Galaxy S3 mini modeline Android 5.0 port edildi





Android işletim sisteminin yeni sürümü 5.0 Lollipop güncellemesi halen Nexus cihazlarına dağıtılmış değil ancak bağımsız geliştiriciler şimdiden kendi ROM'larını oluşturmaya başladı.





Galaxy S3 mini, S Advance ve Ace 2 modelleri için bağımsız ROM geliştiren NovaFusion ekibi Galaxy S3 mini için Android 5.0 Lollipop güncellemesini başarılı bir şekilde port etti.





Samsung Galaxy S3 mini böylece açık kaynak yani AOSP üzerinden derlenmiş Android 5.0 ROM'unu ilk alan cihaz olması başardı. Erken sürüm olduğu için ROM'da bazı hatalar mevcut. Ancak bunların zamanla giderileceği belirtiliyor.





Normalde Galaxy S3 mini modelinin güncelleme alma imkanı kalmamıştı. Ancak bu şekilde kullanıcılar son sürümün de tadına bakabilirler. Garanti dışı kalma riskini göze alarak Galaxy S3 mini kullanıcıları bağımsız ROM'u deneyebilirler.

http://www.techdroider.com/2014/11/aosp-android-50-lollipop-booted-on.html