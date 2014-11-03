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Galaxy S4 Android 5.0 güncellemesi için gelecek yılın başları işaret ediliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 Android 5.0 güncellemesi için gelecek yılın başları işaret ediliyor

Google'ın bu hafta kaynak kodlarını yayımlaması beklenen Android 5.0 güncellemesi ilk olarak Nexus cihazları ile Android ekosistemine merhaba diyecek. Sonrasında ise üreticilerin çalışma hızlarına göre güncellemeyi ilk alacak cihazlar belli olacak. 

Bunlardan birisi olan Samsung'un yıl bitmeden en azından Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 modelleri için Lollipop güncellemesini vermesi bekleniyor. Geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 ise muhtemelen gelecek yıl başlarına kalacak. 

Firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Exynos işlemcili Galaxy S4 GT-I9500 versiyonu gelecek yılın ilk aylarında Android 5.0 güncellemesini alacak. Google tarafındaki yeniliklerin yanısıra arayüz ise Galaxy S5 üzerinde ilk test görüntüleri yayımlanan TouchWiz arayüzüne benzer çizgiler taşıyacak. 

Snapdragon 600 yongasetini taşıyan Galaxy S4 versiyonu için ise güncellemenin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Buna bakarak Galaxy Note 3 modelinin Exynos versiyonu için de aynı dönemlerde güncellemenin verileceği tahmin ediliyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-users-rejoice-Android-5.0-Lollipop-for-the-Exynos-version-to-come-early-2015_id62404
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-users-rejoice-Android-5.0-Lollipop-for-the-Exynos-version-to-come-early-2015_id62404 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GenkaNuan 5 yıl
Ekrem 71 haberi gençler fazla ümitlenmeyin
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blackcat67 5 yıl
ekrem bey haber yapıyorsunuzda en az iki konu var bu haberle ilgili ve aynı kaynaklardan yapıyoruz haberi..
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Reddemon35 5 yıl
Google ın bu ise bir dur demesi lazım artık cihazlar 1 yılda demode olursa kullanıcı madüriyetini kim karşılayacak
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De get 5 yıl
Galaxy s5 kullanıyorum samsung bu konuda çok yavaş kalıyor.
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Das Boot 5 yıl
Note 3 ve S4'ün göreceği son güncelleme olacak muhtemelen.
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crazy0067 5 yıl
İşte bu güzel haber
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