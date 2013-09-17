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Garmin, sporculara özel olaral geliştirdiği iki yeni saat modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin, sporculara özel olaral geliştirdiği iki yeni saat modelini tanıttı
Ülkemizde daha çok navigasyon ürünleri ile tanınan önemli firmalardan Garmin, sporculara özel olarak geliştirdiği iki yeni saat modelini tanıttı.
Forerunner 220 ve 620 isimli saatler, sporcuların ihtiyaçları olan bilgileri 1-inç'lik rekli LCD ekranları üzerinden sağlıyorlar. Bilgisayar ya da akıllı cep telefonları ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran saatlerden Forerunner 620 aynı zamanda Wi-Fi bağlantısını da içeriyor. Dahili GPS ve ivme ölçer sistemleri ile alınan yol hakkında detaylı veriler sunabilen ürünlerden Forerunner 620 modeli ayrıca eğitim planı desteği, oksijen hacim ölçümü, HRM-Run isimli ürün ile yere basma süresi, kalp ritmi ve koşu hızı gibi bilgileri de hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. İki model arasında yer alan en önemli fark ise Forerunner 620 üzerinde dokunmatik bir ekran, Forerunner 220 üzerinde tuşlar ile kontrol edilebilen bir ekranını yer alıyor olması. Saatler dahili bataryaları ile 10 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyorlar ve tirireşim destekli farklı alarmlar içeriyorlar.
Garmin tarafından sporculara özel olarak hazırlanan saat modellerinden Forerunner 620 400$, Forerunner 220 ise 250$'dan başlayan fiyat etiketleri ile satışa çıkmış durumdalar. Harici HRM-Run ünitesi ise 50$ fiyat etiketine sahip. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/garmin-forerunner-620-and-220-feature-one-inch-color-displays-16297874/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'den bir gözle bakıldığında, yürümeye bile insan bulunamazken, gereklilik adına koşmayı ve performans sporcularını ayırt etmeyi düşünememek gayet normal. performans koşusunda elinde taşıdığı veya kolunda takılı bir iphone'dan bu cihazın yaptığı işleri beklemeyi düşünmemeli bile. Zaten öyle bir performans'da elinizde, üstünüzde bir şey taşımayı hiç istemessiniz. Bu cihazı da adamlar yapmış, Parasına gelince, o herkezin kendi kararı veya imkanı dahilinde. alınır alınamaz, saygılıyız. sporsuz kalmayın. sağlıkla kalın.
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DH Misafiri 5 yıl
Aslinda haklisiniz sadece hiz rota vb. bilgiler icin gereksiz, Ama nabiz olceri olmasi hassas kalori yakimi icin guzel bir ozellik. Her an telefonunuzu acip anlik bilgi edinmek zir iken saate bakmak daha kolay. Bir de gps ve interneti acip bir telefonun sarji kisa surede bitecekken ayri bir cihaz kulanmak daha mantikli. Ama fiyat gercekten fazla
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Zig Zag 4 yıl
Yeni bir saat almayı düşünüyorum. Casio ProTrek serisi çok hoşuma gidiyor.
Sadece bisiklet sürüyorum. Daha çok saate bakmak için kullanacağım.

Forerunner 220'yi gördüm ve tipi çok hoşuma gitti.
Sizce kol saati olarak nasıl duruyor ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DaOzy 6 yıl
Gerçek akıllı saat bu olsa gerek :)
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
orta kesimliler icin gercekten cok gereksiz , ayni uygulama iPhone icin var belki android icinde vardir bilmiyorum fiyati 5-6 $ adamin sattigi saat 200$

zengin kesimler icin uretilmis birsey
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