Meyve sıkacağı tavsiyesi için en iyi katı meyve sıkacakları

- En İyi Katı Meyve Sıkacakları 🍎
- 1️⃣ Philips HR1832/00
- 2️⃣ Karaca Maxvit 1501
- 3️⃣ Arnica Ekovita Plus
- 4️⃣ Philips Viva Collection HR1863/20
- 5️⃣ Sinbo SJ-3143
- 6️⃣ Russell Hobbs 22760-56
- 7️⃣ Arzum AR1060
- 8️⃣ Kiwi KJ 1935 Premium
- 9️⃣ Beko BKK 2145
- 🔟 Arzum AR191
- Katı meyve sıkacağı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Günün erken saatlerinde yapılan o harika kahvaltının kilit noktası elbette taze yapılmış meyve suyudur. Peki en iyi katı meyve sıkacağı hangisi? Kahvaltıda taze meyve suyu içmek isteyenler için en iyi katı meyve sıkacaklarını bir araya getirdik. Katı meyve sıkacakları, meyvelerin besin değerlerini kaybetmeden sizlere sağlıklı meyve suları sağlar. Özellikle çocuklu aileler için ideal olan en iyi meyve sıkacakları, harika birer alternatif sunar. Sözü çok uzatmadan gelin birlikte modellere ve fiyatlara bakalım.
|Marka - Model 🔪
|Fiyat 🏷️
|Philips HR1832/00
|2.429 TL
|Karaca Maxvit 1501
|2.251 TL
|Arnica Ekovita Plus
|2.642 TL
|Philips HR1863/20
|3.835 TL
|Sinbo SJ-3143
|799 TL
|Russell Hobbs 22760-56
|1.114 TL
|Arzum AR1060
|1.879 TL
|Kiwi KJ 1935 Premium
|1.299 TL
|Beko BKK 2145
|2.750 TL
|Arzum AR191
|2.404 TL
Katı meyve sıkacağı dikkate alındığında; katı meyve sıkacağı markaları sıralamasında Philips, Karaca ve Arnica bulunuyor. Ucuz fiyat ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi katı meyve sıkacağı olarak ise Philips HR1832/00 Karaca, Maxvit 1501 ve Arnica Ekovita Plus modelleri öneriliyor.
1️⃣ Philips HR1832/00
- QuickClean
- Damlama önleyici
- Tek seferde 1,5 litre meyve suyu
- Şeffaf posa kabı
- Doğrudan bardağa sıkma olanağı
Philips HR1832/00 kullanıcı yorumları 💭
👨 Posası bayağı kuru kalıyor. Sıktığı suyun üzerinde köpükler oluşuyor. Temizlemesi çok kolay. Motoru bayağı güçlü. Boyutu cok büyük degil. Philips kalitesi tartışılmaz.
👩 Ürünü çok sevdik ailecek. Beklediğimden küçük olsa da 4 kişilik aileyiz bize yetti. Güzel sıkıyor posasında, su kalmıyor. Havuç, elma, pancar, portakal denedim hiç su bırakmadan zorlanmadan sıktı. Ayakları vakumlu tezgâha yapışıp kalıyor, yıkaması ve temizlemesi kolay.
2️⃣ Karaca Maxvit 1501
- Zirkonyum bıçaklar
- Tek seferde 2 litre meyve suyu
- 1500w güçlü motor + kolay montaj
- Şeffaf posa kabı
- Damlama önleyici paslanmaz çelik oluk
Karaca Maxvit 1501 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet güzel bir ürün sesi yüksek demişler korkarak çalıştırdım açıkçası ama bana yüksek gelmedi. Ben çok memnun kaldım çok yer kaplamıyor. İhtiyacı olan alsın, tavsiye ederim. Karaca kalitesi.
👩 İnanılmaz beğendim kesinlikle tavsiye ederim. Gelir gelmez denedim sonuç mükemmel gerçekten bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmemiştim. Teşekkürler Karaca, harika bir ürün.
3️⃣ Arnica Ekovita Plus
- 1200 W
- Ekstra geniş besleme ağzı (85mm)
- Bazı meyveleri bütün halde presleme özelliği
- Paslanmaz çelik süzgeç
- 2 lt. kapasiteli posa haznesi
- 2 farklı hız seçeneği
- Meyve ve sebze itme aparatı
- Özel meyve ve sebze suyu sürahisi
- Köpük önleyici meyve ve sebze suyu sürahisi
- Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir aparatlar
- Sıçramayı önleyen paslanmaz çelik musluk
Arnica Ekovita Plus kullanıcı yorumları 💭
👨 Alır almaz hemen kullandık. Havuç elma portakal vs karışık yaptık. Oldukça güçlü bir motoru var. Yapılan işe göre gereksiz bir güç olduğunu hemen anladım. Güzel su çıkarıyor. Posasında fazla su kalmıyor. Parçaları kolay takılıp pratik temizlenebiliyor. Memnun kaldım.
👩 En çok havuç sıkmak için aldık. Gayet güzel bir makine, 6-7 aydır sorunsuz kullanıyoruz. Çok güzel bir ürün.
4️⃣ Philips Viva Collection HR1863/20
- 800 W motor
- XL besleme borusu (75 mm)
- Tek seferde 2 litre meyve suyu
- QuickClean teknolojisi
- Ön temizleme fonksiyonu
Philips HR1863/20 kullanıcı yorumları 💭
👨 Az evvel ilk sıkımı yaptım, havuçtan bana göre az su geldi derken içini açınca gördüm ki havuçtaki tüm suyu sıkmış geriye toz halinde kupkuru havuç kalmış. Yani havucun suçuymuş. Temizlemesi inanılmaz rahat şöyle söyleyebilirim sıkım ve temizleme sadece 3-4 dakika sürdü.
👩 Yaklaşık bir hafta önce aldık. Hemen hemen her gün kullanıyoruz. Üründen memnunuz gayet iyi. Temizliği de çok kolay oluyor.
5️⃣ Sinbo SJ-3143
- 1000W
- 2 hız kademesi
- 500ml meyve suyu kabı
- Ekstra sabitleme için kauçuk ayaklar
- Kolay temizleme için ayrılabilir parçalar
- Damlama önleyici
- 65mm büyük besleme tüpü
Sinbo SJ-3143 kullanıcı yorumları 💭
👨 Tam bir fiyat performans ürünü, gelir gelmez denedim harika bir meyve suyu keyfi yaptık. Ürün hem işlevsel hem de tezgâhta fazla yer kaplamıyor. Çocuklu evler için çok kullanışlı. Yıkaması da öyle abartıldığı kadar zor değil, her parça çıkıp yıkanıyor.
👩 Sağlık için tavsiye ediyorum. Tüm sert meyveleri tek tek denedim gerçekten çok güzel meyve suyu sıkıyor, harika bir ürün. Temizliği de çok kolay.
6️⃣ Russell Hobbs 22760-56
- 2 farklı sıkma başlığı
- Otomatik ters yönde dönebilen sıkma başlığı
- Damlatmayan kolay ağızlık
- 60 Watt Güç
- BPA içermez
Russell Hobbs 22760-56 kullanıcı yorumları 💭
👨 Almak isteyenler çok düşünmeden alabilirler ürün çok iyi 1 yıl oldu kullanıyoruz. Temizliği ve kullanımı aşırı kolay. Biraz posalı bırakıyor ancak ben zaten öyle seviyorum.
👩 Gerçekten işini çok güzel bir şekilde yapıyor. Malzeme kalitesi güzel. Kullanım kolaylığı da 10/10 kirlenen kısımları hızlı bir şekilde cihazdan ayrılıp rahatça yıkanabiliyor. Cihazın diğer kısımlarında yıkanmayı gerektiren bir durum olmuyor. Portakal suyunu çok seven ama üşengeçlikten sıkmayan birisi olarak artık her gün portakal suyu içme keyfini yaşıyorum.
7️⃣ Arzum AR1060
- 400 W
- Patentli çift katmanlı, paslanmaz çelik parçalayıcı süzgeç
- Çıkarılabilir posa haznesi
- 1.6 lt kapasiteli çıkarılabilir posa haznesi
- Damlamayı önleyen akıtma ağzı
- 2 kademeli hız ayarı
- 0.50 lt kapasiteli sürahi
- Güvenlik mandalı
Arzum AR1060 kullanıcı yorumları 💭
👨 Günlük kullanım da, 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını çok güzel görüyor. Mutfakta yer kaplamaması güzel. Sesi rahatsız edici değil.
👩 Arzum'un bi çok küçük ev aletini kullandım ve hiç pişman olmadım. Katı meyve sıkacağını da kullanmaya başladım çok memnun kaldım tavsiye ederim. İki kademeli güç var sıkamadığı hiç bir meyve yok. Buna ayva da dahil.
8️⃣ Kiwi KJ 1935 Premium
- 200 Watt
- 700ml meyve suyu sürahisi kapasitesi
- 550m pulp sürahi kapasitesi
- BPA içermez
- Kaymaz ayaklar
- Damlama önleyici sistem
- 2 adet şeffaf sürahi
Kiwi KJ 1935 Premium kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet güzel ürün iyi sıkıyor ama çok yumuşak meyveleri tarif kitapçığında yazsa da siz eklemeyin, direkt püre çıkışına atıyor muz gibi yumuşak meyveleri ama havuç salatalık gibileri harika sıkar. Ben kereviz sapı suyu sıkmak için aldım, gayet başarılı.
👩Fiyat performans ürünü. Çalışmasında bir problem olmadı. Ses konusunda aşırı yüksek değil ama öyle sessiz de çalışıyor sanılmasın.
9️⃣ Beko BKK 2145
- 1500W
- 75 mm besleme tüpü genişliği
- 750 ml sürahi kapasitesi
- Düşük enerjili çalışma
- Vitamin koruma teknolojisi
- Dayanıklı yapı
- Kolay temizlenebilme özelliği
- Geniş sürahi sistemi
- Güvenlik kilidi
Beko BKK 2145 kullanıcı yorumları 💭
👨 BEKO, beyaz eşyada tek favorimdir. Üstelik hem milli hem yerli. Ürün ise Çok kaliteli ve güçlü. Düşünmeden alabilirsiniz.
👩Ürün güzel ve kaliteli. Havuç elma gibi sert ürünlerin suyunu rahatlıkla çıkarabiliyor. Posalar kuru bir şekilde çıkıyor. 1 kg havucu 2 dakika içinde suyunu çıkarabildik. Çekirdekli ürünlerin çekirdeklerinin ayrılması öneriliyor.
🔟 Arzum AR191
- 1000 Watt motor gücü
- 2 lt. çıkarılabilir posa haznesi
- Paslanmaz çelik parçalayıcı / süzgeç
- 2 farklı hız ayarı
- 1,5 lt kapasiteli sürahi
- Köpük ayırıcı
- Güvenlik mandalı
- Geniş yiyecek kanalı sayesinde bütün meyve atabilme
Arzum AR191 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullanışlı güzel bir ürün, aldığımdan beri her gün kullanıyorum, sorun yok. Temizliği kolay. Fiyatının hakkını sonuna kadar veriyor.
👩 Ürün sesi ve motor gücü beklentimi fazlasıyla karşıladı açıkçası. Ayrıca altında bulunan sabitlemeler titreşim konusunda bana göre oldukça başarılı. Ürünü alacaklara tavsiyem ilk kullanımda çalışmazsa endişelenmeyin. Çevirme anahtarının üzerinde kırmızı ışık yanması lazım. Lamba yanmıyorsa bilin ki anahtar tarafındaki kilitleme kolu tam oturmamış.
Bir listemizin daha sonuna geliyoruz. En iyi katı meyve sıkacağı önerileri verdiğimiz içeriğimizde her bütçeye uygun, ucuz ve kaliteli meyve sıkacaklarına yer verdik. Hızlı ve pratik bir şekilde sağlıklı meyve suları hazırlamanızı sağlayan bu araçlar her mutfakta olmayı hakkediyor. En iyi katı meyve sıkacağı markaları ile sıkıntısız olarak istediğiniz kıvamda meyve suları elde edebilirsiniz. En iyi meyve meyve sıkacağı markaları arasında ise Philips, Karaca ve Arnica öne çıkıyor. Aradığınız ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Katı meyve sıkacağı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Motor gücü: Daha yüksek watt değerine sahip bir sıkacak, zorlu meyve ve sebzeleri kolaylıklar sıkabilir, ancak sesi yüksektir.
- Meyve ve sebze türleri: Çok yönlü bir sıkacak tercih etmek kullanım zenginliğini artırır.
- Posa haznesi ve depolama alanı: Büyük posa haznesi ve kolay temizlenebilirlik göz önünde bulundurulmalı.
- Temizlik: Demonte edilebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar tercih edilmeli.
- Boyut ve tasarım: Kompakt tasarım, kullanım kolaylığı ve damlama önleyici özelliklere dikkat edilmeli
En İyi Meyve Sıkacakları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1959Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.