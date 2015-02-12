Galaxy Note II modeli Android 5.0 güncellemesini alacak

Haber Editörü
Samsung'un 2012 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemi modellerinden birisi olan Galaxy Note 2, Android 5.0 güncelleme kervanına katılmaya hazırlanıyor.
Samsung Polonya tarafından yapılan duyuruda Galaxy Note 2 modeli için Android 5.0 güncellemesinin hazırlandığı ancak detaylı bilgilerin paylaşılamayacağı belirtildi. 3 yılını doldurmak üzere olan cihaz sahiplerini sevindirecek güncellemenin kesin tarihi bilinmiyor.
Samsung böylece Android 5.0 güncellemesi için 3 yıl geriye kadar gitmiş oldu. Ancak Galaxy S3 modeli bundan mahrum kalacak ziya modelde 1GB RAM bulunuyordu. Galaxy Note 2 modelinde ise 2GB RAM yer alıyordu.
http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-poland-confirms-galaxy-note-ii-will-updated-lollipop.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence de Samsung boşuna böyle bir şey yapmaz, çünkü 5.0a o kadar yeniden driver vb. yazması gerekli o kadar ugrastıktan sonra S3e de verirler
Şu an üstündeki yazılımla en az 2 sene daha donanım problemi olmazsa götürecek bir telefon.
Samsungun düşüncesi acaba -kötü düşünüyorum- ben bunlara bir güncelleme verip, telefonlarını kullanışsız hale getiririm diyor olabilir mi?