Claude ve Higgsfield el ele verdi, Adobe hisseleri çakıldı

Tam Boyutta Gör İlk dönemlerde bir hobi olarak başlayan yapay zekâ bugün profesyonel işleri son derece kolaylaştıran önemli bir araca dönüştü. Profesyonel bir reklam filmi, etkileşimli bir ortam, bir şarkı klibi ya da bir tanıtım videosu sadece komutlarla oluşturulabiliyor. Bu da geleneksel profesyonel araçları riske atıyor.

Adobe için kara bulutlar

Özellikle kodlama tarafında rakipsiz olarak gösterilen Claude yapay zekâsı ile Higgsfield görsel üretim platformunun hafta başında yaptığı iş birliği gündeme bomba gibi düştü. Higgsfield Vibe-Motion adındaki üretim platformu Claude muhakeme yeteneği ile Higgsfield görsel üretme yeteneğini bir araya getiriyor.

Windows 11 yapay zekâya teslim olmadı 1 gün önce eklendi

Metin tabanlı konutlar ile hareketli görseller oluşturabildiğiniz Vibe-Motion özelliğinde her karede tuval üzerinde kontrol sağlayabilirken, yapay zekâ sahneleri algılayarak daha verimli düzenlemeler yapabiliyor. Firma yeni özelliğin gerçek zamanlı kontrol sunan dünyanın ilk hareket tasarım aracı olduğunu belirtiyor.

After Effects gibi araçların sorgulanmasına neden olan Vibe-Motion etkisini kısa sürede gösterdi. Adobe hisseleri dünden bu yana yüzde 10 civarında düşüş kaydederken yatırımcılar da tedirgin. Grafik tasarım sektöründe faaliyet gösteren pek çok geliştirici firmanın benzer problemler yaşayabileceği konuşuluyor.

