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    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü: Hisseler uçuşa geçti

    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty beklenmedik bir paylaşımla geri döndü. Yatırımcı ve YouTuber olan Roaring Kitty'nin geri dönüşü GameStop hisselerini yüzde 100’den fazla artırdı.
    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü Tam Boyutta Gör
    Pandemi dönemindeki “GameStop meme hissesi” çılgınlığının merkezindeki adam üç yıl sonra ilk kez çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Daha çok "Roaring Kitty" olarak bilinen Keith Patrick Gill, X'te, oyuncular tarafından işler ciddiye bindiğinde kullanılan bir meme olan sandalyesinde öne doğru eğilen bir adamın görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşım sonrasında GameStop’un hisseleri rekor düzeyde artış gösterdi.

    Roaring Kitty’nin dönüşü de olay oldu

    Reddit ve sosyal medya mecralarında Roaring Kitty olarak tanınan Keith Patrick Gill, Ocak 2021'de GameStop hisselerinde yapay bir artışa yol açarak ün kazanmıştı. Gill, yıllar süren bir aradan sonra şimdi geri döndü ve hemen üstteki internet meme’ini paylaştı. Bu paylaşımdan sonra benzer türlerde paylaşımlar yapmış olsa da Gill'in geri dönüşü şimdiden kargaşaya neden oldu.

    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü Tam Boyutta Gör
    Zira GameStop hisseleri, borsaların açılışıyla birlikte yüzde 110 oranında artış gösterdi, mevcut durumda hisseler yüzde 70 artış ile işlem görüyor. Gill'in paylaşımı öncesinde GameStop’un hisseleri 17 dolar civarında bulunuyordu ve şimdi 30 doların üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda GameStop'ta işlemler dalgalanma nedeniyle Pazartesi günü öğleden önce sekiz kez durduruldu.

    Roaring Kitty ve GameStop olayı

    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü Tam Boyutta Gör
    YouTube'da Roaring Kitty ve Reddit'te "DeepF***ingValue” olarak bilenen Keith Gill, küçük yatırımcıların büyük yatırımcıları ve fon sahiplerini nasıl sarsabileceğini göstermişti. 2021'de GameStop, sektörün fiziksel oyunlardan tamamıyla dijitale geçmesi sırasında hayatta kalmaya çalışan ABD’nin büyük bir video oyun satıcısıydı. Wall Street'in büyük fonları ve büyük yatırımcıları, hisselerinin sert bir düşüş eğiliminde devam edeceğini söylüyordu.
    GameStop olaylarının kahramanı Roaring Kitty geri döndü
    Roaring Kitty ve etrafında topladığı binlerce küçük yatırımcı, şirketin ciddi bir sorun içinde olduğunu söyleyen neredeyse tüm kabul görmüş ölçütler karşısında binlerce GameStop hissesi satın alarak iflasa doğru giden bir şirketin yörüngesini değiştirmişti. Bu, GameStop hisselerinin daha da düşeceğini öngören yatırımcıların büyük kayıplarını telafi etmek için hızla yükselen hisseleri satın almak zorunda kaldıkları "açığa satış" olarak bilinen şeyi başlatmıştı. Yaşanan olaylar, GameStop hisselerini 2021'de yüzde 1.000'den fazla artırmıştı.

    Ancak bu satın alma telaşı, daha fazla talep ve hisse senedi için daha yüksek bir fiyatla sonuçlanır. Bir hisse senedinde kısa pozisyonu olan spekülatörler ve yatırımcılar ağır kayıplarla karşı karşıya kalırken, hisse senedinin yükseleceğine dair pozisyon alan kişiler ise çok kazançlı çıkar. GameStop’ta da bu oldu. Gill'in açığa satış sırasında GameStop'tan ne kadar kazandığı belli değil ancak en uç noktada elindeki hisselerin değeri 48 milyon dolardı.

    GameStop hisseleri 20 doların altından 400 dolara yaklaşırken bazı büyük yatırımcılar süreçte devasa kayıplar yaşadı. Analiz firması S3 Partners'a göre Citron Research, Melvin Capital ve diğer tanınmış hedge fonları tahmini 5 milyar dolar kaybetti. Roaring Kitty'nin hikayesi ve meme hisse senedi çılgınlığı geçen yıl "Dumb Money" adlı bir filme dönüştürülmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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