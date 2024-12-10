Dünyanın en büyük vanadyum redoks akış enerji depoma tesisi tamamlandı

Akış bataryaları giderek yaygınlaşıyor
Rongke Power, daha önce 2022'de tamamlanan 100 MW/400 MWh kapasiteli Dalian vanadyum redoks akış bataryası sistemini inşa etmişti. Şirket, şu anda küresel çapta 2 GWh'yi aşan bir enerji depolama portföyüne sahip. Xinhua Ushi projesi, bu teknolojideki kapasite açısından şu anda dünyanın en büyük vanadyum redoks akış bataryası olarak öne çıkıyor.
Akış bataryası enerji depolama teknolojileri de lityum-iyon, sodyum-iyon, volan ve basınçlı hava depolama gibi diğer depolama teknolojileriyle de giderek daha büyük ölçekte entegre ediliyor. Örneğin, geçtiğimiz ay 500 MW/2 GWh kapasiteli lityum demir fosfat ve vanadyum akış enerji depolama projesinin ilk aşaması Çin’de devreye alınmıştı. Bu proje Çin'deki en büyük hibrit enerji depolama projesini ve 250 MWh/1 GWh kapasiteye sahip olacak ve ikinci aşamada teslim edilecek olan dünyanın en büyük şebeke oluşturan vanadyum redoks akış bataryasını temsil edecek.
Bilmeyenler için akış bataryası veya redoks akış bataryası, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolitler içerisinde depolayan bir tür batarya konumunda. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrotlarda depolanırken, akış bataryalarında enerji, sıvı haldeki elektrolitlerin içindeki aktif maddelerin redoks (indirgeme ve oksidasyon) reaksiyonları sayesinde depolanıyor. Bu aynı tür enerji depolama sistemleri birbirleri arasında farklılaşsa da genel olarak piyasada yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak yanma riski veya zamanla bozulma riski taşımıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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