Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game Of Thrones, 2014 yılının yasa dışı yollarla en çok indirilen yapımı oldu

4 yıl
641
1
31
Diğer
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Game Of Thrones, 2014 yılının yasa dışı yollarla en çok indirilen yapımı oldu
TorrentFreak sitesi her yıl yaptığı gibi bu yıl da büyük torrent sitelerinden aldığı bilgileri toplayarak istatistikleri yayınladı. Hali hazırda 2 yıldır en çok indirilen yapım olan Game Of Thrones dizisi bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmayarak 3 yıldır en çok indirilen dizi oldu.

Yayınlanan analizde birinci yapım Game Of Thrones'un 8.1 milyonluk indirme rakamına ulaşarak açık ara lider olduğu görülüyor. Diğer en çok indirilen yapımlar arasında ise sırasıyla The Walking Dead, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother ve Gotham yer alıyor, ancak bu yapımların hiç biri 5 milyon barajını aşamamış. Rakamların öngörü olduğunu, dolayısıyla net sayılar olmadığını hatırlatmakta fayda var. 2015 yılında da birincinin değişmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak dizinin yapımcısı HBO'nun yeni çevrimiçi hizmetini yıl içinde sunacak olmasıyla rakamların düşmesi bekleniyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Drybeansandrice 4 yıl
Diziye yararımız tartışılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 4 yıl
ve en önemli artısı kliselerden kopması
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl kpln04
Dostum o yazıyı mümkünse spoiler içine al ya da düzenle. Diziyle ilgili açık spoiler vermişsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Sezonları da 10 bölüm olmasa daha iyi olacak da işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stan Marsh 4 yıl
GoT çok büyük kitlelere ulaştı. Aslında diğer dizileri de kesfetseler bu kadar fark olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 4 yıl
Kaliteli yapım olunca yasal veya yasal olmayan yollarla çok ilgi görmesi normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 4 yıl
bi ısınamadım şu merete
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 4 yıl
Valar Morghulis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black Hawk. 4 yıl Parallel Killer
Parallel Killer

bi ısınamadım şu merete

Aynen eski dönemlerde savaş bilmem ne pek sarmıyor beni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 4 yıl
tvde dizi izleyemiyorum kendimi Samanyolu seyrediyormuş gibi hissediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
İyi de gayet normal, İngilizce dışındaki diller için altyazılı online izleme servis vermezlerse kimseye satamaz, adam da izlemek için indirir oradan buradan.
Aslında çok uğramalarına gerek yok, para kısmında anlasirlarsa amazon gibi hazır çalışan servislerde ufak bir çeviri masrafiyla dünyaya satabilirler.
Not: diziyi izlemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Babam bile bayılır bu diziye, bi tek ben ısınamadım sanırım


Ama bende başlamayı düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Gayet doğal bence. Bir de şu bekleme süresi olmasa da sezon 10 yerine 20 bölümden oluşsa harika olur tadı damağımızda kalıyor. Kitaplardan sezon başı 20 bölüm için yeterince malzeme çıkar diye düşünüyorum.
Türkiye'de ise mecbur internetten indiriyoruz, burada sezonlarının resmi Türkçe altyazılı/dublajlı bluray satışı veya Türkiye'de internetten lisanslı satışı yok diye biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl doctor_bey
İlk sezon başları biraz ağır gidiyor fazla aksiyon yok. Ama sonraki sezonlarda/bölümlerde büyük ihtimalle saracaktır. Başta ben de çok alışamamıştım, çünkü neredeyse sırf sarayın(king's landing) içinde geçiyordu, ama sonradan dizi kendi kurgu evreninin içine çekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WISDOM 4 yıl
Sonunda diziye bir katkım olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
641 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, içerik ve
2 etiket daha Game of Thrones hbo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony MDR-XB950BT Test Masamızda 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 2. bölüm 4 yıl Android cihazlarınızı hızlandırın 4 yıl Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor" 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim