House of the Dragon'ın 3. sezon çekimlerine başlandı; Kadroya katılan yeni isimler açıklandı

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, bu hafta 3. sezonu için sete geri döndü. HBO, bugün bir paylaşım yaparak 3. sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

Diğer yandan 3. sezonda oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimler de belli olmaya başladı. Yeni sezona katılan ilk isim, şubat ayında açıklanan James Norton olmuştu. Little Women, McMafia, War & Peace gibi yapımlarla tanınan BAFTA adayı oyuncunun Ormund Hightower'a hayat vereceği açıklanmıştı. Bugün açıklanan yeni isimler ise Tommy Flanagan ve Dan Fogler oldu.

House of the Dragon 3. Sezon, 2026 Yazında Ekrana Gelebilir

Tam Boyutta Gör Sons of Anarchy dizisiyle tanınan Tommy Flanagan, Ser Roderick Dustin'e hayat verecek. Kuzeyli bir lord olan Ser Roderick Dustin, Stark'ların Rhaenyra Targaryen'a destek vermek için güneye yolladığı ordunun başında yer alıyor. Fantastic Beasts serisinden hatırlayabileceğiniz Dan Fogler ise Ser Torrhen Manderly'yi canlandıracak. Ser Roderick gibi Ser Torrhen de Stark'lara bağlı olan kuzeyli bir lord.

House of the Dragon'ın 3. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak çekimlere başlanmış olması, yeni sezonu 2026 yazında izleyebileceğimizi düşündürüyor.

2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Geçtiğimiz aylarda 3. sezon hakkında konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, 3. sezonun muazzam bir deniz savaşıyla başlayacağını, bunun bugüne kadar bir dizi için çekilen en büyük deniz savaşı olacağını açıklamıştı. Söz konusu bu savaş, House of the Dragon'ın hikâyesinde önemli bir yer tutan Gullet Savaşı olacak.

House of the Dragon 3. sezonda rol alacak yeni isimler açıklandı