Tam Boyutta Gör Yazılım mühendislerinin canını sıkan artık saniye kavramı için Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu tarafından bir oylama yapıldı. Bu görüşmede oy kullanmak için yetkili olan temsilciler neredeyse oybirliği ile resmî saatlerde kullanılan ilgili uygulamanın kullanılmamasına karar verdi.

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Artık saniye kavramı 13 yıl sonra hiç kullanılmayacak

1972 yılında dünyanın dönüş hızındaki değişikliklerin hesaba katılması için kullanılmaya başlanan bu kavram ile küresel saate belirli aralıklarla bir saniye ekleniyor.

Bu uygulama yüzünden 2012 yılında bir sosyal ağa 40 dakika boyunca ulaşılamadı. 2016 yılında ise Cloudflare destekli İnternet platformlarına erişilemedi çünkü artık saniye ekleme geleneği Cloudflare'in DNS altyapısına zarar verdi

Facebook'un ana şirketi olan Meta, atomal zaman (atomik saat) ile Güneş’in gökyüzündeki konumunu temel alan zamanın yolunu hesaplayan Güneş zamanı arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırmaya yarayan artık saniyenin devre dışı bırakılmasını talep ediyor.

Vikipedi'ye göre yaşanan gelgitler de artık saniyeyi oluşturan etmenler arasında yer alıyor. Artık saniye kuralı 1999 yılından bu yana dünyanın dönme süresinin toplam 0.9 saniye gecikmesi nedeniyle uygulandı.

Artık saniyelerin eklenmesinde herhangi bir standart veya bir kural mevcut değil. Meta'ya göre her artık saniye donanım altyapılarını yöneten insanlara büyük bir acı yaşatıyor. Diğer büyük teknoloji şirketleri de bu fikri destekliyor.

Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada bu uygulamanın 2035'ten önce kaldırılmasını talep etti. Rusya ise bu talebe karşı çıktı. İnsanlık artık saniye kavramına 2035 yılında veda edecek.

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Artık saniye kavramı 2035 yılında tamamen ortadan kaldırılacak