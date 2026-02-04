Giriş
    Projektörlü telefon Tank X satışa çıktı: İşte fiyatı

    8849 TANK X akıllı telefon modelinde 17600mAh batarya, 16GB LPDDR5 RAM, Full HD projektör, Dimensity 8200 yonga seti, kızılötesi kamera gibi özellikler yer alıyor.    

    8849 TANK X Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık odaklı akıllı telefonların eski hantal hallerinden çıkarak ana akım telefonlara rakip hale geldiğini görüyoruz. Çinli Unihertz iştiraki 8849 tarafından geliştirilen TANK X akıllı telefon modeli optik yakınlaştırma ve projektör gibi detaylarla dikkat çekiyor.

    8849 TANK X özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • 4nm Dimensity 8200 yonga seti
    • 16GB LPDDR5 RAM (16GB sanal)
    • 512GB UFS 3.1 depolama
    • Full Hd projektör
    • 50MP Sony IMX766 ana sensör + 64MP kızılötesi + 8MP 3x telefoto
    • 50MP ön kamera
    • 17600mAh batarya, 120W hızlı şarj
    • Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, RGB uyarı ışıkları, el feneri, çift bant GPS
    • 1050$

    8849 TANK X akıllı telefon modeli 750 gram ağırlığına rağmen dolu dolu özellikleriyle kullanıcıya bunu unutturuyor. 750 nit parlaklığa çıkabilen 120Hz ekran yanında 220 lümen parlaklık sunan ve köşe düzeltme özelliği olan projektör modülü önemli bir avantaj.

    Arka kısımda 4 kızılötesi sensör ile gece görüş kamerası yönünüzü bulmanızda yardımcı oluyor. Ayrıca 1200 lümen parlaklığa sahip el feneri de gecenizi aydınlatıyor. İddialı özelliklere rağmen bataryası 65 saate kadar konuşma ya da 6 saate kadar yoğun kullanım sunuyor. IP68 ve IP69K sertifikaları ile dayanıklılığı arşa çıkarıyor. 8849 TANK X akıllı telefon modeli kısa süreliğine 550$ indirimli fiyattan satılacak.

    8849 TANK X satışta: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

