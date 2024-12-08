Dünyanın "en basit" nükleer reaktörler geliyor: Elektrik değil, ısı üretecekler

Elektrik üretmiyor, ısıya odaklanıyor
"LDR-50" olarak adlandırılan bu reaktör, 50 MW termal çıktı sunuyor ve maksimum 150°C sıcaklıkta çalışıyor. Geleneksel nükleer santrallerin çok daha yüksek sıcaklıklarını soğutmak için kullanılan enerji yoğun pompaların aksine, LDR-50 doğal dolaşım yöntemiyle soğutulabiliyor. Bu da hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de işletme maliyetlerini düşürüyor.
Reaktör, şehirlerin merkezi ısıtma sistemleri, endüstriyel süreçler ve hatta deniz suyu arıtma tesisleri gibi farklı alanlarda kullanılabilecek. Elektrik üretimi için gerekli olan karmaşık buhar türbinleri ve jeneratörlere ihtiyaç duymayan bu sistem, inşaat maliyetlerini ve sürelerini ciddi ölçüde azaltma potansiyeline sahip. Kargo konteyneri boyutlarındaki kompakt tasarımıyla dikkat çeken reaktör, güvenliği artırmak ve şehirlerdeki kıymetli alanları korumak amacıyla yer altına kurulabiliyor.
Firmanın hedefi 2029
Steady Energy, geçen yıl Finlandiya’daki VTT araştırma merkezinden ayrılarak bağımsız bir girişim haline geldi. Şirket, şimdiden Finlandiya’da 15 adet LDR-50 reaktörü için anlaşma imzalamış durumda. Belçikalı mühendislik firması Tractebel de reaktörün tasarımı ve güvenlik değerlendirmesi için teknik destek sağlıyor.
Öte yandan nükleer yakıt türü konusunda detaylı bir açıklama yapılmasa da, bu tip küçük modüler reaktörlerin (SMR) genellikle düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum kullandığı biliniyor. Şirket, ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda bir "ağır kaza yönetim programı" geliştirmek için çalışıyor. Bununla birlikte Finlandiya’nın nükleer denetim kurumu, LDR-50'nin değerlendirme sürecini yürütüyor. Steady Energy, ilk reaktör ısıtma tesisinin inşaatına 2029 yılına kadar başlamayı hedefliyor. Planlar başarıyla hayata geçerse, bu yenilikçi nükleer teknoloji birkaç yıl içinde Finlandiya’nın mahallelerini ısıtabilir ve küresel enerji sistemine yeni bir soluk getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: