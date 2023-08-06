Tam Boyutta Gör Casio, kendisi gibi Japonya merkezli oyuncak üreticisi Stasto Stand Stones ile ilginç bir iş birliğine imza attı. İki şirket Casio Watch Ring Collection isimli bir minyatür saat koleksiyonu çıkardı. Koleksiyonda beş farklı popüler model mevcut.

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Minyatür Casio saatler bileğe değil, yüzük yerine parmağa takılıyor. Çalışır durumda olduklarını belirtelim. Yani zamanı gösteriyorlar. Hatta DBC-611-1 modelini hesap makinesi olarak kullanmak da mümkün. Elbette ki zahmetli ancak önemli olan bu işlevi sunması.

5 popüler Casio modeli

Başta da belirttiğimiz gibi koleksiyonda, gerçek Casio saatleri taklit eden toplam 5 model yer alıyor. Bunları AQ-230GA-9, F-91W-1, DBC-611-1, MQ-24-7B2 ve AE-1200WH-1A olarak sıralayabiliriz. Her biri dijital veya analog ekrana, kadrana ve üç katmanlı cam yapıya sahip.

Tam Boyutta Gör Casio bu saat yüzüklerin pil değiştirmeye gerek duymadan 20 yıl dayanabileceğini iddia ediyor. Tek renkli dijital ekrana sahip oldukları düşünüldüğünde bu mümkün. Ne yazık ki bu minyatür saatler sadece Japonya'daki mağazalardan ve otomatlardan satın alınabiliyor.

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Casio, yüzük şeklinde bir minyatür saat koleksiyonu çıkardı