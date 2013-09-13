Gameloft'un gelecek nesil Android oyunları Intel mimarisiyle optimize olacak

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Intel Developer Forum 2013'de gelecekteki Android başlıklarının Intel mimarisiyle optimize bir şekilde karşımıza çıkacağını açıkladı.
Intel ve Gameloft arasındaki bu işbirliği 22 nm fabrikasyon sürecine sahip Bay Trail yongasetiyle çalışan mobil cihazlarda daha iyi bir oyun deneyimi sunulacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Apple'ın Keynote etkinliğinde gün yüzüne çıkan A7 işlemcisinin de performansı göz önüne alınacak olursa, daha karmaşık ve daha iyi grafiklere sahip mobil oyunların bizleri beklediğini söyleyebiliriz.
Gameloft'un Intel ortalığının mobil oyun dünyasına ne denli faydalı olacağını ise, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
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