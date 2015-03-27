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Galaxy S6 Active'in özellikleri netleşiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
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14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Active'in özellikleri netleşiyor
 
Galaxy S5 Active 
Mart ayı başında S6 ve S6 Edge modellerini tanıtan Samsung bu sıralar yeni amiral gemisi modellerinin satışı için hazırlanıyor. Ancak diğer yandan yeni model çalışmalarına da devam eden üreticinin kısa süre içinde S6 Active modelini duyurması bekleniyor.

Daha önce Galaxy S6 Active modeline ait olduğu iddia edilen özellikler sızdırılmıştı. Öncelikle bu iddialara kısaca göz atmak gerekirse 5.1 inç ekranda 2K çözünürlük, Exynos 7420 çipset, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 16MP  arka kamera ve 5MP ön kamera ve 3500 mAh batarya öne çıkan özellikler oluyor. Ancak görünen o ki su ve toza karşı dayanıklılığı ile öne çıkan Active serisinin yeni Galaxy S6'dan üstün tek yanı batarya değil. 
Hafta başında Samsung yetkilileri ile görüşme yapan bir Reddit kullanıcısı Galaxy S6 Active ile ilgili bilgiler verdi. garshol  adındaki kullanıcının verdiği bilgilerin önemli olmasının sebebi ise daha önce benzeri konularda güvenilir olduğunu kanıtlaması. 
İlk olarak Micro SD kart desteğinin S6 Active ile geri geleceği müjdesini paylaşan kullanıcı batarya kapasitesinin S6'dan yüksek olacağını da onayladı. S6 ile benzer donanımın kullanılacağı da yinelenirken, parmak izi okuyucu ve kalp hızı monitörünün yer almayacağı belirtildi. Kamera konusundaki açıklamalar ise beklentilerin S6 modeline göre daha düşük tutulması gerektiğini işaret ediyor. Son olarak Active ailesinden alışık olduğumuz fiziksel butonlar da yine ön kısımda yerlerini koruyacak.

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Fenomenon 4 yıl en beğenilen
S6'dan daha iyi
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gelmiyor ki bizim ülkeye
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ironman 4 yıl

ACTİVE ler herzaman stabil oluyor.
KART desteği ve 3500 batarya ile çıkarsa kaçırmam
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MühendisMurat 4 yıl
Ohoo böyle satış stratejisi de olmaz ki arkadaş, 3500 nerede 2600 nerede normal modeli en az 3000 mAH ve sd kartta olsaydı ortalığı ciddi derecede kasıp kavururdu ama illa biryerini sakat bırakacaklar, kapitalizmin gözü kör olsun.

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cellat87 4 yıl
s6 almaktan su andan itibaren sanırım vazgecmiş bulunmaktayım :D
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talib kweli 4 yıl
Güzel duruyor tasarım olarak.
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DownClock01 4 yıl
Ekran FullHD olaydı iyiydi...
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Fenomenon 4 yıl en beğenilen
S6'dan daha iyi
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Timur-lenk 4 yıl
Güya az model çıkaracaktı Samsung...
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Uçan Gergedan 4 yıl Timur-lenk
Haytham Kenway

Güya az model çıkaracaktı Samsung...


Bak kardeşim demişti dersin S6'nın bire bir kopyasını samsung S6 zoom, S6 active, S6 mini, S6 Plus,... kopyala yapıştır devam ettirecek illa S6 isimli olmayabilir, görürsün.
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swat882 4 yıl
Kamerayı da değiştirmezlerse s6 dan daha çok satarlar, asıl batarya asıl amiral gemi budur
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stalker(1979) 4 yıl
Kamerası düşük özellikli olursa iyi olmaz:( Active modeli zaten kalın çerçeveli geliyor mecburen:( Türkiye'ye de çok geç geliyor active modelleri.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gelmiyor ki bizim ülkeye
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Captain_Ivy 4 yıl
Askeri dekoratif çok iyi durmuş
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