Galler su altı türbinleri ile elekrik üretecek





Günümüzde en önemli alternatif elektrik üretme yollarından birisi olan rüzgar türbinleri artık su altında çalışmanın yollarını arayacak. Tidal Energy tarafından yapılan yeni bir proje ile deniz yatağında elektrik üretmek amaçlanıyor.





Deniz yatağında meydana gelen akıntıların belirli bir güce sahip olduğunu ve özellikle gelgitlerde gücünün arttığını belirleyen araştırmacılar Galler Pembroke koyunda deniz yatağına 7 pervaneden oluşan 150 tonluk bir türbin sistemi kurdu.





Patenti DeltaStream firmasına ait olan bu sistem Galler'in ilk birbirine bağlı akıntı türbini olma özelliğini taşıyor. Sistem temiz enerji üretmenin yanında önemli bir iş alanı da oluşturacak. Proje Avrupa Birliği'nden 8 milyon pound hibe desteği de sağladı.





Proje yaklaşık olarak 12 ay sürecek. Bitiminde ise Eco2 firması 9 türbinlik yeni bir sistem ile enerji üretmeyi ve 10 000 kişilik bir iş alanı açmayı planlıyor. Galler'de deniz akıntıları oldukça müsait olduğu için pek çok akıntı türbini projesi başladı ve önümüzdeki yıllarda akıntıdan elde edilen enerjinin yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/130282-sea-turbine-unveiled-to-use-tide-as-power-for-thousands-of-uk-homes