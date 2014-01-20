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Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
28,6b
1
218
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde başladı

Samsung'un önceki yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için dağıtıma başladığı Android 4.3 Jelly Bean güncellemesi nihayet ülkemize de ulaştı.

N9000QXXUCMK2 yapı numaralı güncelleme şu an pek çok cihaza kurulmaya başlamış durumda. Android 4.3 güncellemesi ile en önemli yenilik Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. 

Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler mevcut.  

http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=SM-N9000Q&pcode=0#firmware Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl en beğenilen
Çok hızlılar
2 Yanıt Yanıtla +23
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canguler917 5 yıl
4.2 sürümü atlanip 4.3 sürümü verildi fakat bu 4.4 sürümü çıktıktan çok sonra yapıldı. verilen 4.3 sürümü yerine 4.4 sürümü olmalıydı
Yanıtla +14
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DH Misafiri 5 yıl
2 kat hızlandı telefon oyun performansı, int vb. ilk da adam gıbı bişey becerdi samsung :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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2 Avatar Avatar
senersongur 5 yıl
Maalesef 4.3 ve 4.4.2 gibi versiyonlar ilave birşey getirmiyor. Android 5 ve 6 artik cikmali. Apple neredeyse 8 çıkartacak ama Android 5'e bile geçemedi.
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feno26m 5 yıl
Merhaba arkadaşlar
4.3 Güncellemesi gelmeyen arkadaşlar CSC (ülke kodu) dan kaynaklanıyor. Ben telefonu hepsiburada dan aldım. Banada gelmedi ülke kodu XFE çıktı yanı güney afrika. bende ne yaptım sammobile den türkiye 4.0.4 sürümünü indirip odinden yükledim. CSC kodunu TUR olarak değiştirdim. PC ye bağladım Kies üzerinden otomatikman 4.3 ü bulup onay istedi. şimdi. 4.3 kullanıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
benim s3e hala 4.3 gelmedi arkadaşlar neden acaba yardım edin lütfen!!!
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DH Misafiri 5 yıl
s3 kullanıyorum. csc kodu thr yani iran. güncelleme bana henüz gelmedi irana ne zaman gelir bilginiz var mı?
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rizikos 5 yıl
Kaç haftadır bekliyorum. Bir türlü güncelleme gelmedi.
Telefonu HepsiBurada dan aldım.
Kolay bir çözüm yokmu arkadaşlar. Yardım bekliyorum...
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lunhker 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

s3 kullanıyorum. csc kodu thr yani iran. güncelleme bana henüz gelmedi irana ne zaman gelir bilginiz var mı?

benimkide iran bekliyoruz :)) + konu takip ..
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DH Misafiri 5 yıl
benim s3 e hala bir güncelleme gelmedi sürekli kontrol ediyorum benden sonra alan arkadaşlarım var onlara dahi geldi bnim ki gelmiyor kies de bulmuyor yeni güncelleme neden olabilir?
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ay_tech 5 yıl
güncelleme gelmeyenler telefonundaki romun hangi ülkeye ait olduğuna baksın..bazı ülkelere güncelleme daha gelmedi..örneğin:iran(THR)
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theteacher 5 yıl
Arkadaslar ben golddan aldim gecen yil s3 ama guncelle dedigim de en son surum mevcut diyor 4.1.2 var nasil 4.3kurarim acilbyardim
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rebellionx 5 yıl
güncellemeden önce bir foruma bakayım diye düşünmüştüm ki iyiki öyle yapmışım bunca olumsuz yorumdan sonra beklemedeyim..
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mert2844 5 yıl
Imei gider. Android 4.3 modem ve karnel dosyasi indir google da arattir bulursun simdi pc de degilim atamiyorum dosyayi. Cwmden flashla 2 dosyayi
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DH Misafiri 5 yıl
beyler benim s3 minim var ama bana hala güncelleme gelmedi bi yardımcı olabilirmisiniz
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srsy 5 yıl
@atnger dostum çoklu pencereyi aktifleştirdiyseniz, ana ekranda geri tuşuna 1 saniye kadar basılı tutun açılacaktır.
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srsy 5 yıl
Ben yükledim performansı arttı kayda değer, bir sıkıntı çıkarmadı. Zaten çıkarsa konu sahibi arkadaşımız çok güzel açıklamış. Şuan için memnunum pil performansı hakkında bilgi de vericem
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