Gartner : Samsung 2011 3. çeyrek akıllı telefon lideri, Android yüzde 52 paya sahip

Mobil cihaz sektöründe en önemli raporlardan birisi olan global akıllı telefon istatistiklerinin 2011 yılı 3. çeyrek sonuçları Gartner tarafından yayınlandı.





2011 üçüncü çeyrek itibariyle mobil cihaz pazarı yüzde 5.6 büyürken akıllı telefon satışları yüzde 42 oranında artış gösterdi.





Bu çeyrekte 440.5 milyon ünite mobil cihaz satıldı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 5.6 artış yaşandı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çift SIM hatlı telefonlar standart işletim sistemli telefonlarında artışını etkileyen unsur oldu.





Yıl sonuna kadar Batı Avrupa pazarındaki düşüşün Ortadoğu, Asya/Pasifik ve Afrika bölgesindeki yükselişle telafi edileceği tahmin ediliyor.





Son kullanıcıya ulaşan akıllı telefon satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 42 artış göstererek 115 milyon üniteye ulaştı. İkinci çeyreğe göre ise yüzde 7'lik büyüme görüldü. Tüm mobil cihaz satışlarında ise yüzde 26'lık orana sahip.





Çin ve Rusya'daki büyük artış istatistiklere yansırken ABD ve Batı Avrupa pazarları durgunluk sürecinde. Tatil sezonundaki indirimler için beklentiye girilmesi durgunluğu artırdı.





Nokia mobil cihaz pazarında yüzde 23.9 ile lider. Bu çeyrekte firma biraz kıpırdanma yaşadı. Çift hatlı modelleri gelişmekte olan pazarlarda büyük ilgi görüyor.





Akıllı telefon üretiminde ise Samsung dünya lideri. 24 milyon ünitesi bu çeyrekte son kullanıcıya ulaştı. Bunda Galaxy serisi akıllı telefonlar büyük rol oynadı. Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak.





Apple ise bu çeyrekte 17 milyon iPhone satarken yıllık artışı yüzde 21 oldu. Bir önceki çeyrekten ise 3 milyon daha az ünite sattı. Tüm satışların yüzde 16'sı Brezilya, Çin, Rusya gibi pazarlarda yapıldı. Bu pazarda iPhone 4 ve 3GS talebi daha fazla.





İşletim sistemi bazında ise Android yüzde 52.5 ile üçüncü çeyrekte sektörün lideri. Geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Symbian yarı yarıya düşüşle yüzde 16'yla ikinci sırada, iOS yüzde 15'le üçüncü sırada yer aldı. RIM yüzde 12, Microsoft ise yüzde 1 civarında.





Buna rağmen Android işletim sistemi Windows Phone 7 ve RIM gibi zayıflayan rakiplerinden pay çalarak büyüdüğü için rekabet gücü düşük olarak yorumlanıyor.





4. çeyrekte ise tersine durumların yaşanması muhtemel. Nokia'nın yeni Windows Phone cihazları ve iPhone 4S son çeyrekte çıkışa geçecek ürünler.