Projektörlü telefon Tank X satışa çıktı: İşte fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık odaklı akıllı telefonların eski hantal hallerinden çıkarak ana akım telefonlara rakip hale geldiğini görüyoruz. Çinli Unihertz iştiraki 8849 tarafından geliştirilen TANK X akıllı telefon modeli optik yakınlaştırma ve projektör gibi detaylarla dikkat çekiyor.

8849 TANK X özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ LCD ekran

4nm Dimensity 8200 yonga seti

16GB LPDDR5 RAM (16GB sanal)

512GB UFS 3.1 depolama

Full Hd projektör

50MP Sony IMX766 ana sensör + 64MP kızılötesi + 8MP 3x telefoto

50MP ön kamera

17600mAh batarya, 120W hızlı şarj

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, RGB uyarı ışıkları, el feneri, çift bant GPS

1050$

Kendinden projektörlü dayanıklı telefon Tank X tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

8849 TANK X akıllı telefon modeli 750 gram ağırlığına rağmen dolu dolu özellikleriyle kullanıcıya bunu unutturuyor. 750 nit parlaklığa çıkabilen 120Hz ekran yanında 220 lümen parlaklık sunan ve köşe düzeltme özelliği olan projektör modülü önemli bir avantaj.

Arka kısımda 4 kızılötesi sensör ile gece görüş kamerası yönünüzü bulmanızda yardımcı oluyor. Ayrıca 1200 lümen parlaklığa sahip el feneri de gecenizi aydınlatıyor. İddialı özelliklere rağmen bataryası 65 saate kadar konuşma ya da 6 saate kadar yoğun kullanım sunuyor. IP68 ve IP69K sertifikaları ile dayanıklılığı arşa çıkarıyor. 8849 TANK X akıllı telefon modeli kısa süreliğine 550$ indirimli fiyattan satılacak.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

8849 TANK X satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: