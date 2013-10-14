Galaxy S4 için Android 4.3 final sürümü internete sızdı





Galaxy S4 kullanıcılarının bu ay içerisinde geleceği sözü verilen Android 4.3 güncellemesi için beklentileri devam ederken, güncellemenin final test ROM'u da internete sızdırıldı.





I9505XXUEMJ3 yapı numarasına sahip olan ROM, asıl güncellemenin bir iki hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağının da habercisi. Zira önceki ROM'lara göre büyük değişiklikler içermeyen güncelleme iki gün önce derlenmiş.





Asıl güncellemeyi beklemek istemeyenler final ROM'unu indirerek cihazlarına kurabilirler. Ancak garanti şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

http://www.androidauthority.com/galaxy-s4-android-4-3-final-firmware-leaks-build-i9505xxuemj3-283076/