Dünyanın en büyük perovskit tabanlı güneş enerjisi santrali açılıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli yenilikçi güneş enerjisi şirketi MicroQuanta Semiconductor, dünyanın en büyük perovskit bazlı güneş enerjisi santralini başarıyla devreye aldı. Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde yer alan bu 8,6 MW kapasiteli tesis, tarım ile güneş enerjisini entegre eden benzersiz bir model sunuyor.

Tarım ve yenilenebilir enerji bir arada

Dağlık bir bölge olan Songyang ilçesindeki kullanılmayan araziler üzerinde inşa edilen santral, 95.648 adet MicroQuanta perovskit modülünden oluşuyor. 90 W gücündeki bu paneller, doğal eğime uygun olarak 22 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş. Panellerin alt kenarının yerden 2 metre yüksekte olması, altlarında tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Proje, bölgenin sıcak ve yağışlı yazları ile ılıman kışlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Güneş ışığına maruz kalma süresi ve tarımsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak, enerji üretimi ile tarımı bir arada yürütebilecek bir sistem oluşturuldu. Böyle bir sistemde perovskit modüllerinin kullanılması elbette sürpriz değil. Düşük sıcaklık katsayısı ve zayıf ışıkta üstün performansıyla dikkat çeken perovskit modülleri, özellikle güneş ışığı yoğunluğunun düşük olduğu güney Çin gibi bölgelerde, geleneksel panellere göre daha yüksek verimlilik sağlıyor.

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MicroQuanta’nın perovskit panelleri IEC 61215 ve 61730 standartlarına göre dayanıklılık sertifikalara sahip. Ayrıca Ayrıca, Almanya merkezli VDE tarafından sertifikalandırılan dünyadaki ilk perovskit güneş hücreleri olma ayrıcalıkları da bulunuyor. Bu kapsamda firma, panelleri için panelleri için 25 yıl lineer güç garantisi ve 12 yıl ürün garantisi sunuyor. MicroQuanta, 2022 yılında 20 cm²'lik bir “üçüncü nesil” güneş hücresinde yüzde 20,2'lik bir dönüşüm verimliliği ile dünya rekoru kırmıştı.

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Dünyanın en büyük perovskit güneş enerjisi santrali açılıyor