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Gameloft'un gelecek nesil Android oyunları Intel mimarisiyle optimize olacak

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un gelecek nesil Android oyunları Intel mimarisiyle optimize olacak
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Intel Developer Forum 2013'de gelecekteki Android başlıklarının Intel mimarisiyle optimize bir şekilde karşımıza çıkacağını açıkladı.

Intel ve Gameloft arasındaki bu işbirliği 22 nm fabrikasyon sürecine sahip Bay Trail yongasetiyle çalışan mobil cihazlarda daha iyi bir oyun deneyimi sunulacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Apple'ın Keynote etkinliğinde gün yüzüne çıkan A7 işlemcisinin de performansı göz önüne alınacak olursa, daha karmaşık ve daha iyi grafiklere sahip mobil oyunların bizleri beklediğini söyleyebiliriz. 

Gameloft'un Intel ortalığının mobil oyun dünyasına ne denli faydalı olacağını ise, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Rekabet iyidir elbette ama mobil tarafta en az 2 yıl daha intelli adam akıllı cihaz beklemiyorum.Ama sonrasında çok güzel şeyler olacak...
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Balawitz 5 yıl
Anlamadım fakat şimdi optimizasyon sıkıntısı mı yaşanacak yine? Ne güzel snapdragon'da karar kılınmışken neden tekrar bölünme oluyor ki? Yanlışım varsa düzeltin.
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