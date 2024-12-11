Metro Türkiye iklim nötr olma yolunda ilerliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 21 şehirde 37 mağazası bulunan Metro Türkiye, sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda özel sektörün öncüleri arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl bu alandaki çalışmalarını detaylandırdığı etki raporları paylaşan Metro, geçtiğimiz günlerde de "4. Etki Raporu"nu yayınladı. Şirket, iklim nötr olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İlk olarak Sürdürülebilirlik Raporu olarak yayınlanmaya başlayan, 2020 yılında ise Etki Raporu olarak değiştirilen bu raporların sonuncusu, şirketin 2023'te yaptığı atılımları detaylandırırken geleceğe dair planlarını da önümüze seriyor. 2040 yılına kadar iklim nötr hâle gelmeyi hedefleyen Metro Türkiye, 2023'te kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonların bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 azaldığını açıkladı.

Metro Grup, 2011 baz yılına göre 2030'a kadar metrekare satış ve dağıtım alanı başına Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 60 azaltmayı taahhüt ediyor. Grup ayrıca mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 2018 baz yılına göre yüzde 15 azaltmayı da taahhüt ediyor.

Metro Mağazalarında Elektrikli Araçlar İçin Şarj Hizmeti Sunuluyor

Tam Boyutta Gör Metro Türkiye için 2023, yeşil yatırımlarda genişleme yılı oldu. Zorlu Energy Solutions (ZES) ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Metro mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunulmaya başlandı. Diğer yandan 500 milyon TL'lik güneş enerjisi sistemi (GES) projesinin ilk fazı devreye alınarak 15 mağazada elektrik ihtiyacının yüzde 70'ten fazlasının yenilenebilir enerji ile karşılanması sağlandı.

Metro Türkiye, ilk fazda yer alan 15 mağazanın çatılarına ve otopark gölgeliklerine güneş panelleri kurarak 18 MW’lık GES gücüne erişti. Bu mağazaların enerji ihtiyacının yüzde 70'inin yenilenebilir enerjiyle sağlanması da bu sayede mümkün oldu.

Şimdi projenin 2. fazına geçen Metro Türkiye, 500 milyon TL'lik GES yatırımını tamamladığında toplam GES üretim kapasitesini 30 MW'a çıkaracak. Yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelen bu yenilenebilir enerji üretimi, şirketin 30 mağazasında kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 60’ını temiz enerjiden karşılamasını sağlayacak. Bu sayede 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçip karbon ayak izini 14 bin tona düşürerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Metro Türkiye CFO'su Aslı Yılmaz Aracıoğlu "Hedefimiz ise elbette enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü güneşten karşılamak amacıyla GES yatırımımıza devam etmek.” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Metro Türkiye'nin yeşil enerji atılımı sürüyor