Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!

Uzun süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy Watch Active 2 bugün itibariyle resmiyet kazandı. Yeni modeldeki öne çıkan başlıca özellikler, arayüzü kontrol etmeniz için eklenen dijital çerçeve ve EKG sensörü.

Galaxy Watch Active 2 özellikleri

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. 360 x 360 çözünürlüğündeki Super AMOLED ekran, 40 mm modelde 1.2 inç, 44 mm modelde ise 1.4 inç boyutunda. Boyuta ek olarak paslanmaz çelik veya alüminyum gövde seçenekleri de mevcut. Paslanmaz çelik olan modeli seçerseniz akıllı saat deri kayış ile geliyor.

Galaxy Watch Active modelinde kullanıcıların en çok aradığı özellik çerçeve ile arayüzü kontrol edebilmekti. Samsung yorumları dinleyerek Galaxy Watch Active 2 modeline bu özelliği ekledi. Ancak fiziksel çerçeve yerine dokunmatik bir çerçeve mevcut. Sıkça talep edilen bir başka özellik olan EKG sensörü de Galaxy Watch Active 2’de mevcut.

Tizen OS işletim sistemi ile gelen yeni akıllı saat, gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyor. Standart modelde 768 MB RAM ve 4 GB depolama kapasitesi mevcut. LTE destekli modeli tercih ederseniz RAM boyutu 1.5 GB’a yükseliyor. Son olarak batarya boyutunun 40 mm için 274 mAh, 44 mm için 340 mAh olduğunu belirtelim.

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İlk Galaxy Watch Active tanıtılalı altı ay bile olmasa da yeni model önemli değişimlere ev sahipliği yapıyor. Alüminyum gövdeli 40 mm modelin fiyatı 280 dolar açıklandı. Daha büyük olan 44 mm versiyonu tercih etmek istiyorsanız ödeyeceğiniz miktar 300 dolara yükseliyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_watch_active2_goes_official_with_digital_bezel_ecg_sensor-news-38510.php