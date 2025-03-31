House of the Dragon'ın 3. sezon çekimlerine başlandı; Kadroya katılan yeni isimler açıklandı

Diğer yandan 3. sezonda oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimler de belli olmaya başladı. Yeni sezona katılan ilk isim, şubat ayında açıklanan James Norton olmuştu. Little Women, McMafia, War & Peace gibi yapımlarla tanınan BAFTA adayı oyuncunun Ormund Hightower'a hayat vereceği açıklanmıştı. Bugün açıklanan yeni isimler ise Tommy Flanagan ve Dan Fogler oldu.
House of the Dragon 3. Sezon, 2026 Yazında Ekrana Gelebilir
House of the Dragon'ın 3. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak çekimlere başlanmış olması, yeni sezonu 2026 yazında izleyebileceğimizi düşündürüyor.
2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Geçtiğimiz aylarda 3. sezon hakkında konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, 3. sezonun muazzam bir deniz savaşıyla başlayacağını, bunun bugüne kadar bir dizi için çekilen en büyük deniz savaşı olacağını açıklamıştı. Söz konusu bu savaş, House of the Dragon'ın hikâyesinde önemli bir yer tutan Gullet Savaşı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo