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"Galaxy S5 ve Note 4 için Android L güncellemesi Kasım-Aralık aylarında yayımlanacak"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyası gelecek ay itibariyle yayımlanması beklenen Android L sürümüne hazırlanırken, hangi cihazların güncelleme alacağına dair iddialar da gelmeye devam ediyor. 

HTC'nin One M8 ve E8 için güncellemenin yayımlanmasından itibaren 90 gün içerisinde dağıtım sözü vermesinin ardından Samsung'un da bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.

Sam Mobile tarafından verilen bilgilere göre Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 modelleri için Android L güncellemesi Kasım veya Aralık ayında dağıtıma başlamış olacak. 

Bazı kaynaklar güncelleme için Ekim ayını işaret etse de yeni Material tasarım diline TouchWiz arayüzünün uyarlanması için biraz zamana ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Güncelleme ile birlikte cihazlar daha sade bir tasarıma kavuşurken, Exynos 5433 yongasetli Galaxy Note 4 versiyonu için 64-bitlik mod da aktif hale gelecek ve cihaz performans anlamında ilk halinden oldukça yukarıya çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Android-L-updates-for-Samsung-Galaxy-S5-and-Galaxy-Note-4-may-be-launched-in-November--December_id60827 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-5B59C177F 5 yıl
Android L daha tam stable sürüme geçmeden adamlar gün vermişş :D
cyanogenmod 12 yi bekleriz bizde napalım
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vhcyns 5 yıl
Edit : İlk ve son güncelleme
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Xloud 5 yıl
Bu sefer yaptı samsung gerçekten note 4 şahane olmuş 64 bit ile uçacak zaten.
Şaka lan başlar 1 ay sonra kasmaya :D
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punisher_1947 5 yıl
Beyler nexus 5 ne zaman alıcak bu güncellemeyi tam zamanı bilen varmı?
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selcukXIII 5 yıl punisher_1947
punisher_1947

Beyler nexus 5 ne zaman alıcak bu güncellemeyi tam zamanı bilen varmı?

Çıktığı gibi alıcak
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tufancan82 5 yıl
note 4 ün türkiye fiyatı bi belli olsun önce
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Guest-F8946C419 5 yıl
Koy stok Android'i, ver arayüzü Google play'e.. Yüklemek isteyenler yüklesin, hem indirmek kolay olur, hem de seçim şansı tanınır. Stok uygulamaları opsiyonel yükleme şansı tanınmalı bence. Herkes, her uygulamayı kullanmak zorunda değil ki.

Hani yükleme veya ufak bir uygulama yapılıp kişilere, ne tarz ihtiyaçları olduğunu belirleyip ona göre bir kurulum yapsa hoş olurdu ve güncellemeler daha sağlıklı ulaştırılırdı diye düşünüyorum.
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atp96 5 yıl
Android L aralıktan önce göremeyeceğiz bence hiç bir telefonda bu arada exynos 5433 s805 den daha başarılı bu sefer yaptı samsung
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Guest-323E4D72D 5 yıl atp96
atp96
Android L aralıktan önce göremeyeceğiz bence hiç bir telefonda bu arada exynos 5433 s805 den daha başarılı bu sefer yaptı samsung

Her sene yapıyor zaten samsung :D :D :D her sene bu sefer yaptı bu sefer yapti diyolar cihazlar gelince goruyoruz puhahahahaha
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Gopc@ 5 yıl
İnanmayın Samsunga inanmayın :D Adamlar telefon satılsın diye güncelleme taktiğini uyguluyor. Emin olun o güncellemeler Şubattan önce gelmez... Biz bunları gördük yaşadık artık inanmıyoruz.
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Guest-9D2914531 5 yıl Gopc@
Gopc@
İnanmayın Samsunga inanmayın :D Adamlar telefon satılsın diye güncelleme taktiğini uyguluyor. Emin olun o güncellemeler Şubattan önce gelmez... Biz bunları gördük yaşadık artık inanmıyoruz.

Dogru tespit.
S3 5.0i aliyordu 4.4u bile almadi. 4.2yi alacakti atladi 1 yil sonra 4.3u aldi.
S2ye Android 4.1 soz verilen zaman verilmedi, 4.2.2 alacak denmesine ragmen almadi.
S4te suana kadar pek sorun olmadi ama Android Lyi samsung ozellikle geciktirecektir.
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Machine Wizard 5 yıl
Note 4 Tr ye snapdragon ile gelir diye çok korkuyorun
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Guest-323E4D72D 5 yıl Machine Wizard
battalgazi137

Note 4 Tr ye snapdragon ile gelir diye çok korkuyorun

Mediatekle gelsin kardes sen onu seversin :D samsung trye snapdragonlu cihazlarini vermez.dandik exynoslu cihazlarini trye verir snapdragonlu versiyonu yurtdisina verir .d suan en iyi islemcileri qualcomm uretiyor kimse inkar etmesin
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Lightr 5 yıl
Nexus 4 alacak mı acaba bu güncellemeyi yoksa miladını doldurdu mu
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