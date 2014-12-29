Game Of Thrones, 2014 yılının yasa dışı yollarla en çok indirilen yapımı oldu

TorrentFreak sitesi her yıl yaptığı gibi bu yıl da büyük torrent sitelerinden aldığı bilgileri toplayarak istatistikleri yayınladı. Hali hazırda 2 yıldır en çok indirilen yapım olan Game Of Thrones dizisi bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmayarak 3 yıldır en çok indirilen dizi oldu.
Yayınlanan analizde birinci yapım Game Of Thrones'un 8.1 milyonluk indirme rakamına ulaşarak açık ara lider olduğu görülüyor. Diğer en çok indirilen yapımlar arasında ise sırasıyla The Walking Dead, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother ve Gotham yer alıyor, ancak bu yapımların hiç biri 5 milyon barajını aşamamış. Rakamların öngörü olduğunu, dolayısıyla net sayılar olmadığını hatırlatmakta fayda var. 2015 yılında da birincinin değişmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak dizinin yapımcısı HBO'nun yeni çevrimiçi hizmetini yıl içinde sunacak olmasıyla rakamların düşmesi bekleniyor.
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Aynen eski dönemlerde savaş bilmem ne pek sarmıyor beni.
Aslında çok uğramalarına gerek yok, para kısmında anlasirlarsa amazon gibi hazır çalışan servislerde ufak bir çeviri masrafiyla dünyaya satabilirler.
Not: diziyi izlemiyorum
Ama bende başlamayı düşünüyorum
Türkiye'de ise mecbur internetten indiriyoruz, burada sezonlarının resmi Türkçe altyazılı/dublajlı bluray satışı veya Türkiye'de internetten lisanslı satışı yok diye biliyorum.