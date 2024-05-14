GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü: Hisseler uçuşa geçti

Reddit ve sosyal medya mecralarında Roaring Kitty olarak tanınan Keith Patrick Gill, Ocak 2021'de GameStop hisselerinde yapay bir artışa yol açarak ün kazanmıştı. Gill, yıllar süren bir aradan sonra şimdi geri döndü ve hemen üstteki internet meme’ini paylaştı. Bu paylaşımdan sonra benzer türlerde paylaşımlar yapmış olsa da Gill'in geri dönüşü şimdiden kargaşaya neden oldu.
Roaring Kitty ve GameStop olayı
Ancak bu satın alma telaşı, daha fazla talep ve hisse senedi için daha yüksek bir fiyatla sonuçlanır. Bir hisse senedinde kısa pozisyonu olan spekülatörler ve yatırımcılar ağır kayıplarla karşı karşıya kalırken, hisse senedinin yükseleceğine dair pozisyon alan kişiler ise çok kazançlı çıkar. GameStop’ta da bu oldu. Gill'in açığa satış sırasında GameStop'tan ne kadar kazandığı belli değil ancak en uç noktada elindeki hisselerin değeri 48 milyon dolardı.
GameStop hisseleri 20 doların altından 400 dolara yaklaşırken bazı büyük yatırımcılar süreçte devasa kayıplar yaşadı. Analiz firması S3 Partners'a göre Citron Research, Melvin Capital ve diğer tanınmış hedge fonları tahmini5 milyar dolar kaybetti. Roaring Kitty'nin hikayesi ve meme hisse senedi çılgınlığı geçen yıl "Dumb Money" adlı bir filme dönüştürülmüştü.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.