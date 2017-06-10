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GameStop müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalındı

GameStop, online alışveriş yapan kullanıcılarının kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair paylaşımda bulundu. Müşterilerden kredi kartı bilgilerini kontrol etmeleri isteniyor.
1 yıl
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Emre Karakullukçu
Yazar
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Geride bıraktığımız Nisan ayında bazı veri sızıntılarının yaşanmış olabileceğini açıklayan GameStop, önlem olarak kontroller yaptığından bahsetmişti. Bugün Kotaku tarafından paylaşılan bir habere göre yakın tarihte GameStop’tan online alışveriş yapan kişilere kredi kartı bilgilerini kontrol etmeleri yönünde e-posta gönderildi.

GameStop, hangi dönemlerde alışveriş yapan müşterilerin bilgilerinin tehlikede olduğunu duyurmadı ancak e-postalardan elde edilen bilgilere göre sızdırılan veriler 10 Ağustos – 9 Şubat arasındaki döneme ait. Bu 6 aylık süreç içerisinde müşterilerin isimleri, adresleri ve üç haneli güvenlik kodu da dahil olmak üzere kredi kartı bilgileri ele geçirilmiş.

Bu olayın yaşanması GameStop’ın kötü gidişatını biraz daha kötüleştirecektir. Dijital içeriklerin tercih edilmesinden ötürü uzun bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan şirket, yaklaşık 150 mağazasının faaliyetlerini sonlandıracağını duyurmuştu ve değişen sektöre ayak uydurabilmek adına kendi dijital dağıtım platformunu kullanıma sunmuştu.


http://kotaku.com/gamestop-customers-credit-cards-may-have-been-stolen-c-1795958515 Yorum Yaz
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alemburda34 1 yıl
Su sms ile onayin ardindan kredi karti odemesinin standart olmasi lazim.
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mavizaman 1 yıl
sanal kartın önemi.
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axaxa 1 yıl
hedef kitle
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