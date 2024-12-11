Türkiye’nin güneş enerjisinde yıl sonu hedefi 20 GW

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Tam Boyutta Gör Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla Türkiye'nin yıl sonuna kadar güneş enerjisi kurulu gücünü 20 bin megavatın (20 GW) üzerine çıkaracağını açıkladı. Bu kapasitenin yaklaşık 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Hedef 2035'te 120 bin megavat

Hakan Erkan, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde toplamda 120 bin megavatlık bir kurulu güç hedeflendiğini belirtti. Bu hedefe ulaşmak için her yıl 4-5 bin megavatlık kapasite artışı gerektiğine dikkat çeken Erkan, Türkiye’nin bu alanda dünya sıralamasında yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Erkan, "Bu yıl başında 14 bin megavat olan güneş santral kurulu gücü, çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla yıl sonuna kadar 20 bin megavatı aşacaktır. Neredeyse 6 bin megavatlık artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yeniden devreye alınan döviz bazlı alım garantisinin sektöre büyük katkı sağladığını vurguladı. Uzun vadeli döviz bazlı alım garantilerinin enflasyonist etkileri dengelediğini belirten Erkan, bu düzenlemenin yeni yatırımları teşvik ettiğinin altını çizdi. Ancak, depolama teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğine de işaret ederek, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın sürdürülebilir olması için depolama çözümlerinin önemini hatırlattı.

Lisanssız projelerde yeni dönem

Tam Boyutta Gör Lisanssız projelerde yaşanan trafo kapasite kısıtından dolayı Bakanlığa sundukları "5.1.j" yeni bağlantı şekli önerilerinin gündeme alındığını, böylelikle öz tüketim amaçlı aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeden oluşturulacak GES'lerin mevcut trafo kapasite kısıtına takılmadan kurulabileceğini belirten Erkan, bu durumun sektör için önemli olduğuna dikkati çekti.

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Bu arada tarım GES projelerine yönelik yeni düzenlemeler de sektörde merakla bekleniyor. Şu anda deneme amaçlı yürütülen üç pilot projenin başarıyla devam ettiğini aktaran Erkan, mevzuat düzenlemeleri ile temiz enerji ve tarım üretiminin birlikte artmasının gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye güneş paneli üretiminde öne çıkıyor

Erkan, güneş enerjisi projelerinin uygulanabilirliğinin finansman olanaklarına bağlı olduğuna ve izin sürelerinin kısalmasına bağlı olduğunun altını çizerken gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından hem YEKA hem depolamalı güneş enerjisi projeleri çok daha çabuk devreye gireceğini belirtti.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı envanterine göre, Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 44,5 gigavat olan 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunuyor.

Bu panel üreticilerinden halihazırda üçü "hücre" üretimi gerçekleştiriyor. Diğer imalatçılar da hücreyi yurt dışından tedarik ederek panel üretiyor. Söz konusu üç tesisin toplam kapasitesi yıllık 6,1 gigavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de "monofacial" ve "bifacial" güneş panelleri yaygın olarak üretiliyor. Türkiye'nin güneş enerjisi santrali kurulu gücü 2 buçuk yılda yüzde 130 büyüme gösterdi.

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