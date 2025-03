George R.R. Martin yeni Game of Thrones dizisinin geleceği hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen dizilere bu yıl bir yenisi daha eklenecek. Game of Thrones'un House of the Dragon'dan sonra çekilen ikinci spin-off'u olan A Knight of the Seven Kingdoms, yıl bitmeden izleyici ile buluşacak.

George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizi henüz izleyici karşısına çıkmamış olsa da HBO daha şimdiden 2. sezon hazırlıklarına başlamış durumda. Yeni sezona dair bu bilgi, doğrudan George R.R. Martin tarafından paylaşıldı. Collider'a konuşan Martin, dizinin ilk sezonunu izlediğini ve çok beğendiğini söylerken, ekibin şimdiden 2. sezon üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın 3 Sezon Sürmesi Planlanıyor

HBO, A Knight of the Seven Kingdoms'a henüz resmi olarak 2. sezon onayı vermedi. Ancak daha ilk sezon ekrana gelmeden 2. sezon için çalışmaların başlamış olması, hem HBO'nun hem de yaratıcı ekibin projeye epey güvendiğini gösteriyor. Nitekim HBO yöneticisi Francesca Orsi de geçtiğimiz ay verdiği bir demeçte bu yönde açıklamalarda bulunmuş ve şimdiden ikinci, hatta üçüncü sezon üzerine düşünmeye başladıklarını söylemişti.

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. A Knight of the Seven Kingdoms için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin muhtemelen sonbahar aylarında yayınlanacağı konuşuluyor.

