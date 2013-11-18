Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi için Samsung'dan açıklama geldi

Haber Editörü
Kısa bir süre önce geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini vermeye başlayan Samsung, ani bir kararla dağıtımı durdurmuştu. Güncellemenin farklı problemlere yol açtığı haberlerinden sonra Samsung'dan da resmi açıklama geldi.
Samsung İngiltere ofisi Galaxy S3 Android 4.3 güncellemesi ile ilgili rapor edilen sorunları araştırmaya başladıklarını, bu nedenle güncellemeyi durdurduklarını ve mümkün olan en kısa sürede yeniden dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.
Böylece güncellemede sıkıntılar olduğu resmi ağızlardan da doğrulanmış oldu. Android 4.3 güncellemesi ile rapor edilen genel sıkıntılar ise KNOX güvenlik servisinin olmayışı, uykudan uyanırken gecikmeler, sık sık donmalar, Samsung müzik uygulamasında hatalar, kablosuz bağlantı problemleri şeklinde sıralanıyor. Güncellemenin ne zaman tekrar dağıtıma başlayacağı ise açıklanmadı.
http://www.sammobile.com/2013/11/18/samsung-delivers-official-statement-regarding-galaxy-s3s-android-4-3-update-issues/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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var arkadaşım pil süresi neredeyse %25 azaldı. 1 2 saat ekranı hiç açmıyorum ama şarj hemen hemen %20 azalıyo kendiliğinden. pil kullanım istatistiklerine baktığımda ortam sunucusu ve android os neredeyse %50 ayrıca bir de android sistemi de %10 civarında yani bu üçü %60 ını harcıyor hem de telefon güç butonu kapalıyken. ayrıca arka planda google play müzik çalışıyo kendiliğinden yani telefon uyku modundayken işlemci vs. devamlı çalışıyor, ayrıca wi-fi devamlı bağlantı kalitesi düşük uyarısı veriyor kapanıyor vs. yani s4 için 4.3 sürümü tam bir fiyasko, donanım haberde izledikten sonra yukledim, bu editörler ezberden inceleme yapmış anlaşılan şunlar şunlar düzeldi diyerek.
Sevindirici bir haber daha Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 Nisan 2014'den önce 4.4 Kitkat alacak..
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