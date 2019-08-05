Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu

XL-Flash yongası Samsung’un Z-NAND 3D SLC çözümüne karşı konumlandırılırken Toshiba’nın ürününü çeşitli üreticilere de sağlayacak olmasıyla Samsung’un sadece Z-SSD’lere yönelik üretim yapmasından ayrılıyor.
XL-Flash birimleri 128 Gb’lik kapasiteyi 16 katmanda sağlayarak hali hazırdaki yongalardan daha yoğun bir yapı sağlıyor. Sayfa boyutu ise 4 kB seviyesinde belirlendiği için bu da pazardaki 3D NAND yongalarından daha düşük ancak SLC tipi NAND’den söz ettiğimiz için bu zaten beklenen bir durum. Diğer taraftan Toshiba henüz silme blok boyutunu açıklamamış ancak bu konuda da daha yüksek boyutlu 3D NAND’lerden daha düşük rakamlar beklenebilir.
Düşük sayfa boyutu
https://www.anandtech.com/show/14707/toshiba-launches-xlflash-3d-slc-nand Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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4 RAM'le bu işi yapınca pahalı oluyordu xD