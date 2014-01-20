Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde başladı





Samsung'un önceki yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için dağıtıma başladığı Android 4.3 Jelly Bean güncellemesi nihayet ülkemize de ulaştı.





N9000QXXUCMK2 yapı numaralı güncelleme şu an pek çok cihaza kurulmaya başlamış durumda. Android 4.3 güncellemesi ile en önemli yenilik Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor.





Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler mevcut.

http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=SM-N9000Q&pcode=0#firmware