Galaxy S6 Active'in özellikleri netleşiyor

Galaxy S5 Active

Mart ayı başında S6 ve S6 Edge modellerini tanıtan Samsung bu sıralar yeni amiral gemisi modellerinin satışı için hazırlanıyor. Ancak diğer yandan yeni model çalışmalarına da devam eden üreticinin kısa süre içinde S6 Active modelini duyurması bekleniyor.

Daha önce Galaxy S6 Active modeline ait olduğu iddia edilen özellikler sızdırılmıştı. Öncelikle bu iddialara kısaca göz atmak gerekirse 5.1 inç ekranda 2K çözünürlük, Exynos 7420 çipset, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 16MP arka kamera ve 5MP ön kamera ve 3500 mAh batarya öne çıkan özellikler oluyor. Ancak görünen o ki su ve toza karşı dayanıklılığı ile öne çıkan Active serisinin yeni Galaxy S6'dan üstün tek yanı batarya değil.

Hafta başında Samsung yetkilileri ile görüşme yapan bir Reddit kullanıcısı Galaxy S6 Active ile ilgili bilgiler verdi. garshol adındaki kullanıcının verdiği bilgilerin önemli olmasının sebebi ise daha önce benzeri konularda güvenilir olduğunu kanıtlaması.

İlk olarak Micro SD kart desteğinin S6 Active ile geri geleceği müjdesini paylaşan kullanıcı batarya kapasitesinin S6'dan yüksek olacağını da onayladı. S6 ile benzer donanımın kullanılacağı da yinelenirken, parmak izi okuyucu ve kalp hızı monitörünün yer almayacağı belirtildi. Kamera konusundaki açıklamalar ise beklentilerin S6 modeline göre daha düşük tutulması gerektiğini işaret ediyor. Son olarak Active ailesinden alışık olduğumuz fiziksel butonlar da yine ön kısımda yerlerini koruyacak.