Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 3: Buried Alive

8 ay
3,8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GameX 2018 fuar alanının bağımsız geliştiriciler köşesindeki oyunlardan sanal gerçeklik oyunu olarak ve konusuyla dikkat çeken Buried Alive'ın geliştiricileriyle oyun hakkında konuştuk.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafman09 8 ay
Tebrikler,, bu gibi oyun yapmaya gayret gösteren gençlerimizin çoğalması sevindirici.. Umarım daha iyilerini de yaparlar, biraz sabır herkese...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,4b izlenme · 8 ay
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,1b izlenme · 1 gün
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
02:54
Ghost of Tsushima "Oyun değil sanat eseri"
13,7b izlenme · 11 ay
05:07
GameX 2018: Fuar Turu 3
7,5b izlenme · 8 ay
02:53
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator
5,1b izlenme · 8 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,8b izlenme · 4 hf.
05:27
Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory
10,4b izlenme · 4 ay
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,4b izlenme · 8 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
03:52
GameX 2018: Fuar Turu 2
7,9b izlenme · 8 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
03:06
Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"
11,6b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim