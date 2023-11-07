Meyve sıkacağı tavsiyesi için en iyi katı meyve sıkacakları

Günün erken saatlerinde yapılan o harika kahvaltının kilit noktası elbette taze yapılmış meyve suyudur. Peki en iyi katı meyve sıkacağı hangisi? Kahvaltıda taze meyve suyu içmek isteyenler için en iyi katı meyve sıkacaklarını bir araya getirdik. Katı meyve sıkacakları, meyvelerin besin değerlerini kaybetmeden sizlere sağlıklı meyve suları sağlar. Özellikle çocuklu aileler için ideal olan en iyi meyve sıkacakları, harika birer alternatif sunar. Sözü çok uzatmadan gelin birlikte modellere ve fiyatlara bakalım.

Katı meyve sıkacağı dikkate alındığında; katı meyve sıkacağı markaları sıralamasında Philips, Karaca ve Arnica bulunuyor. Ucuz fiyat ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi katı meyve sıkacağı olarak ise Philips HR1832/00 Karaca, Maxvit 1501 ve Arnica Ekovita Plus modelleri öneriliyor.

1️⃣ Philips HR1832/00

Tam Boyutta Gör Mutfakta çok yer kaplamasın ama tüm ihtiyacımı görsün diyenler için Philips Viva Collection HR1832/00, en iyi katı meyve sıkacağı olarak nitelendiriliyor. Doğrudan bardağa sıkım imkanı sunan cihaz tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu sağlayabiliyor. Ayrıca QuickClean teknolojisi ile posa temizliği de son derece kolay. Bununla birlikte ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Philips HR1832/00, en çok tercih edilen katı meyve sıkacağı modellerinden birisidir. Bu arada Philips ayrıca en iyi katı meyve sıkacağı markası olarak da bilinir.

QuickClean

Damlama önleyici

Tek seferde 1,5 litre meyve suyu

Şeffaf posa kabı

Doğrudan bardağa sıkma olanağı

Philips HR1832/00 kullanıcı yorumları 💭

👨 Posası bayağı kuru kalıyor. Sıktığı suyun üzerinde köpükler oluşuyor. Temizlemesi çok kolay. Motoru bayağı güçlü. Boyutu cok büyük degil. Philips kalitesi tartışılmaz.

👩 Ürünü çok sevdik ailecek. Beklediğimden küçük olsa da 4 kişilik aileyiz bize yetti. Güzel sıkıyor posasında, su kalmıyor. Havuç, elma, pancar, portakal denedim hiç su bırakmadan zorlanmadan sıktı. Ayakları vakumlu tezgâha yapışıp kalıyor, yıkaması ve temizlemesi kolay.

2️⃣ Karaca Maxvit 1501

Tam Boyutta Gör Çoğu kullanıcı tarafından en iyi meyve sıkacağı markası olarak kabul edilen Karaca, Maxvit 1501 modelinde şık bir tasarım ve üstün teknoloji sunuyor. Karaca Maxvit 1501, 1500W’lık motoru sayesinde dakikalar içerisinde 2 litre meyve suyu sıkabiliyor. Meyve ve sebzelerin posasını ayırarak pürüzsüz içecekler hazırlayan pratik meyve sıkacağı Maxvit, Zirkonyum bıçağı ile uzun süreli kullanım vadediyor.

Zirkonyum bıçaklar

Tek seferde 2 litre meyve suyu

1500w güçlü motor + kolay montaj

Şeffaf posa kabı

Damlama önleyici paslanmaz çelik oluk

Karaca Maxvit 1501 kullanıcı yorumları 💭

👨 Gayet güzel bir ürün sesi yüksek demişler korkarak çalıştırdım açıkçası ama bana yüksek gelmedi. Ben çok memnun kaldım çok yer kaplamıyor. İhtiyacı olan alsın, tavsiye ederim. Karaca kalitesi.

👩 İnanılmaz beğendim kesinlikle tavsiye ederim. Gelir gelmez denedim sonuç mükemmel gerçekten bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmemiştim. Teşekkürler Karaca, harika bir ürün.

3️⃣ Arnica Ekovita Plus

Tam Boyutta Gör Arnica Ekovita Plus ile dilerseniz meyveleri dilerseniz de sebzelerin suyunu, besin değerlerini kaybetmeden çıkartabilirsiniz. Brokoli, karnabahar, maydanoz veya havuç gibi farklı lif yapılarına ve sertlik derecelerine sahip meyvelerin suyunu sıkarak kıvamlı ve lezzetli içecekler oluşturabilirsiniz. Ananas, armut, elma, avokado, muz, kivi gibi birçok meyveyi bir arada sıkabilir, orijinal kokteyl tatları yaratabilirsiniz. 1200 W elektrik girişine sahip olan ürün, 85 mm olan ekstra geniş besleme ağzı ve meyveleri bütün olarak presleme özelliği ile sık tercih edilen katı meyve sıkacakları arasında yer alıyor. Arnica Ekovita Plus, 2 litre kapasiteli aile boyu posa haznesinin yanı sıra özel meyve ve sebze suyu sürahisi ile öne çıkıyor.

1200 W

Ekstra geniş besleme ağzı (85mm)

Bazı meyveleri bütün halde presleme özelliği

Paslanmaz çelik süzgeç

2 lt. kapasiteli posa haznesi

2 farklı hız seçeneği

Meyve ve sebze itme aparatı

Özel meyve ve sebze suyu sürahisi

Köpük önleyici meyve ve sebze suyu sürahisi

Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir aparatlar

Sıçramayı önleyen paslanmaz çelik musluk

Arnica Ekovita Plus kullanıcı yorumları 💭

👨 Alır almaz hemen kullandık. Havuç elma portakal vs karışık yaptık. Oldukça güçlü bir motoru var. Yapılan işe göre gereksiz bir güç olduğunu hemen anladım. Güzel su çıkarıyor. Posasında fazla su kalmıyor. Parçaları kolay takılıp pratik temizlenebiliyor. Memnun kaldım.

👩 En çok havuç sıkmak için aldık. Gayet güzel bir makine, 6-7 aydır sorunsuz kullanıyoruz. Çok güzel bir ürün.

4️⃣ Philips Viva Collection HR1863/20

Tam Boyutta Gör Viva Collection serisinin bir diğer modeli olan Philips HR1863/20, QuickClean teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabiliyor. Cihazda bulunan mn temizleme fonksiyonu istenmeyen lifleri temizlerken tek seferde 2 litre meyve suyu elde edilebiliyor. Bu da geniş aileler için ideal bir miktara denk geliyor. Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır atılabilirken 75 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin doğrudan suyunu çıkarmak mümkün oluyor. Philips HR1863/20 en kaliteli meyve sıkacağı modellerinden birisi olarak biliniyor.

800 W motor

XL besleme borusu (75 mm)

Tek seferde 2 litre meyve suyu

QuickClean teknolojisi

Ön temizleme fonksiyonu

Philips HR1863/20 kullanıcı yorumları 💭

👨 Az evvel ilk sıkımı yaptım, havuçtan bana göre az su geldi derken içini açınca gördüm ki havuçtaki tüm suyu sıkmış geriye toz halinde kupkuru havuç kalmış. Yani havucun suçuymuş. Temizlemesi inanılmaz rahat şöyle söyleyebilirim sıkım ve temizleme sadece 3-4 dakika sürdü.

👩 Yaklaşık bir hafta önce aldık. Hemen hemen her gün kullanıyoruz. Üründen memnunuz gayet iyi. Temizliği de çok kolay oluyor.

5️⃣ Sinbo SJ-3143

Tam Boyutta Gör En ucuz katı meyve sıkacağı modelleri arasında olan Sinbo SJ-3143, aynı zamanda güçlü de bir performans ve kalite sunmayı başarıyor. Cihazın ayrılabilir parçaları, ürün temizliği için pratik bir çözüm sunarken kauçuk ayakları ise ekstra sabitleme sağlayarak, sarsılmaların ve sıçramaların önüne geçiyor. 65 mm geniş besleme tüpü, meyve ve sebzeleri doğramadan bütün olarak atmanıza imkân tanıyor.

1000W

2 hız kademesi

500ml meyve suyu kabı

Ekstra sabitleme için kauçuk ayaklar

Kolay temizleme için ayrılabilir parçalar

Damlama önleyici

65mm büyük besleme tüpü

Sinbo SJ-3143 kullanıcı yorumları 💭

👨 Tam bir fiyat performans ürünü, gelir gelmez denedim harika bir meyve suyu keyfi yaptık. Ürün hem işlevsel hem de tezgâhta fazla yer kaplamıyor. Çocuklu evler için çok kullanışlı. Yıkaması da öyle abartıldığı kadar zor değil, her parça çıkıp yıkanıyor.

👩 Sağlık için tavsiye ediyorum. Tüm sert meyveleri tek tek denedim gerçekten çok güzel meyve suyu sıkıyor, harika bir ürün. Temizliği de çok kolay.

6️⃣ Russell Hobbs 22760-56

Tam Boyutta Gör Russell Hobbs 22760-56 en iyi narenciye sıkacağı olarak öne çıkıyor. 13 cm yükseklikte damlama durdurma fonksiyonlu musluğa sahip olan ürün, maksimum meyve suyu verimi için iki dönüş yönü kullanıyor. Meyve sıkma başlığı meyve tatbik edilir edilmez otomatik olarak dönmeye başlıyor, bu nedenle elle sıkmak için zaman kaybetmenize gerek kalmıyor. Russell Hobbs 22760-56 en iyi yavaş sıkım katı meyve sıkacağı olarak biliniyor.

2 farklı sıkma başlığı

Otomatik ters yönde dönebilen sıkma başlığı

Damlatmayan kolay ağızlık

60 Watt Güç

BPA içermez

Russell Hobbs 22760-56 kullanıcı yorumları 💭

👨 Almak isteyenler çok düşünmeden alabilirler ürün çok iyi 1 yıl oldu kullanıyoruz. Temizliği ve kullanımı aşırı kolay. Biraz posalı bırakıyor ancak ben zaten öyle seviyorum.

👩 Gerçekten işini çok güzel bir şekilde yapıyor. Malzeme kalitesi güzel. Kullanım kolaylığı da 10/10 kirlenen kısımları hızlı bir şekilde cihazdan ayrılıp rahatça yıkanabiliyor. Cihazın diğer kısımlarında yıkanmayı gerektiren bir durum olmuyor. Portakal suyunu çok seven ama üşengeçlikten sıkmayan birisi olarak artık her gün portakal suyu içme keyfini yaşıyorum.

7️⃣ Arzum AR1060

Tam Boyutta Gör Arzum meyve sıkacağı modeli olan Arzum AR1060, kompakt ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. İki farklı hız ayarı seçeneği ile sıkım yapılabilen en kaliteli meyve sıkacağı aynı zamanda kolay bir temizleme sunuyor. Güvenlik mandalı ile kullanım kolaylaşırken çıkarılabilir üst kapak ile de temizlik basitleşiyor. Çift katmanlı parçalayıcı süzgeç ile daha iyi sıkım yapan ürün, 1.6 Litre posa haznesi sunuyor.

400 W

Patentli çift katmanlı, paslanmaz çelik parçalayıcı süzgeç

Çıkarılabilir posa haznesi

1.6 lt kapasiteli çıkarılabilir posa haznesi

Damlamayı önleyen akıtma ağzı

2 kademeli hız ayarı

0.50 lt kapasiteli sürahi

Güvenlik mandalı

Arzum AR1060 kullanıcı yorumları 💭

👨 Günlük kullanım da, 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını çok güzel görüyor. Mutfakta yer kaplamaması güzel. Sesi rahatsız edici değil.

👩 Arzum'un bi çok küçük ev aletini kullandım ve hiç pişman olmadım. Katı meyve sıkacağını da kullanmaya başladım çok memnun kaldım tavsiye ederim. İki kademeli güç var sıkamadığı hiç bir meyve yok. Buna ayva da dahil.

8️⃣ Kiwi KJ 1935 Premium

Tam Boyutta Gör Yavaş sıkım presi ile hem sert hem de yumuşak meyve ve sebzelerle mükemmel meyve suyu veya detoks tarifleri oluşturabilen Kiwi KJ 1935 Premium, en iyi katı meyve sıkacağı tavsiyesi arayanlar için ideal bir konumda yer alıyor. Geleneksel katı meyve sıkacaklarına oranla; daha yavaş ve güçlü sıkım da daha fazla meyve suyu çıkartan ürünün meyve suyu haznesi kapasitesi 700ml olurken posa sürahi haznesi ise 550ml.

200 Watt

700ml meyve suyu sürahisi kapasitesi

550m pulp sürahi kapasitesi

BPA içermez

Kaymaz ayaklar

Damlama önleyici sistem

2 adet şeffaf sürahi

Kiwi KJ 1935 Premium kullanıcı yorumları 💭

👨 Gayet güzel ürün iyi sıkıyor ama çok yumuşak meyveleri tarif kitapçığında yazsa da siz eklemeyin, direkt püre çıkışına atıyor muz gibi yumuşak meyveleri ama havuç salatalık gibileri harika sıkar. Ben kereviz sapı suyu sıkmak için aldım, gayet başarılı.

👩Fiyat performans ürünü. Çalışmasında bir problem olmadı. Ses konusunda aşırı yüksek değil ama öyle sessiz de çalışıyor sanılmasın.

9️⃣ Beko BKK 2145

Tam Boyutta Gör En kullanışlı katı meyve sıkacağı olarak gösterilen Beko BKK 2145, aynı zamanda son derece de şık bir tasarım sunuyor. Hangi katı meyve sıkacağı almalı? sorusuna özellikleriyle sağlam bir cevap veren Beko BKK 2145, fiyatıyla da ilgi çekiyor. Geniş sürahi sistemine sahip olan ürün, kolaylıkla da temizlenebiliyor. Cihaz ayrıca dayanıklı yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor.

1500W

75 mm besleme tüpü genişliği

750 ml sürahi kapasitesi

Düşük enerjili çalışma

Vitamin koruma teknolojisi

Dayanıklı yapı

Kolay temizlenebilme özelliği

Geniş sürahi sistemi

Güvenlik kilidi

Beko BKK 2145 kullanıcı yorumları 💭

👨 BEKO, beyaz eşyada tek favorimdir. Üstelik hem milli hem yerli. Ürün ise Çok kaliteli ve güçlü. Düşünmeden alabilirsiniz.

👩Ürün güzel ve kaliteli. Havuç elma gibi sert ürünlerin suyunu rahatlıkla çıkarabiliyor. Posalar kuru bir şekilde çıkıyor. 1 kg havucu 2 dakika içinde suyunu çıkarabildik. Çekirdekli ürünlerin çekirdeklerinin ayrılması öneriliyor.

🔟 Arzum AR191

Tam Boyutta Gör En iyi katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları göz önüne alınarak hazırladığımız katı meyve sıkacağı önerileri listemizdeki son ürün Arzum AR191. Ürün, iki farklı hız ayarı seçeneği sunarken bunun yanında güç ışığıyla da ince ayar yapımını kolaylaştırıyor. Güvenlik mandalı ile süreci daha güvenli hale getiren Arzum AR191, geniş yiyecek koyma kanalına da sahip. 2 litre kapasiteli çıkarılabilir posa haznesi bulunan ürün, tek seferde 1.5 litre meyve suyu çıkarabiliyor.

1000 Watt motor gücü

2 lt. çıkarılabilir posa haznesi

Paslanmaz çelik parçalayıcı / süzgeç

2 farklı hız ayarı

1,5 lt kapasiteli sürahi

Köpük ayırıcı

Güvenlik mandalı

Geniş yiyecek kanalı sayesinde bütün meyve atabilme

Arzum AR191 kullanıcı yorumları 💭

👨 Kullanışlı güzel bir ürün, aldığımdan beri her gün kullanıyorum, sorun yok. Temizliği kolay. Fiyatının hakkını sonuna kadar veriyor.

👩 Ürün sesi ve motor gücü beklentimi fazlasıyla karşıladı açıkçası. Ayrıca altında bulunan sabitlemeler titreşim konusunda bana göre oldukça başarılı. Ürünü alacaklara tavsiyem ilk kullanımda çalışmazsa endişelenmeyin. Çevirme anahtarının üzerinde kırmızı ışık yanması lazım. Lamba yanmıyorsa bilin ki anahtar tarafındaki kilitleme kolu tam oturmamış.

Bir listemizin daha sonuna geliyoruz. En iyi katı meyve sıkacağı önerileri verdiğimiz içeriğimizde her bütçeye uygun, ucuz ve kaliteli meyve sıkacaklarına yer verdik. Hızlı ve pratik bir şekilde sağlıklı meyve suları hazırlamanızı sağlayan bu araçlar her mutfakta olmayı hakkediyor. En iyi katı meyve sıkacağı markaları ile sıkıntısız olarak istediğiniz kıvamda meyve suları elde edebilirsiniz. En iyi meyve meyve sıkacağı markaları arasında ise Philips, Karaca ve Arnica öne çıkıyor. Aradığınız ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

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Katı meyve sıkacağı alırken nelere dikkat edilmeli ❓

Tam Boyutta Gör

Motor gücü : Daha yüksek watt değerine sahip bir sıkacak, zorlu meyve ve sebzeleri kolaylıklar sıkabilir, ancak sesi yüksektir.

: Daha yüksek watt değerine sahip bir sıkacak, zorlu meyve ve sebzeleri kolaylıklar sıkabilir, ancak sesi yüksektir. Meyve ve sebze türleri : Çok yönlü bir sıkacak tercih etmek kullanım zenginliğini artırır.

: Çok yönlü bir sıkacak tercih etmek kullanım zenginliğini artırır. Posa haznesi ve depolama alanı : Büyük posa haznesi ve kolay temizlenebilirlik göz önünde bulundurulmalı.

: Büyük posa haznesi ve kolay temizlenebilirlik göz önünde bulundurulmalı. Temizlik : Demonte edilebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar tercih edilmeli.

: Demonte edilebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar tercih edilmeli. Boyut ve tasarım: Kompakt tasarım, kullanım kolaylığı ve damlama önleyici özelliklere dikkat edilmeli

En İyi Meyve Sıkacakları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1959

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