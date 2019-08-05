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Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!

Samsung’un uzun süredir gündemi meşgul eden Galaxy Watch 2 modeli bugün itibariyle tanıtıldı. Yeni akıllı saatin öne çıkan özellikleri dijital çerçeve ve EKG şeklinde.
2 gün
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!
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Uzun süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy Watch Active 2 bugün itibariyle resmiyet kazandı. Yeni modeldeki öne çıkan başlıca özellikler, arayüzü kontrol etmeniz için eklenen dijital çerçeve ve EKG sensörü.

Galaxy Watch Active 2 özellikleri

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. 360 x 360 çözünürlüğündeki Super AMOLED ekran, 40 mm modelde 1.2 inç, 44 mm modelde ise 1.4 inç boyutunda. Boyuta ek olarak paslanmaz çelik veya alüminyum gövde seçenekleri de mevcut. Paslanmaz çelik olan modeli seçerseniz akıllı saat deri kayış ile geliyor.

Galaxy Watch Active modelinde kullanıcıların en çok aradığı özellik çerçeve ile arayüzü kontrol edebilmekti. Samsung yorumları dinleyerek Galaxy Watch Active 2 modeline bu özelliği ekledi. Ancak fiziksel çerçeve yerine dokunmatik bir çerçeve mevcut. Sıkça talep edilen bir başka özellik olan EKG sensörü de Galaxy Watch Active 2’de mevcut.

Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!
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Tizen OS işletim sistemi ile gelen yeni akıllı saat, gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyor. Standart modelde 768 MB RAM ve 4 GB depolama kapasitesi mevcut. LTE destekli modeli tercih ederseniz RAM boyutu 1.5 GB’a yükseliyor. Son olarak batarya boyutunun 40 mm için 274 mAh, 44 mm için 340 mAh olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu"

İlk Galaxy Watch Active tanıtılalı altı ay bile olmasa da yeni model önemli değişimlere ev sahipliği yapıyor. Alüminyum gövdeli 40 mm modelin fiyatı 280 dolar açıklandı. Daha büyük olan 44 mm versiyonu tercih etmek istiyorsanız ödeyeceğiniz miktar 300 dolara yükseliyor.



https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_watch_active2_goes_official_with_digital_bezel_ecg_sensor-news-38510.php Yorum Yaz
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por favor 1 gün
Bu tip saatlerde şarj edip 1 ay kullanmalısın. İşte o zaman harika olur.
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renega1 2 gün yeni yorumcu
kenarları itici. çerçeves,z görünümlü ama boşluklu saat. ben 2. el huawei watch 2 aldım mis gibi wear os. asistana ne desem yapıyor. boşa tırt os saatlere para vermeye gerek yok. ama google bu konuda daha ilgili olmalı. Bir akıllı saatte gördüğüm eksikler: uygulama çeşitliliği az, 7nm basit bir işlemci olmalı, 4-8-16gb hafıza seçenekleri üzerine odaklanılmalı + fm radyo olmalı + e-sim desteği gelse kusursuz olurdu. En eski mp3 çalarlarda bile fm radyo var. spora çıkıyorum telefonsuz ıssız yaylalardayım radyo yok, iletişim içine sim yok, netflix gibi uygulamaların içeriklerini seçemiyorum evde, en azından vahşi hayvan kovan frekansda uygulamalar yapsalarmış. doğru dürüst saat mp3 çaları bile bu yok. Sonra akıllı saat piyasası tabi düşer. Bir firmanın cio'sunu kaçırıp kafasına bunları sokmak lazım
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12 Angry Men 2 gün
Hala kadın saatine benziyor, ben beğenmıyorum bu sade tasarımı. Eskısı gibi çerçevesi dönen model daha güzel gözüküyordu.
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ssj 2 gün
Bunun fiyatı vergi vs derken 2000 tl geçse ki; 2500 de olabilir. ( 44 mm ) bir espirisi kalmaz. Boşuna beklemiş oluruz
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BekirHan 2 gün
Önce gear fit 2 aldık; 512 mb ram + 4gb hafıza süper falan dediler tırt çıktı. Kendi kendini resetleyen acayip bir alet. sonra pro su çıktı çok daha iyi dedilerkandık yine aldık bu seferkinin de pili leş. ancak miband gibi kullanırsan iyi. artık hayatta almam samsung akıllı saatleri. berbat ibr müşteri deneyimleri var.
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BLasTeaR 2 gün
Hımm 🤔
Ben yaklaşık 3 yıldır Gear Fit 2 kullanıyorum bir kere bile olsun resetleme vb sorun yaşamadım. Ve çok da memnunum Sana denk gelmiş.
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esmerbuyucu 2 gün
Samsung Galaxy Apple Watch Active 2* yuvarlak edition
1 Yanıt Yanıtla +3
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erhan850 2 gün
44mm olarak üretmeleri çok iyi olmuş zira 40mm erkeklerde kadın saati gibi duruyordu. özellikle de bileği kalın olanlar için.
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