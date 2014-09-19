"Galaxy S5 ve Note 4 için Android L güncellemesi Kasım-Aralık aylarında yayımlanacak"

Haber Editörü
Android dünyası gelecek ay itibariyle yayımlanması beklenen Android L sürümüne hazırlanırken, hangi cihazların güncelleme alacağına dair iddialar da gelmeye devam ediyor.
HTC'nin One M8 ve E8 için güncellemenin yayımlanmasından itibaren 90 gün içerisinde dağıtım sözü vermesinin ardından Samsung'un da bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.
Sam Mobile tarafından verilen bilgilere göre Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 modelleri için Android L güncellemesi Kasım veya Aralık ayında dağıtıma başlamış olacak.
Bazı kaynaklar güncelleme için Ekim ayını işaret etse de yeni Material tasarım diline TouchWiz arayüzünün uyarlanması için biraz zamana ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Güncelleme ile birlikte cihazlar daha sade bir tasarıma kavuşurken, Exynos 5433 yongasetli Galaxy Note 4 versiyonu için 64-bitlik mod da aktif hale gelecek ve cihaz performans anlamında ilk halinden oldukça yukarıya çıkacak.
http://www.phonearena.com/news/Android-L-updates-for-Samsung-Galaxy-S5-and-Galaxy-Note-4-may-be-launched-in-November--December_id60827 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cyanogenmod 12 yi bekleriz bizde napalım
Şaka lan başlar 1 ay sonra kasmaya :D
Çıktığı gibi alıcak
Hani yükleme veya ufak bir uygulama yapılıp kişilere, ne tarz ihtiyaçları olduğunu belirleyip ona göre bir kurulum yapsa hoş olurdu ve güncellemeler daha sağlıklı ulaştırılırdı diye düşünüyorum.
Her sene yapıyor zaten samsung :D :D :D her sene bu sefer yaptı bu sefer yapti diyolar cihazlar gelince goruyoruz puhahahahaha
Dogru tespit.
S3 5.0i aliyordu 4.4u bile almadi. 4.2yi alacakti atladi 1 yil sonra 4.3u aldi.
S2ye Android 4.1 soz verilen zaman verilmedi, 4.2.2 alacak denmesine ragmen almadi.
S4te suana kadar pek sorun olmadi ama Android Lyi samsung ozellikle geciktirecektir.
Mediatekle gelsin kardes sen onu seversin :D samsung trye snapdragonlu cihazlarini vermez.dandik exynoslu cihazlarini trye verir snapdragonlu versiyonu yurtdisina verir .d suan en iyi islemcileri qualcomm uretiyor kimse inkar etmesin