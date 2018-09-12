Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator

8 ay
3,3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GameX 2018 fuar alanının bağımsız geliştiriciler köşesindeki oyunlardan fizik tabanlı yapısıyla dikkat çeken Kebab Simulator'un yapımcılarıyla bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mirocus 8 ay
Güzel görünüyor, bence theme hospital tarzında olsa sanki daha çok iş yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 8 ay
Tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,4b izlenme · 8 ay
15:01
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2
11,4b izlenme · 10 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
02:55
Cyberpunk 2077 "Gümbür gümbür geliyor!"
15,9b izlenme · 11 ay
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
03:32
Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"
11,5b izlenme · 11 ay
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,1b izlenme · 1 gün
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
03:52
GameX 2018: Fuar Turu 2
7,9b izlenme · 8 ay
02:08
Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor"
11,5b izlenme · 11 ay
15:12
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1
12,5b izlenme · 10 ay
05:07
GameX 2018: Fuar Turu 3
7,5b izlenme · 8 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim