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    Dünyanın "en basit" nükleer reaktörler geliyor: Elektrik değil, ısı üretecekler

    Finlandiyalı enerji şirketi Steady Energy, dünyanın en basit ticari nükleer reaktörlerini yerin altına kurmayı planlıyor. Firmanın hedefinde ise elektrik değil, ısı üretmek var.
    Bu nükleer reaktörün amacı elektrik değil, ısı üretmek Tam Boyutta Gör
    Finlandiya merkezli bir girişim, ticari nükleer reaktörlerin en basit versiyonunu geliştirdiğini duyurdu. Sadece ısı üretmek amacıyla tasarlanan bu yenilikçi reaktörler, çevre dostu ve maliyet açısından rekabetçi bir çözüm sunmayı hedefliyor. Şirket, bu reaktörlerin şehirleri ısıtmak için yer altında kurulabileceğini belirtiyor.

    Elektrik üretmiyor, ısıya odaklanıyor

    "LDR-50" olarak adlandırılan bu reaktör, 50 MW termal çıktı sunuyor ve maksimum 150°C sıcaklıkta çalışıyor. Geleneksel nükleer santrallerin çok daha yüksek sıcaklıklarını soğutmak için kullanılan enerji yoğun pompaların aksine, LDR-50 doğal dolaşım yöntemiyle soğutulabiliyor. Bu da hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de işletme maliyetlerini düşürüyor.

    Bu nükleer reaktörün amacı elektrik değil, ısı üretmek Tam Boyutta Gör
    Reaktörü inşa eden Steady Energy adlı girişim, çeşitli amaçlarla suyu 150°C'ye ısıtmanın tek başına küresel emisyonların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi. LDR-50, suyu ısıtmak için daha çevre dostu bir yol sağlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

    Reaktör, şehirlerin merkezi ısıtma sistemleri, endüstriyel süreçler ve hatta deniz suyu arıtma tesisleri gibi farklı alanlarda kullanılabilecek. Elektrik üretimi için gerekli olan karmaşık buhar türbinleri ve jeneratörlere ihtiyaç duymayan bu sistem, inşaat maliyetlerini ve sürelerini ciddi ölçüde azaltma potansiyeline sahip. Kargo konteyneri boyutlarındaki kompakt tasarımıyla dikkat çeken reaktör, güvenliği artırmak ve şehirlerdeki kıymetli alanları korumak amacıyla yer altına kurulabiliyor.

    Firmanın hedefi 2029



    Steady Energy, geçen yıl Finlandiya’daki VTT araştırma merkezinden ayrılarak bağımsız bir girişim haline geldi. Şirket, şimdiden Finlandiya’da 15 adet LDR-50 reaktörü için anlaşma imzalamış durumda. Belçikalı mühendislik firması Tractebel de reaktörün tasarımı ve güvenlik değerlendirmesi için teknik destek sağlıyor.

    Öte yandan nükleer yakıt türü konusunda detaylı bir açıklama yapılmasa da, bu tip küçük modüler reaktörlerin (SMR) genellikle düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum kullandığı biliniyor. Şirket, ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda bir "ağır kaza yönetim programı" geliştirmek için çalışıyor. Bununla birlikte Finlandiya’nın nükleer denetim kurumu, LDR-50'nin değerlendirme sürecini yürütüyor. Steady Energy, ilk reaktör ısıtma tesisinin inşaatına 2029 yılına kadar başlamayı hedefliyor. Planlar başarıyla hayata geçerse, bu yenilikçi nükleer teknoloji birkaç yıl içinde Finlandiya’nın mahallelerini ısıtabilir ve küresel enerji sistemine yeni bir soluk getirebilir.

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