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Galaxy Note II modeli Android 5.0 güncellemesini alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note II modeli Android 5.0 güncellemesini alacak

Samsung'un 2012 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemi modellerinden birisi olan Galaxy Note 2, Android 5.0 güncelleme kervanına katılmaya hazırlanıyor. 

Samsung Polonya tarafından yapılan duyuruda Galaxy Note 2 modeli için Android 5.0 güncellemesinin hazırlandığı ancak detaylı bilgilerin paylaşılamayacağı belirtildi. 3 yılını doldurmak üzere olan cihaz sahiplerini sevindirecek güncellemenin kesin tarihi bilinmiyor. 

Samsung böylece Android 5.0 güncellemesi için 3 yıl geriye kadar gitmiş oldu. Ancak Galaxy S3 modeli bundan mahrum kalacak ziya modelde 1GB RAM bulunuyordu. Galaxy Note 2 modelinde ise 2GB RAM yer alıyordu.  

http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-poland-confirms-galaxy-note-ii-will-updated-lollipop.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Lümpen 4 yıl
Acaba s5 mini a5 veya s4 mini gibi telefonlar alacak mı?
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doctor_bey 4 yıl
İnanır mısınız şu habere ağlıyorum şu an
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Red_devil33 4 yıl
İnşallah verir ama hiç sanmıyorum sözde s3 te 5.0 ı bile alıyordu.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Note Pro 12.2 ne durumda?
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ogzo 4 yıl
note 2 yi öldürecek güncelleme.
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Elsa 4 yıl ogzo
ogzo
note 2 yi öldürecek güncelleme.

Bence de Samsung boşuna böyle bir şey yapmaz, çünkü 5.0a o kadar yeniden driver vb. yazması gerekli o kadar ugrastıktan sonra S3e de verirler
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acura07 4 yıl
S3 un kitkati gibi olmasin?
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ilberto35 4 yıl
Olması gereken olacak bir bakıma. Ama lolipop acaba note 2 telefona fazla gelebilir mi?
Şu an üstündeki yazılımla en az 2 sene daha donanım problemi olmazsa götürecek bir telefon.
Samsungun düşüncesi acaba -kötü düşünüyorum- ben bunlara bir güncelleme verip, telefonlarını kullanışsız hale getiririm diyor olabilir mi?
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Alegro1453 4 yıl
Demek ki S3'e guncelleme gelmemesinin nedeni gercekten de 1 GB'lik Ram imiş. Herkes bahane diyordu, o zaman Note 2 de alamazdi guncelleme
Keske zamaninda Note 2 alsaydim, S Pen cok ilgimi cekiyor.
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-BraveHeart- 4 yıl
Vay be samsungun vermesini hic beklemezdim.
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Sanki Bana Pele 4 yıl
Ben askere gitmeden gelse de biraz tadına baksak 5'in
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
3.yılını dolduracak cihaza güncelleme gelmesi çok hoş.
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