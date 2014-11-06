Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S3 mini modeline Android 5.0 port edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,1b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy S3 mini modeline Android 5.0 port edildi

Android işletim sisteminin yeni sürümü 5.0 Lollipop güncellemesi halen Nexus cihazlarına dağıtılmış değil ancak bağımsız geliştiriciler şimdiden kendi ROM'larını oluşturmaya başladı.

Galaxy S3 mini, S Advance ve Ace 2 modelleri için bağımsız ROM geliştiren NovaFusion ekibi Galaxy S3 mini için Android 5.0 Lollipop güncellemesini başarılı bir şekilde port etti. 

Samsung Galaxy S3 mini böylece açık kaynak yani AOSP üzerinden derlenmiş Android 5.0 ROM'unu ilk alan cihaz olması başardı. Erken sürüm olduğu için ROM'da bazı hatalar mevcut. Ancak bunların zamanla giderileceği belirtiliyor. 

Normalde Galaxy S3 mini modelinin güncelleme alma imkanı kalmamıştı. Ancak bu şekilde kullanıcılar son sürümün de tadına bakabilirler. Garanti dışı kalma riskini göze alarak Galaxy S3 mini kullanıcıları bağımsız ROM'u deneyebilirler.  

http://www.techdroider.com/2014/11/aosp-android-50-lollipop-booted-on.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Beyler 4 senelik s3 kullanıcısının tavsiyem kendiniz araştırıp kurun rom umudu adamlar yapıyo boşuna yapıyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magnifical 5 yıl
Helal olsun adamlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 5 yıl
i8200'de görseler fena olmaz hani :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serty23 5 yıl
Adam gibi kitkat yokki lolipop olsun.. 4.2 göremedik yaa böle rezillik olur mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
build.prop
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Novafusiona en yakın zamanda 10tl bagislayacagim, s3 minimi hayata dondurduler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugayy 5 yıl
ne zaman indirip telefonumuzda deneyebileceğiz acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maskelisuvari 5 yıl
Resme bakarsanız baseband "unknown" yani telefon özelliği çalışmıyor.Herhalde düzeltmişlerdir,resimde öyle kalmıştır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "MKV destekli" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı 5 yıl DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı 5 yıl Corsair Graphite 730T Test Masamızda 5 yıl Android 5.0 dönüşümünde Intel Bay Trail platformu ve özellikleri 5 yıl Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim