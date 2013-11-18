Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi için Samsung'dan açıklama geldi





Kısa bir süre önce geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini vermeye başlayan Samsung, ani bir kararla dağıtımı durdurmuştu. Güncellemenin farklı problemlere yol açtığı haberlerinden sonra Samsung'dan da resmi açıklama geldi.





Samsung İngiltere ofisi Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi ile ilgili rapor edilen sorunları araştırmaya başladıklarını, bu nedenle güncellemeyi durdurduklarını ve mümkün olan en kısa sürede yeniden dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.





Böylece güncellemede sıkıntılar olduğu resmi ağızlardan da doğrulanmış oldu. Android 4.3 güncellemesi ile rapor edilen genel sıkıntılar ise KNOX güvenlik servisinin olmayışı, uykudan uyanırken gecikmeler, sık sık donmalar, Samsung müzik uygulamasında hatalar, kablosuz bağlantı problemleri şeklinde sıralanıyor. Güncellemenin ne zaman tekrar dağıtıma başlayacağı ise açıklanmadı.

http://www.sammobile.com/2013/11/18/samsung-delivers-official-statement-regarding-galaxy-s3s-android-4-3-update-issues/