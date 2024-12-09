Çin'de batarya ve süper kapasitörlerden oluşan hibrit enerji depolama tesisi hizmete girdi

61 dönümlük bir alanı kurulu olan tesisin, 170 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Tesiste, 3,35 MW/6,7 MWh kapasiteli 60 adet batarya sistemi, 3 MW/6 dakika kapasiteli bir süper kapasitör, PCS sistemleri, ana trafo ve bir yükseltici trafo merkezi bir araya gelerek son teknoloji hibrit depolama teknolojisini oluşturuyor.
Süper kapasitörler çeşitli avantajlar sağlıyor
Süper kapasitörlerin dahil edilmesi sisteme önemli avantajlar sağlıyor. Çok yüksek güç yoğunluğu ve hızlı şarj-deşarj yeteneklerine sahip süper kapasitörler şebeke taleplerine çok hızlı yanıt verebiliyor. Ayrıca 100.000 şarj deşarj döngüsüne (geleneksel lityum iyon pillerin 50 katı) sahip ultra uzun ömürleri dayanıklılığı artırıyor. Ek olarak, süper kapasitörler %90'ı aşan enerji dönüşüm verimliliğine ve çevre dostu bir profile sahipler. Süper kapasitörlerin geleneksel elektrokimyasal depolama ile harmanlanması, hem yüksek enerji yoğunluğuna hem de hızlı tepki sürelerine ulaşılmasını sağlıyor.
Projenin devreye girmesinin ardından yılda 300'den fazla tam şarj-deşarj döngüsünün sağlaması bekleniyor. Sistem, pik seviyenin traşlanması, frekans düzenleme, yedek güç, sıfırdan başlatma ve anlık taleplere yanıt verme gibi fonksiyonları yerine getirerek şebeke kararlılığını sağlamanın yanında, yenilenebilir enerjinin entegrasyonunu da kolaylaştıracak.
Projenin ikinci aşaması için planlama halihazırda devam ediyor. Bu kapsamda 120 MW/240 MWh'lik kapasitenin eklenmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: