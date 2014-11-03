Galaxy S4 Android 5.0 güncellemesi için gelecek yılın başları işaret ediliyor





Google'ın bu hafta kaynak kodlarını yayımlaması beklenen Android 5.0 güncellemesi ilk olarak Nexus cihazları ile Android ekosistemine merhaba diyecek. Sonrasında ise üreticilerin çalışma hızlarına göre güncellemeyi ilk alacak cihazlar belli olacak.





Bunlardan birisi olan Samsung'un yıl bitmeden en azından Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 modelleri için Lollipop güncellemesini vermesi bekleniyor. Geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 ise muhtemelen gelecek yıl başlarına kalacak.





Firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Exynos işlemcili Galaxy S4 GT-I9500 versiyonu gelecek yılın ilk aylarında Android 5.0 güncellemesini alacak. Google tarafındaki yeniliklerin yanısıra arayüz ise Galaxy S5 üzerinde ilk test görüntüleri yayımlanan TouchWiz arayüzüne benzer çizgiler taşıyacak.





Snapdragon 600 yongasetini taşıyan Galaxy S4 versiyonu için ise güncellemenin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Buna bakarak Galaxy Note 3 modelinin Exynos versiyonu için de aynı dönemlerde güncellemenin verileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-users-rejoice-Android-5.0-Lollipop-for-the-Exynos-version-to-come-early-2015_id62404