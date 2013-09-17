Garmin, sporculara özel olaral geliştirdiği iki yeni saat modelini tanıttı

Ülkemizde daha çok navigasyon ürünleri ile tanınan önemli firmalardan Garmin, sporculara özel olarak geliştirdiği iki yeni saat modelini tanıttı.

Forerunner 220 ve 620 isimli saatler, sporcuların ihtiyaçları olan bilgileri 1-inç'lik rekli LCD ekranları üzerinden sağlıyorlar. Bilgisayar ya da akıllı cep telefonları ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran saatlerden Forerunner 620 aynı zamanda Wi-Fi bağlantısını da içeriyor. Dahili GPS ve ivme ölçer sistemleri ile alınan yol hakkında detaylı veriler sunabilen ürünlerden Forerunner 620 modeli ayrıca eğitim planı desteği, oksijen hacim ölçümü, HRM-Run isimli ürün ile yere basma süresi, kalp ritmi ve koşu hızı gibi bilgileri de hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. İki model arasında yer alan en önemli fark ise Forerunner 620 üzerinde dokunmatik bir ekran, Forerunner 220 üzerinde tuşlar ile kontrol edilebilen bir ekranını yer alıyor olması. Saatler dahili bataryaları ile 10 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyorlar ve tirireşim destekli farklı alarmlar içeriyorlar.

Garmin tarafından sporculara özel olarak hazırlanan saat modellerinden Forerunner 620 400$, Forerunner 220 ise 250$'dan başlayan fiyat etiketleri ile satışa çıkmış durumdalar. Harici HRM-Run ünitesi ise 50$ fiyat etiketine sahip. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/garmin-forerunner-620-and-220-feature-one-inch-color-displays-16297874/