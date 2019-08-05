Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu

XL-Flash yongası Samsung’un Z-NAND 3D SLC çözümüne karşı konumlandırılırken Toshiba’nın ürününü çeşitli üreticilere de sağlayacak olmasıyla Samsung’un sadece Z-SSD’lere yönelik üretim yapmasından ayrılıyor.

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https://www.anandtech.com/show/14707/toshiba-launches-xlflash-3d-slc-nand

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XL-Flash birimlerikapasiteyisağlayarak hali hazırdaki yongalardan daha yoğun bir yapı sağlıyor.seviyesinde belirlendiği için bu da pazardaki 3D NAND yongalarından daha düşük ancak SLC tipi NAND’den söz ettiğimiz için bu zaten beklenen bir durum. Diğer taraftan Toshiba henüz silme blok boyutunu açıklamamış ancak bu konuda da daha yüksek boyutlu 3D NAND’lerden daha düşük rakamlar beklenebilir.Performans konusunda ise yongalar SLC tipinde tasarlanmanın avantajıyla iddialılar.süresiyle 3D TLC’lerin 50 mikrosaniyelik değerinden bir hayli önünde olacak. Toshiba’nın yeni yongasını çeşitli iş ortaklarıyla paylaşacak olmasıyla önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek SSD’lerde XL-Flash modüllerini görmemiz olası.