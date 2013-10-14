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Galaxy S4 için Android 4.3 final sürümü internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 için Android 4.3 final sürümü internete sızdı

Galaxy S4 kullanıcılarının bu ay içerisinde geleceği sözü verilen Android 4.3 güncellemesi için beklentileri devam ederken, güncellemenin final test ROM'u da internete sızdırıldı.

I9505XXUEMJ3 yapı numarasına sahip olan ROM, asıl güncellemenin bir iki hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağının da habercisi. Zira önceki ROM'lara göre büyük değişiklikler içermeyen güncelleme iki gün önce derlenmiş. 

Asıl güncellemeyi beklemek istemeyenler final ROM'unu indirerek cihazlarına kurabilirler. Ancak garanti şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor. 

http://www.androidauthority.com/galaxy-s4-android-4-3-final-firmware-leaks-build-i9505xxuemj3-283076/ Yorum Yaz
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ravenous 6 yıl
9505 modeli için! sızıntı rom günlerdir var..belki haftalardır..sizi gib şakacılar siziiii yine güldürdünüz bizi :D
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ALBAY 6 yıl ravenous
ravenous
9505 modeli için! sızıntı rom günlerdir var..belki haftalardır..sizi gib şakacılar siziiii yine güldürdünüz bizi :D

O romla bu rom aynı değil.bu finalin sızıntısı o betanın diyebiliriz.
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Elitforce 6 yıl
Iyi h.o
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EmreTheBand 6 yıl
Bayram var
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Master_Evil 6 yıl
s4 çok hızlı çıkmış
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