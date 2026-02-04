Claude ve Higgsfield el ele verdi, Adobe hisseleri çakıldı

Adobe için kara bulutlar
Özellikle kodlama tarafında rakipsiz olarak gösterilen Claude yapay zekâsı ile Higgsfield görsel üretim platformunun hafta başında yaptığı iş birliği gündeme bomba gibi düştü. Higgsfield Vibe-Motion adındaki üretim platformu Claude muhakeme yeteneği ile Higgsfield görsel üretme yeteneğini bir araya getiriyor.
Metin tabanlı konutlar ile hareketli görseller oluşturabildiğiniz Vibe-Motion özelliğinde her karede tuval üzerinde kontrol sağlayabilirken, yapay zekâ sahneleri algılayarak daha verimli düzenlemeler yapabiliyor. Firma yeni özelliğin gerçek zamanlı kontrol sunan dünyanın ilk hareket tasarım aracı olduğunu belirtiyor.
After Effects gibi araçların sorgulanmasına neden olan Vibe-Motion etkisini kısa sürede gösterdi. Adobe hisseleri dünden bu yana yüzde 10 civarında düşüş kaydederken yatırımcılar da tedirgin. Grafik tasarım sektöründe faaliyet gösteren pek çok geliştirici firmanın benzer problemler yaşayabileceği konuşuluyor.
