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Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi için Samsung'dan açıklama geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi için Samsung'dan açıklama geldi

Kısa bir süre önce geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini vermeye başlayan Samsung, ani bir kararla dağıtımı durdurmuştu. Güncellemenin farklı problemlere yol açtığı haberlerinden sonra Samsung'dan da resmi açıklama geldi.

Samsung İngiltere ofisi Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi ile ilgili rapor edilen sorunları araştırmaya başladıklarını, bu nedenle güncellemeyi durdurduklarını ve mümkün olan en kısa sürede yeniden dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.

Böylece güncellemede sıkıntılar olduğu resmi ağızlardan da doğrulanmış oldu. Android 4.3 güncellemesi ile rapor edilen genel sıkıntılar ise KNOX güvenlik servisinin olmayışı, uykudan uyanırken gecikmeler, sık sık donmalar, Samsung müzik uygulamasında hatalar, kablosuz bağlantı problemleri şeklinde sıralanıyor. Güncellemenin ne zaman tekrar dağıtıma başlayacağı ise açıklanmadı. 

http://www.sammobile.com/2013/11/18/samsung-delivers-official-statement-regarding-galaxy-s3s-android-4-3-update-issues/ Yorum Yaz
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Lemans 6 yıl en beğenilen
Knox'un olmayışını kim rapor ettiyse artık
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Midgardian 6 yıl
Samsung verkaç taktiği uyguladı.Maksat s3 kullanıcılarını sevindirmekti.Hazır olmadıklarını kendileri de biliyordur en baştan. Yoksa koca Samsung mühendisleri bilgisiz! mi sanki.
Samsung verkaç taktiği uyguladı.Maksat s3 kullanıcılarını sevindirmekti.Hazır olmadıklarını kendileri de biliyordur en baştan. Yoksa koca Samsung mühendisleri ...
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BeYaBaN. 6 yıl
Milyar dolarlık şirketsin amiral gemisi dediğin toplasan güncel olarak 4 tane cihazın var (s3,s4,note2,note3) sen gel arkadaş doğru düzgün güncelleme vereme nasıl bir iştir kafam almıyor bunu. S4 teki kamera problemini hala çözemediler ben artık donanımsal olduğunu düşünüyorum.
Milyar dolarlık şirketsin amiral gemisi dediğin toplasan güncel olarak 4 tane cihazın var (s3,s4,note2,note3) sen gel arkadaş doğru düzgün güncelleme vereme nas...
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DH Misafiri 5 yıl
selam herkeze bende güncelleme yaptım ve güncellemeden hariç birkaç ek paket daha kurdu telefon hafızası normalde 16 gb görünüyordu güncellemeyapınca hafıza 32 gb oldu ne hikmetse sorun çıkarmaz umarım bayada şasırtıcı bır gelişme.
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DH Misafiri 5 yıl
selamlar.. samsung s3 ume yeni yazilimi yukledim 2gun once ancak artik listemdeki sarkilari watsup tan paylasamiyorum. bu ozellik mi kaldirildi ki, yoksa bu da hatalardan biri mi yada ben mi bulamiyorum acaba. bilen varsa yardimci olabilir mi arkadaslar cok sevinirim
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Serhadss 5 yıl
4.3 deli şarj yiyor
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler ben telefonu yeni guncelledim fakat oyun oynarken aşiri ve eskisine gore daha cabuk isnimalar oluyor yardm
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DH Misafiri 5 yıl
yeni rom yayınlandı. 4.3 uk rom
link terafile.co/...
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DH Misafiri 6 yıl
Koskoca samsung yazılım hatasını bilmiyor mu sanki! Bu tamamen oyun s3 olan kişilerin s4 almaları için yapılan bir stratejidir. Samsung test ederken bu hataları göremeyecek değil bütün bu hataları bile bile yapıp yayınlandı.
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DH Misafiri 6 yıl
doctor5945
s4 te 4.3 alıp şikayeti olan varmı aşırı ısınma aşırı pil tüketimi donma takılma gibi

var arkadaşım pil süresi neredeyse %25 azaldı. 1 2 saat ekranı hiç açmıyorum ama şarj hemen hemen %20 azalıyo kendiliğinden. pil kullanım istatistiklerine baktığımda ortam sunucusu ve android os neredeyse %50 ayrıca bir de android sistemi de %10 civarında yani bu üçü %60 ını harcıyor hem de telefon güç butonu kapalıyken. ayrıca arka planda google play müzik çalışıyo kendiliğinden yani telefon uyku modundayken işlemci vs. devamlı çalışıyor, ayrıca wi-fi devamlı bağlantı kalitesi düşük uyarısı veriyor kapanıyor vs. yani s4 için 4.3 sürümü tam bir fiyasko, donanım haberde izledikten sonra yukledim, bu editörler ezberden inceleme yapmış anlaşılan şunlar şunlar düzeldi diyerek.
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Onurcan91 6 yıl
http://www.sammobile.com/2013/11/22/galaxy-s4-and-note-3-to-get-android-4-4-in-january-s-iii-and-note-ii-before-april-2014/

Sevindirici bir haber daha Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 Nisan 2014'den önce 4.4 Kitkat alacak..
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doctor5945 6 yıl
s4 te 4.3 alıp şikayeti olan varmı aşırı ısınma aşırı pil tüketimi donma takılma gibi
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