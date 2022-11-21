Artık saniye kavramı 2035 yılında tamamen ortadan kaldırılacak

Artık saniye kavramı 13 yıl sonra hiç kullanılmayacak
1972 yılında dünyanın dönüş hızındaki değişikliklerin hesaba katılması için kullanılmaya başlanan bu kavram ile küresel saate belirli aralıklarla bir saniye ekleniyor.
Bu uygulama yüzünden 2012 yılında bir sosyal ağa 40 dakika boyunca ulaşılamadı. 2016 yılında ise Cloudflare destekli İnternet platformlarına erişilemedi çünkü artık saniye ekleme geleneği Cloudflare'in DNS altyapısına zarar verdi
Facebook'un ana şirketi olan Meta, atomal zaman (atomik saat) ile Güneş’in gökyüzündeki konumunu temel alan zamanın yolunu hesaplayan Güneş zamanı arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırmaya yarayan artık saniyenin devre dışı bırakılmasını talep ediyor.
Artık saniyelerin eklenmesinde herhangi bir standart veya bir kural mevcut değil. Meta'ya göre her artık saniye donanım altyapılarını yöneten insanlara büyük bir acı yaşatıyor. Diğer büyük teknoloji şirketleri de bu fikri destekliyor.
Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada bu uygulamanın 2035'ten önce kaldırılmasını talep etti. Rusya ise bu talebe karşı çıktı. İnsanlık artık saniye kavramına 2035 yılında veda edecek.Kaynakça https://www.engadget.com/governments-vote-to-retire-leap-second-213926270.html https://www.nytimes.com/2022/11/19/science/time-leap-second-bipm.html https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1k_saniye Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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