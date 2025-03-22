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    Anlık Bildirim

    House of the Dragon'ın 3. sezonundan beklenen haber geldi

    House of the Dragon'ın bir süredir hazırlık aşamasında olan 3. sezonundan beklenen haber geldi. Dizi önümüzdeki yıl izleyici ile buluşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
    House of the Dragon Tam Boyutta Gör
    House of the Dragon, neredeyse yarıda kalmış gibi görünen 2. sezonuyla pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da son yılların en başarılı dizileri arasında yerini koruyor. Bu yüzden dizinin hazırlık aşamasındaki 3. sezonu da heyecanla bekleniyor. Artık sezonlar arasında geçen süre iyiden iyiye uzadığı için yeni sezonu 2026'dan önce görmeyeceğiz ama dizi en azından 2026'ya yetişecek gibi duruyor. Çünkü bu hafta Birleşik Krallık'tan gelen sızıntılar, 3. sezonun çekimlerine başlandığını gösteriyor.

    HBO henüz konu hakkında bir açıklama yapmamış olsa da prodüksiyona yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre çekimler ekim ayına kadar devam edecek.

    House of the Dragon 3. Sezona İddialı Bir Giriş Yapacak

    2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Geçtiğimiz aylarda 3. sezon hakkında konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, 3. sezonun muazzam bir deniz savaşıyla başlayacağını, bunun bugüne kadar bir dizi için çekilen en büyük deniz savaşı olacağını açıklamıştı. Söz konusu bu savaş, House of the Dragon'ın hikâyesinde önemli bir yer tutan Gullet Savaşı olacak.

    House of the Dragon'ın 3. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak çekimlere başlanmış olması, yeni sezonu 2026 yazında izleyebileceğimizi düşündürüyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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