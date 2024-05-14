GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü: Hisseler uçuşa geçti

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Tam Boyutta Gör Pandemi dönemindeki “GameStop meme hissesi” çılgınlığının merkezindeki adam üç yıl sonra ilk kez çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Daha çok "Roaring Kitty" olarak bilinen Keith Patrick Gill, X'te, oyuncular tarafından işler ciddiye bindiğinde kullanılan bir meme olan sandalyesinde öne doğru eğilen bir adamın görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşım sonrasında GameStop’un hisseleri rekor düzeyde artış gösterdi.

Roaring Kitty’nin dönüşü de olay oldu

Reddit ve sosyal medya mecralarında Roaring Kitty olarak tanınan Keith Patrick Gill, Ocak 2021'de GameStop hisselerinde yapay bir artışa yol açarak ün kazanmıştı. Gill, yıllar süren bir aradan sonra şimdi geri döndü ve hemen üstteki internet meme’ini paylaştı. Bu paylaşımdan sonra benzer türlerde paylaşımlar yapmış olsa da Gill'in geri dönüşü şimdiden kargaşaya neden oldu.

Tam Boyutta Gör Zira GameStop hisseleri, borsaların açılışıyla birlikte yüzde 110 oranında artış gösterdi, mevcut durumda hisseler yüzde 70 artış ile işlem görüyor. Gill'in paylaşımı öncesinde GameStop’un hisseleri 17 dolar civarında bulunuyordu ve şimdi 30 doların üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda GameStop'ta işlemler dalgalanma nedeniyle Pazartesi günü öğleden önce sekiz kez durduruldu.

Roaring Kitty ve GameStop olayı

Tam Boyutta Gör YouTube'da Roaring Kitty ve Reddit'te "DeepF***ingValue” olarak bilenen Keith Gill, küçük yatırımcıların büyük yatırımcıları ve fon sahiplerini nasıl sarsabileceğini göstermişti. 2021'de GameStop, sektörün fiziksel oyunlardan tamamıyla dijitale geçmesi sırasında hayatta kalmaya çalışan ABD’nin büyük bir video oyun satıcısıydı. Wall Street'in büyük fonları ve büyük yatırımcıları, hisselerinin sert bir düşüş eğiliminde devam edeceğini söylüyordu.

Roaring Kitty ve etrafında topladığı binlerce küçük yatırımcı, şirketin ciddi bir sorun içinde olduğunu söyleyen neredeyse tüm kabul görmüş ölçütler karşısında binlerce GameStop hissesi satın alarak iflasa doğru giden bir şirketin yörüngesini değiştirmişti. Bu, GameStop hisselerinin daha da düşeceğini öngören yatırımcıların büyük kayıplarını telafi etmek için hızla yükselen hisseleri satın almak zorunda kaldıkları "açığa satış" olarak bilinen şeyi başlatmıştı. Yaşanan olaylar, GameStop hisselerini 2021'de yüzde 1.000'den fazla artırmıştı.

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Ancak bu satın alma telaşı, daha fazla talep ve hisse senedi için daha yüksek bir fiyatla sonuçlanır. Bir hisse senedinde kısa pozisyonu olan spekülatörler ve yatırımcılar ağır kayıplarla karşı karşıya kalırken, hisse senedinin yükseleceğine dair pozisyon alan kişiler ise çok kazançlı çıkar. GameStop’ta da bu oldu. Gill'in açığa satış sırasında GameStop'tan ne kadar kazandığı belli değil ancak en uç noktada elindeki hisselerin değeri 48 milyon dolardı.

GameStop hisseleri 20 doların altından 400 dolara yaklaşırken bazı büyük yatırımcılar süreçte devasa kayıplar yaşadı. Analiz firması S3 Partners'a göre Citron Research, Melvin Capital ve diğer tanınmış hedge fonları tahmini 5 milyar dolar kaybetti. Roaring Kitty'nin hikayesi ve meme hisse senedi çılgınlığı geçen yıl "Dumb Money" adlı bir filme dönüştürülmüştü.

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GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü