Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Artık saniye kavramı 2035 yılında tamamen ortadan kaldırılacak

    Dünya'nın Güneş etrafındaki turunu çeşitli nedenlerle yavaş ya da hızlı gerçekleştirmesi sonucu yıl sonunda meydana gelen fazlalık olarak tanımlanan artık saniye insanlığın hayatından tamamen çıkacak.
    8
    Artık saniye Tam Boyutta Gör
    Yazılım mühendislerinin canını sıkan artık saniye kavramı için Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu tarafından bir oylama yapıldı. Bu görüşmede oy kullanmak için yetkili olan temsilciler neredeyse oybirliği ile resmî saatlerde kullanılan ilgili uygulamanın kullanılmamasına karar verdi.

    Artık saniye kavramı 13 yıl sonra hiç kullanılmayacak

    1972 yılında dünyanın dönüş hızındaki değişikliklerin hesaba katılması için kullanılmaya başlanan bu kavram ile küresel saate belirli aralıklarla bir saniye ekleniyor.

    Bu uygulama yüzünden 2012 yılında bir sosyal ağa 40 dakika boyunca ulaşılamadı. 2016 yılında ise Cloudflare destekli İnternet platformlarına erişilemedi çünkü artık saniye ekleme geleneği Cloudflare'in DNS altyapısına zarar verdi

    Facebook'un ana şirketi olan Meta, atomal zaman (atomik saat) ile Güneş’in gökyüzündeki konumunu temel alan zamanın yolunu hesaplayan Güneş zamanı arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırmaya yarayan artık saniyenin devre dışı bırakılmasını talep ediyor.

    Artık saniye
    Vikipedi'ye göre yaşanan gelgitler de artık saniyeyi oluşturan etmenler arasında yer alıyor. Artık saniye kuralı 1999 yılından bu yana dünyanın dönme süresinin toplam 0.9 saniye gecikmesi nedeniyle uygulandı.

    Artık saniyelerin eklenmesinde herhangi bir standart veya bir kural mevcut değil. Meta'ya göre her artık saniye donanım altyapılarını yöneten insanlara büyük bir acı yaşatıyor. Diğer büyük teknoloji şirketleri de bu fikri destekliyor.

    Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada bu uygulamanın 2035'ten önce kaldırılmasını talep etti. Rusya ise bu talebe karşı çıktı. İnsanlık artık saniye kavramına 2035 yılında veda edecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/governments-vote-to-retire-leap-second-213926270.html https://www.nytimes.com/2022/11/19/science/time-leap-second-bipm.html https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1k_saniye
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız