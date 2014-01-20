Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde başladı

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Samsung'un önceki yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için dağıtıma başladığı Android 4.3 Jelly Bean güncellemesi nihayet ülkemize de ulaştı.
N9000QXXUCMK2 yapı numaralı güncelleme şu an pek çok cihaza kurulmaya başlamış durumda. Android 4.3 güncellemesi ile en önemli yenilik Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor.
Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler mevcut.
http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=SM-N9000Q&pcode=0#firmware Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4.3 Güncellemesi gelmeyen arkadaşlar CSC (ülke kodu) dan kaynaklanıyor. Ben telefonu hepsiburada dan aldım. Banada gelmedi ülke kodu XFE çıktı yanı güney afrika. bende ne yaptım sammobile den türkiye 4.0.4 sürümünü indirip odinden yükledim. CSC kodunu TUR olarak değiştirdim. PC ye bağladım Kies üzerinden otomatikman 4.3 ü bulup onay istedi. şimdi. 4.3 kullanıyorum.
Telefonu HepsiBurada dan aldım.
Kolay bir çözüm yokmu arkadaşlar. Yardım bekliyorum...
benimkide iran bekliyoruz :)) + konu takip ..
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