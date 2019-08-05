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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu

BiCS Flash yongalarıyla 3D TLC modülleri pazarında bilinen Toshiba düşük gecikmenin öncelikli olduğu alanlara yönelik geliştirdiği yeni çözümünü duyurdu.
2 gün
1,1b
1
5
HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu
 
XL-Flash yongası Samsung’un Z-NAND 3D SLC çözümüne karşı konumlandırılırken Toshiba’nın ürününü çeşitli üreticilere de sağlayacak olmasıyla Samsung’un sadece Z-SSD’lere yönelik üretim yapmasından ayrılıyor.

Düşük sayfa boyutu

XL-Flash birimleri 128 Gb’lik kapasiteyi 16 katmanda sağlayarak hali hazırdaki yongalardan daha yoğun bir yapı sağlıyor. Sayfa boyutu ise 4 kB seviyesinde belirlendiği için bu da pazardaki 3D NAND yongalarından daha düşük ancak SLC tipi NAND’den söz ettiğimiz için bu zaten beklenen bir durum. Diğer taraftan Toshiba henüz silme blok boyutunu açıklamamış ancak bu konuda da daha yüksek boyutlu 3D NAND’lerden daha düşük rakamlar beklenebilir.
Performans konusunda ise yongalar SLC tipinde tasarlanmanın avantajıyla iddialılar. XL-FLASH 5 mikrosaniyelik gecikme süresiyle 3D TLC’lerin 50 mikrosaniyelik değerinden bir hayli önünde olacak. Toshiba’nın yeni yongasını çeşitli iş ortaklarıyla paylaşacak olmasıyla önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek SSD’lerde XL-Flash modüllerini görmemiz olası.

https://www.anandtech.com/show/14707/toshiba-launches-xlflash-3d-slc-nand Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 gün
RAM disk kullanmayanlara acıyorum :D
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Kerim5100 2 gün SEO-Uzmanı
E biz HDD SSD falan almayalım direk RAM'den oyunları açalım işimizi halledelim ama bi sn
4 RAM'le bu işi yapınca pahalı oluyordu xD
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