus ve Galaxy A37'nin batarya kapasiteleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında piyasaya süreceği üç telefonuna ait TUV sertifikaları ortaya çıktı. Bu sertifikalar, telefonların pil kapasitelerini ve şarj hızlarını ortaya koyuyor.

    Batarya ve şarj hızları aynı kalacak

    Bu bilgilere göre, Galaxy S26+ 4.755 mAh nominal kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Samsung’un bunu, Galaxy S25+’ta olduğu gibi 4.900 mAh tipik kapasite olarak pazarlaması bekleniyor.Telefon ayrıca 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

    Galaxy A57'nin TUV sertifikası da 45W kablolu şarj desteğini doğruluyor, ancak bu modelin batarya kapasitesi henüz açıklanmış değil. Öte yandan Galaxy A37, 4.905 mAh nominal kapasiteli bir bataryaya sahip ve aynı şekilde 45W kablolu şarj destekliyor. Galaxy A37 5G’nin, pazarlama tarafında 5.000 mAh ya da 5.100 mAh tipik kapasite ile sunulması muhtemel.

    Söylentilere göre Galaxy A37 ve A57 modelleri Şubat ayının ilk yarısında tanıtılacak. Galaxy S26 serisinin ise son sızıntılara göre 25 Şubat’ta Kaliforniya’da düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şantiye elektriği ad soyad ile kişi bulma akrep ilacı kargoya araç kiralama yorumlar protein tozu eczanede satılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum