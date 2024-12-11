Metro Türkiye iklim nötr olma yolunda ilerliyor

İlk olarak Sürdürülebilirlik Raporu olarak yayınlanmaya başlayan, 2020 yılında ise Etki Raporu olarak değiştirilen bu raporların sonuncusu, şirketin 2023'te yaptığı atılımları detaylandırırken geleceğe dair planlarını da önümüze seriyor. 2040 yılına kadar iklim nötr hâle gelmeyi hedefleyen Metro Türkiye, 2023'te kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonların bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 azaldığını açıkladı.
Metro Grup, 2011 baz yılına göre 2030'a kadar metrekare satış ve dağıtım alanı başına Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 60 azaltmayı taahhüt ediyor. Grup ayrıca mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 2018 baz yılına göre yüzde 15 azaltmayı da taahhüt ediyor.
Metro Mağazalarında Elektrikli Araçlar İçin Şarj Hizmeti Sunuluyor
Metro Türkiye, ilk fazda yer alan 15 mağazanın çatılarına ve otopark gölgeliklerine güneş panelleri kurarak 18 MW’lık GES gücüne erişti. Bu mağazaların enerji ihtiyacının yüzde 70'inin yenilenebilir enerjiyle sağlanması da bu sayede mümkün oldu.
Şimdi projenin 2. fazına geçen Metro Türkiye, 500 milyon TL'lik GES yatırımını tamamladığında toplam GES üretim kapasitesini 30 MW'a çıkaracak. Yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelen bu yenilenebilir enerji üretimi, şirketin 30 mağazasında kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 60’ını temiz enerjiden karşılamasını sağlayacak. Bu sayede 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçip karbon ayak izini 14 bin tona düşürerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Metro Türkiye CFO'su Aslı Yılmaz Aracıoğlu "Hedefimiz ise elbette enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü güneşten karşılamak amacıyla GES yatırımımıza devam etmek.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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