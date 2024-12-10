Dünyanın en büyük vanadyum redoks akış enerji depoma tesisi tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde yer alan Dalian merkezli Rongke Power, 175 MW/700 MWh kapasiteye sahip Xinhua Ushi Enerji Depolama Projesi'ni başarıyla tamamladı. Bu devasa proje, yenilenebilir enerji entegrasyonu, şebeke stabilitesinin artırılması ve zirve dönemlerdeki yüklerin yönetimi gibi kritik alanlarda önemli bir katkı sağlayacak.

Akış bataryaları giderek yaygınlaşıyor

Rongke Power, daha önce 2022'de tamamlanan 100 MW/400 MWh kapasiteli Dalian vanadyum redoks akış bataryası sistemini inşa etmişti. Şirket, şu anda küresel çapta 2 GWh'yi aşan bir enerji depolama portföyüne sahip. Xinhua Ushi projesi, bu teknolojideki kapasite açısından şu anda dünyanın en büyük vanadyum redoks akış bataryası olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Xinhua Ushi, bu aşamada dünyanın tamamlanmış en büyük akış bataryası olsa da Çin'de planlanan daha büyük projeler de yolda. China Energy Conservation and Environmental Protection Group tarafından gerçekleştirilen 250 MW/1 GWh'lik proje veya China Three Gorges Corporation tarafından planlanan 200 MW/1 GWh'lik proje gibi daha büyük tesisler de ufukta yükseliyor.

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Akış bataryası enerji depolama teknolojileri de lityum-iyon, sodyum-iyon, volan ve basınçlı hava depolama gibi diğer depolama teknolojileriyle de giderek daha büyük ölçekte entegre ediliyor. Örneğin, geçtiğimiz ay 500 MW/2 GWh kapasiteli lityum demir fosfat ve vanadyum akış enerji depolama projesinin ilk aşaması Çin’de devreye alınmıştı. Bu proje Çin'deki en büyük hibrit enerji depolama projesini ve 250 MWh/1 GWh kapasiteye sahip olacak ve ikinci aşamada teslim edilecek olan dünyanın en büyük şebeke oluşturan vanadyum redoks akış bataryasını temsil edecek.

Bilmeyenler için akış bataryası veya redoks akış bataryası, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolitler içerisinde depolayan bir tür batarya konumunda. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrotlarda depolanırken, akış bataryalarında enerji, sıvı haldeki elektrolitlerin içindeki aktif maddelerin redoks (indirgeme ve oksidasyon) reaksiyonları sayesinde depolanıyor. Bu aynı tür enerji depolama sistemleri birbirleri arasında farklılaşsa da genel olarak piyasada yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak yanma riski veya zamanla bozulma riski taşımıyor.

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Dünyanın en büyük vanadyum redoks akış depoma tesisi tamamlandı