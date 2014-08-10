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Galler su altı türbinleri ile elekrik üretecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,6b
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35
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Galler su altı türbinleri ile elekrik üretecek

Günümüzde en önemli alternatif elektrik üretme yollarından birisi olan rüzgar türbinleri artık su altında çalışmanın yollarını arayacak. Tidal Energy tarafından yapılan yeni bir proje ile deniz yatağında elektrik üretmek amaçlanıyor.

Deniz yatağında meydana gelen akıntıların belirli bir güce sahip olduğunu ve özellikle gelgitlerde gücünün arttığını belirleyen araştırmacılar Galler Pembroke koyunda deniz yatağına 7 pervaneden oluşan 150 tonluk bir türbin sistemi kurdu. 

Patenti DeltaStream firmasına ait olan bu sistem Galler'in ilk birbirine bağlı akıntı türbini olma özelliğini taşıyor. Sistem temiz enerji üretmenin yanında önemli bir iş alanı da oluşturacak. Proje Avrupa Birliği'nden 8 milyon pound hibe desteği de sağladı.  

Proje yaklaşık olarak 12 ay sürecek. Bitiminde ise Eco2 firması 9 türbinlik yeni bir sistem ile enerji üretmeyi ve 10 000 kişilik bir iş alanı açmayı planlıyor. Galler'de deniz akıntıları oldukça müsait olduğu için pek çok akıntı türbini projesi başladı ve önümüzdeki yıllarda akıntıdan elde edilen enerjinin yaygın olarak kullanılması bekleniyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/130282-sea-turbine-unveiled-to-use-tide-as-power-for-thousands-of-uk-homes Yorum Yaz
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ecs_elite_group 5 yıl en beğenilen
ben 18 sene önce ilkokula giderken de denizdeki dalgalar ile enerji üretilebileceğini öğrenmiştik hatta Japonya'da yapılmış diye bahsediyordu kitapta. 3 tarafı denizlerle kaplı ülkemde heryere HES yapıldı. termik santraller var hatta doğalgazdan dahi elektrik üretiyoruz. zamanında yapılan bazı anlaşmalar gereği uzunca yıllar dışardan elektrik ithal ettik.
ege de ve çanakkalede (bildiklerim bunlar) rüzgar ile elektrik üretimi var.
karadenizde dezideki dalgalardan faydalanarak elektrik üretilebilir.
haberde bahsi geçen teknik de en iyi İstanbul boğazında uygulanır ve çok iyi sonuç verir. sürekli akıntı olan boğazda kullanmak çok iyi olur.
benim ilkokul kitabında okuduklarımı bu ülkeyi yönetenlerin okumamış olma ihtimali yoktur heralde.
verimlilik açısından en iyiden en kötüye diye bir sıralamada vardı kitapta
biz nedense en zararlılarını inşa etmişiz.
ben 18 sene önce ilkokula giderken de denizdeki dalgalar ile enerji üretilebileceğini öğrenmiştik hatta Japonya'da yapılmış diye bahsediyordu kitapta. 3 tarafı ...
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mitonac 5 yıl
Boğazlarımız da olan akıntı bunun için bir velinimet keşke bizden de böle projeler çıksa
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Lazeran 5 yıl
Arkadaslar oncelikle demiliyim ki normal sartlarda en temiz enerji kaynagi nukleer enerjidir urettigi enerjiye gore en az bakim maliyeti ve kirlilik nukleerdedir. Oyle ki ayni miktarda enerji uretebilmek icin yapilacak gunes enerjisi panellerinin uretimi bile cevreyi nukleer enerjidem fazla kirletir. Gunes ruzgar gelgit enerjileri surekli uretim kaynaklari deildir ve ne yazikki sanayi uretimi icin bel baglanamaz
Arkadaslar oncelikle demiliyim ki normal sartlarda en temiz enerji kaynagi nukleer enerjidir urettigi enerjiye gore en az bakim maliyeti ve kirlilik nukleerdedi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'de su altı oluklu türbinlerle veya sualtı hidroelektrik santralleri ile Türkiye'nin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak proje üretildi.Bu projenin kanal istanbul ile gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.Bu konuda millenniumenergie.com/... veya diğer adıyla "Çağa enerji" google yazıldığında sitesini incelemenizi ve tüm cevapları buradan alabileceğinizi öneririm.
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Zenci Forvet 5 yıl
Tertemiz enerji.
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E_Aydin35 5 yıl
İmrenerek görselleri inceledim.. Keşke bizde de böyle projeler olsa tam diyecektim ki...
Aslında asıl sorunumuzun bu projelere yatırım yapacak insanlar olmadığı aklıma geldi ne yazık ki...
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hollowman_ 5 yıl
Bizde de kanal istanbulun yatağına bu tribünlerden kurulacak. üretilecek enerji türkiyenin şu an toplam sistemiyle ürettiği enerjiye denk bir rakamdı.
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Gece772 5 yıl
Akıllı adamlar
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Schnitter 5 yıl
Arkadas millet teknolojide uçuyor ne projeler yapiliyor biz hala birbirimizi yiyoruz neden benim ulkemde de boyle teknolojik gelismeler olmuyor, bilim gelismiyor ?
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MK* 5 yıl
konut yapmaya devam
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darkaura 5 yıl Schnitter
Schnitter

Arkadas millet teknolojide uçuyor ne projeler yapiliyor biz hala birbirimizi yiyoruz neden benim ulkemde de boyle teknolojik gelismeler olmuyor, bilim gelismiyor ?

Bakan Erdoğan Bayraktar: ‘Biz ara eleman ülkesiyiz, mucit çıkaramayız.'

her nekadar bakanin soyleminden hic hosnut olmasamda durumumuzu cok guzel anlatiyor. teknolojik gelisim belli bir dunya gorusu ve anlayisi gerektirir. dunya anliyisi derken burda sadece bizi yonetenleri kasdetmiyorum, tum toplumum belli bir anlayisa, vizyona sahip olmasi gerek. bir arkadasimin guzel bir sozu vardi: 'geri kalmislik toplumlarin kaderi degil, tercihidir' diye. dunyaya bakis seklimizle, olaylari yorumlama seklimizle su halimiz aslinda kendi tercihimiz.
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Rubisco 5 yıl
Elektriği depolayamayız ama ısıyı 6-8 saat depolayıp kullanabiliyorz (belki daha fazla).
TR'de bilime partizanlık bulaşalı çok oluyor.
Hastaneye tersaneden radyasyonlu hasta getirip hastaneyi karantinaya alıyorlar. Herifden bilmem kaç rad radyasyon çıksaydı ne olacaktı? Bu kadar güvensiz ülkede nükleer üstünde yetkisi olacak kime niye güveneyim?Daha şmdiden paranoyak ettiler bazılarını.
Haberdeki linkte yazıyor, 9 türbin 10 MW. Sürekli akıntıların olduğu yerlerde, zamanla maliyetlerde bozulma olmazsa ve getirisi iyi ise ne diyelim, çoğalır inşalla.
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bulteir 5 yıl
ecs_elite_group gerçekten iyi söylemişsin ama işin bir tarafını görmüşsün. Artık günümüzde yapılan her iş maliyet, karlılık,verim,sermaye üzerine yapılıyor. Bu tarz temiz enerji denen tüm yöntemler daha ucuz, daha verimli olan fosil yakıtlara göre maliyet-kar-verim açısından hala çok geride. Ülkemizin bence en büyük sorunlarından biri olan sermaye yetersizliğide en büyük engeller arasında. Bunun dışındada son yıllarda devlet desteği ve sermaye artışı ile bu tarz temiz enerjiye yapılan yatırım arttı, Egede ciddi derece rüzgar santrali var, ben Denizliliyim, Denizli-sarayköyde özel şirketler bir çok küçük büyük sıcaksu santrali kurdu. Bunun dışında konyada devasa bir güneş enerji tarlası kurulması planlanıyor. İnşallah bu yazdıklarımı partizanlık olarak değilde özellikle bilimsel gelişmelere meraklı, araştıran, hatta sıcaksu santrali kurmayı düşünüp ciddi araştırma yapmış bir üniversite mezunu T.C vatandaşı olarak değerlendirebilirsiniz.
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ecs_elite_group 5 yıl bulteir
bulteir

ecs_elite_group gerçekten iyi söylemişsin ama işin bir tarafını görmüşsün. Artık günümüzde yapılan her iş maliyet, karlılık,verim,sermaye üzerine yapılıyor. Bu tarz temiz enerji denen tüm yöntemler daha ucuz, daha verimli olan fosil yakıtlara göre maliyet-kar-verim açısından hala çok geride. Ülkemizin bence en büyük sorunlarından biri olan sermaye yetersizliğide en büyük engeller arasında. Bunun dışındada son yıllarda devlet desteği ve sermaye artışı ile bu tarz temiz enerjiye yapılan yatırım arttı, Egede ciddi derece rüzgar santrali var, ben Denizliliyim, Denizli-sarayköyde özel şirketler bir çok küçük büyük sıcaksu santrali kurdu. Bunun dışında konyada devasa bir güneş enerji tarlası kurulması planlanıyor. İnşallah bu yazdıklarımı partizanlık olarak değilde özellikle bilimsel gelişmelere meraklı, araştıran, hatta sıcaksu santrali kurmayı düşünüp ciddi araştırma yapmış bir üniversite mezunu T.C vatandaşı olarak değerlendirebilirsiniz.

Yazımın çok uzun ve sıkıcı olmaktan uzak olması maksadıyla sadece :
3 tarafı denizle çevrili bir ülkede neden hiç denizlerden enerji elde etme yönünde çalışma yapılmamış bunu anlayamadığım yönünde bir serzenişte bulunmuştum.(neden inşa edilip faaliyete geçirilmediğinden bahsetmiyorum küçük çaplı da olsa ufak bir bütçeyle ARGE çalışması yapılmalı bende farkındayım ülkemizin çöpe atacak parası ve böyle bir lüksü yok)

Bahsetmek istediğim mevcut olan denizlerden enerji elde etme yöntemlerinin uygulanması değil,
bunların geliştirilmesi yada daha verimli alternatiflerinin türetilmesi hatta mevcut olan enerji üretim enstrümanlarını farklı yöntemlerle kullanıp yeni bir enerji üretim tekniği keşfedilebilir.
bu tür çalışmaların ana maddesi su olduğu için küçük maket ve simülasyon tank(hazne)ları üzerinde yapılabileceği için ARGE leri çok abartılı bütçeler gerektirmez. Örneğin bu yöntemleri başka ülkelere satabilir gidip kurulumunu dahi yapabiliriz.

Ne zaman ki bu ülke insanı kendini küçük görmeyi bırakıp her fırsatta kendisiyle dalga geçen mizacından vazgeçerse biryerlere varmaya başlarız. sonuçta bu tutum içinde yetişip büyüyen toplumun fertleri geldikleri iş pozisyonlarında daha yaratıcı,cesur ve kararlı çalışabilir. Temele koyduğunuz tuğla yamuk olduğunda üstüne koyduğunuz tuğlalar istediği kadar nizami olsun duvar yükseldikçe çarpık görünmeye yükseldikçe sağlamlığını yitirmeye başlar


Sizinde değindiğiniz üzere işin birde diğer tarafı var :
Ben enerji üretimiyle ilgili konuya bakıp bir iki kelam edebilecek herkesin enerji üretim yöntemlerinin maliyetleri hakkında az çok fikir sahibi olduğunu düşündüğüm için işin o kısmına değinmedim
.

Önce ki yorumuma devam yazsam sizin yorumunuzun cümlelerine benzer bir devam olurdu demem o ki bu konuda aynı fikir ve görüye sahibiz.


(çok uzun yazmaktan hoşlanmadığım için genelde yorumlarım: okulda öğretmenlerin öğrenciye ödev verdiği kitabı okuduğundan emin olmak için sorduğu ''kitabın konusunu anlat bakayım'' dediğinde öğrencinin verdiği cevaba benziyor kusura bakmayın


)

(not: askerliğimi yazıcı olarak yaptığım günden bu yana artık klavyede yazı yazmaktan cidden hoşlanmıyorum bu sebepten ötürü çok nadir ilgimi çeken konulara elimden geldiğince kısa yorumlar yazıyorum çünkü yazarken cidden sıkılmaya başlıyorum birazda okuyacak arkadaşların gözlerine acıyorum)
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Lazeran 5 yıl
Arkadaslar oncelikle demiliyim ki normal sartlarda en temiz enerji kaynagi nukleer enerjidir urettigi enerjiye gore en az bakim maliyeti ve kirlilik nukleerdedir. Oyle ki ayni miktarda enerji uretebilmek icin yapilacak gunes enerjisi panellerinin uretimi bile cevreyi nukleer enerjidem fazla kirletir. Gunes ruzgar gelgit enerjileri surekli uretim kaynaklari deildir ve ne yazikki sanayi uretimi icin bel baglanamaz
1 Yanıt Yanıtla +8
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enerjikk 5 yıl Lazeran
Nükleer Enerji mi ? Temiz mi ? Yaydığı radyasyon ne olacak ? radyoaktif atıkları ne olacak ? Santralin çalışması esnasında açığa çıkan kanser yapıcı etkisi bulunan Plütonyum ne olacak ? Lösemiye yol açan STRONSİYUM ne olacak ? Arkadaşım nükleer enerjiyi güneş ve rüzgar enerjisine karşı savunurken saçmaladığının farkına varmışsındır umarım. Güneş enerjisi çevreyi kesinlikle kirletmez. Panellerin çevreye ne gibi zararları var ? Sanayi üretimi için bel bağlanamaz demişsin. Nasıl vardın bu kanıya çok merak ediyorum. Güneş enerjisi, Avrupa ülkelerine kıyasla ülkemize çok geç gelmesine rağmen birçok fabrika çatısına kurulmaya başladı. Üstelik geri dönüşüm süreleri 6 yıla kadar düşmüş durumda ve panellerin 20 yıllık garantisi var. .
2 Yanıt Yanıtla
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ganja77 5 yıl
su altı yaşımın anasını bellemesin sonra
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl ganja77
ganja77
su altı yaşımın anasını bellemesin sonra

Turkiyede yapilirsa bu ihtimal yuksek gibi ama isini iyi bilen birisi yapabilir mi acaba
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