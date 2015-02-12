Galaxy Note II modeli Android 5.0 güncellemesini alacak





Samsung'un 2012 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemi modellerinden birisi olan Galaxy Note 2, Android 5.0 güncelleme kervanına katılmaya hazırlanıyor.





Samsung Polonya tarafından yapılan duyuruda Galaxy Note 2 modeli için Android 5.0 güncellemesinin hazırlandığı ancak detaylı bilgilerin paylaşılamayacağı belirtildi. 3 yılını doldurmak üzere olan cihaz sahiplerini sevindirecek güncellemenin kesin tarihi bilinmiyor.





Samsung böylece Android 5.0 güncellemesi için 3 yıl geriye kadar gitmiş oldu. Ancak Galaxy S3 modeli bundan mahrum kalacak ziya modelde 1GB RAM bulunuyordu. Galaxy Note 2 modelinde ise 2GB RAM yer alıyordu.

http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-poland-confirms-galaxy-note-ii-will-updated-lollipop.html