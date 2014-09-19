"Galaxy S5 ve Note 4 için Android L güncellemesi Kasım-Aralık aylarında yayımlanacak"





Android dünyası gelecek ay itibariyle yayımlanması beklenen Android L sürümüne hazırlanırken, hangi cihazların güncelleme alacağına dair iddialar da gelmeye devam ediyor.





HTC'nin One M8 ve E8 için güncellemenin yayımlanmasından itibaren 90 gün içerisinde dağıtım sözü vermesinin ardından Samsung'un da bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.





Sam Mobile tarafından verilen bilgilere göre Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 modelleri için Android L güncellemesi Kasım veya Aralık ayında dağıtıma başlamış olacak.





Bazı kaynaklar güncelleme için Ekim ayını işaret etse de yeni Material tasarım diline TouchWiz arayüzünün uyarlanması için biraz zamana ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Güncelleme ile birlikte cihazlar daha sade bir tasarıma kavuşurken, Exynos 5433 yongasetli Galaxy Note 4 versiyonu için 64-bitlik mod da aktif hale gelecek ve cihaz performans anlamında ilk halinden oldukça yukarıya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Android-L-updates-for-Samsung-Galaxy-S5-and-Galaxy-Note-4-may-be-launched-in-November--December_id60827