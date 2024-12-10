Dünyanın en büyük perovskit tabanlı güneş enerjisi santrali açılıyor

Tarım ve yenilenebilir enerji bir arada
Dağlık bir bölge olan Songyang ilçesindeki kullanılmayan araziler üzerinde inşa edilen santral, 95.648 adet MicroQuanta perovskit modülünden oluşuyor. 90 W gücündeki bu paneller, doğal eğime uygun olarak 22 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş. Panellerin alt kenarının yerden 2 metre yüksekte olması, altlarında tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesine olanak tanıyor.
MicroQuanta’nın perovskit panelleri IEC 61215 ve 61730 standartlarına göre dayanıklılık sertifikalara sahip. Ayrıca Ayrıca, Almanya merkezli VDE tarafından sertifikalandırılan dünyadaki ilk perovskit güneş hücreleri olma ayrıcalıkları da bulunuyor. Bu kapsamda firma, panelleri için panelleri için 25 yıl lineer güç garantisi ve 12 yıl ürün garantisi sunuyor. MicroQuanta, 2022 yılında 20 cm²'lik bir “üçüncü nesil” güneş hücresinde yüzde 20,2'lik bir dönüşüm verimliliği ile dünya rekoru kırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: