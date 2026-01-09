Giriş
    iOS 26 kullanım oranı açıklandı: Son yılların en düşüğü!

    Statcounter'ın raporlarına göre iOS 26 güncellemesi benimsenme açısından önceki sürümlerin oldukça gerisinde kaldı. Çoğu iPhone kullanıcısı iOS 18'de kalmayı tercih etti.

    iOS 26 kullanım oranları açıklandı Tam Boyutta Gör
    StatCounter tarafından Ocak 2026 için yayınlanan iOS kullanım verileri, dünya genelinde aktif iPhone'ların yalnızca yaklaşık %15 - %16'sının herhangi bir iOS 26 sürümünü çalıştırdığını gösteriyor.

    Statcounter, iOS sürümleri de dahil olmak üzere işletim sistemi kullanımını yıllardır takip ediyor. En son verileri, aktif iPhone'ların çoğunun hala iOS 18'de olduğunu gösteriyor. Ocak 2026 itibarıyla, iPhone'lar arasında iOS 18'in küresel kullanım dağılımı şu şekilde:

    • iOS 18.7: %33,8
    • iOS 18.6: %25,2
    • iOS 18.5: %5,6

    iOS 26 benimsenme oranları

    • iOS 26.1: 10.6%
    • iOS 26.2: 4.6%
    • iOS 26.0: 1.1%

    iOS 26 tarafında, iPhone’ların yalnızca %4’ünde güncel iOS sürümü yüklü. iOS 26’ya güncelleyip sonraki sürümlere geçmeyenler %1 civarında.

    StatCounter'ın Ocak 2025 verilerine göre, iOS 18'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört ay sonra iPhone'ların yaklaşık %63'ü iOS 18'in bir sürümünü kullanıyordu. Ocak 2024'te, iOS 17 benzer bir zaman diliminde yaklaşık %54'lük bir benimseme oranına ulaşmışken, iOS 16 Ocak 2023'te %60'ın üzerinde bir benimseme oranına ulaşmıştı.

    Bu hız, geçmiş güncellemelerle karşılaştırıldığında yavaş görünüyor. Ocak 2025'te, kullanıcıların %60'ından fazlası zaten iOS 18'in bir sürümünü kullanıyordu. 2024'ün başlarında iOS 17, aynı dönemde %50'yi aşmıştı.

    Apple, eski işletim sistemlerini güvenlik güncellemeleriyle desteklemeye devam ediyor ve kullanıcıların kritik yamaları kaybetme ya da güncelleme konusunda acil bir baskı hissetmeden iOS 18'de kalmalarına olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların eski sürümlerde kalmasını çok daha kolay hale getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
