Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms 2026'ya ertelendi

Tam Boyutta Gör Game of Thrones serisini büyütmeye devam eden HBO, bu yıl da yeni bir Game of Thrones dizisini izleyicilere sunmaya hazırlanıyordu. George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan bu yeni dizinin 2025'te çıkacağı açıklanmış fakat net bir tarih verilmemişti. Biz o tarihin açıklanmasını beklerken HBO'dan sürpriz bir duyuru geldi. A Knight of the Seven Kingdoms, sürpriz bir kararla 2026'ya ertelendi.

HBO net bir tarih vermemiş olsa da dizinin bu kış çıkacağını açıkladı; Bu da A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2026'nın ilk aylarında çıkacağı anlamına geliyor.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2026'ya ertelenmesiyle birlikte 2025'teki tek Game of Thrones dizisi de ileri alınmış oldu. Bu erteleme kararı sonrası hem House of the Dragon'ın yeni sezonu, hem de bu yeni dizi 2026'da izleyici ile buluşacak.

A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones'un 100 Yıl Öncesinde Geçiyor

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) eşlik ediyor.

