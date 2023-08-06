Casio, yüzük şeklinde bir minyatür saat koleksiyonu çıkardı

Minyatür Casio saatler bileğe değil, yüzük yerine parmağa takılıyor. Çalışır durumda olduklarını belirtelim. Yani zamanı gösteriyorlar. Hatta DBC-611-1 modelini hesap makinesi olarak kullanmak da mümkün. Elbette ki zahmetli ancak önemli olan bu işlevi sunması.
5 popüler Casio modeli
Başta da belirttiğimiz gibi koleksiyonda, gerçek Casio saatleri taklit eden toplam 5 model yer alıyor. Bunları AQ-230GA-9, F-91W-1, DBC-611-1, MQ-24-7B2 ve AE-1200WH-1A olarak sıralayabiliriz. Her biri dijital veya analog ekrana, kadrana ve üç katmanlı cam yapıya sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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