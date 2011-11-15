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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner : Samsung 2011 3. çeyrek akıllı telefon lideri, Android yüzde 52 paya sahip

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz sektöründe en önemli raporlardan birisi olan global akıllı telefon istatistiklerinin 2011 yılı 3. çeyrek sonuçları Gartner tarafından yayınlandı. 

2011 üçüncü çeyrek itibariyle mobil cihaz pazarı yüzde 5.6 büyürken akıllı telefon satışları yüzde 42 oranında artış gösterdi. 

Bu çeyrekte 440.5 milyon ünite mobil cihaz satıldı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 5.6 artış yaşandı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çift SIM hatlı telefonlar standart işletim sistemli telefonlarında artışını etkileyen unsur oldu.

Yıl sonuna kadar Batı Avrupa pazarındaki düşüşün Ortadoğu, Asya/Pasifik ve Afrika bölgesindeki yükselişle telafi edileceği tahmin ediliyor.

Son kullanıcıya ulaşan akıllı telefon satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 42 artış göstererek 115 milyon üniteye ulaştı. İkinci çeyreğe göre ise yüzde 7'lik büyüme görüldü. Tüm mobil cihaz satışlarında ise yüzde 26'lık orana sahip.

Çin ve Rusya'daki büyük artış istatistiklere yansırken ABD ve Batı Avrupa pazarları durgunluk sürecinde. Tatil sezonundaki indirimler için beklentiye girilmesi durgunluğu artırdı.

Nokia mobil cihaz pazarında yüzde 23.9 ile lider. Bu çeyrekte firma biraz kıpırdanma yaşadı. Çift hatlı modelleri gelişmekte olan pazarlarda büyük ilgi görüyor.

Akıllı telefon üretiminde ise Samsung dünya lideri. 24 milyon ünitesi bu çeyrekte son kullanıcıya ulaştı. Bunda Galaxy serisi akıllı telefonlar büyük rol oynadı. Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak.

Apple ise bu çeyrekte 17 milyon iPhone satarken yıllık artışı yüzde 21 oldu. Bir önceki çeyrekten ise 3 milyon daha az ünite sattı. Tüm satışların yüzde 16'sı Brezilya, Çin, Rusya gibi pazarlarda yapıldı. Bu pazarda iPhone 4 ve 3GS talebi daha fazla.

İşletim sistemi bazında ise Android yüzde 52.5 ile üçüncü çeyrekte sektörün lideri. Geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Symbian yarı yarıya düşüşle yüzde 16'yla ikinci sırada, iOS yüzde 15'le üçüncü sırada yer aldı. RIM yüzde 12, Microsoft ise yüzde 1 civarında.

Buna rağmen Android işletim sistemi Windows Phone 7 ve RIM gibi zayıflayan rakiplerinden pay çalarak büyüdüğü için rekabet gücü düşük olarak yorumlanıyor. 

4. çeyrekte ise tersine durumların yaşanması muhtemel. Nokia'nın yeni Windows Phone cihazları ve iPhone 4S son çeyrekte çıkışa geçecek ürünler.

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sertacarslan 8 yıl en beğenilen
"...Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak..."
"...Buna rağmen Android işletim sistemi Windows Phone 7 ve RIM gibi zayıflayan rakiplerinden pay çalarak büyüdüğü için rekabet gücü düşük olarak yorumlanıyor...." (hadi yaa :)
Yine bir Ekrem Çukurca haberi, yine apple fanı android düşmanı kişisel yorumlar...
Siz bana bu forumu bıraktıracaksınız vesselam...
"...Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak...""...Buna rağmen Android işletim sistemi Wind...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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xgsyx 8 yıl
Neden israrla iphone diyosunuz anlamis degilim nedir bu marka meraginiz. hersey ortada bende kullandim. İphone 3gs teli 1850 ye almistim indirdigim uygulamalarla 2000 tlyi gecti ipn 4 ise kisa bir deneyimim oldu simdi ise galaxy s2 kullaniyorum cok memnunum.. benim dusuncem s2 iphone 4 den daha iyi.. Tvde cikan goz boyamalarina. Aldanmayin. s2 yapsaydi bukadar reklami. solladigi yetmezmiş gibi birde geri doner. ezerdi.......
Neden israrla iphone diyosunuz anlamis degilim nedir bu marka meraginiz. hersey ortada bende kullandim. İphone 3gs teli 1850 ye almistim indirdigim uygulamalarl...
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
bizhy

Android sistemler amele telefonlarinda olması sebebiyle yukarıda belirtilen rakamlarda farklılık olabilir :P

üsluba bak . Senin kişiliğin olabilirmi o ?
bizhyAndroid sistemler amele telefonlarinda olması sebebiyle yukarıda belirtilen rakamlarda farklılık olabilir :Püslu...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Bada forever :D androidmis iosmus onlar takilsin ben memnunum Wave2mle Badamla :D
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bizhy 8 yıl
Android sistemler amele telefonlarinda olması sebebiyle yukarıda belirtilen rakamlarda farklılık olabilir :P
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
bizhy

Android sistemler amele telefonlarinda olması sebebiyle yukarıda belirtilen rakamlarda farklılık olabilir :P

üsluba bak . Senin kişiliğin olabilirmi o ?
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i3e 8 yıl
donanımhaber komple apple fanı.
o değilde wp7 düşüyor. ne iş?
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sertacarslan 8 yıl en beğenilen
"...Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak..."
"...Buna rağmen Android işletim sistemi Windows Phone 7 ve RIM gibi zayıflayan rakiplerinden pay çalarak büyüdüğü için rekabet gücü düşük olarak yorumlanıyor...." (hadi yaa :)
Yine bir Ekrem Çukurca haberi, yine apple fanı android düşmanı kişisel yorumlar...
Siz bana bu forumu bıraktıracaksınız vesselam...
1 Yanıt Yanıtla +11
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darkaura 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

"...Ancak dördüncü çeyrekte iPhone 4S, iPhone 4 ve iPhone 3GS, Android üreticilerinden daha çok pay çalacak..."

"...Buna rağmen Android işletim sistemi Windows Phone 7 ve RIM gibi zayıflayan rakiplerinden pay çalarak büyüdüğü için rekabet gücü düşük olarak yorumlanıyor...." (hadi yaa :)

Yine bir Ekrem Çukurca haberi, yine apple fanı android düşmanı kişisel yorumlar...

Siz bana bu forumu bıraktıracaksınız vesselam...

%50+ piyasa payina ne sekilde olursa olsun rekabet gucu dusuk diyebilmek ciddi taraftar psikolojisi gerektirir. diyecek soz bulamiyorum.
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xgsyx 8 yıl
Neden israrla iphone diyosunuz anlamis degilim nedir bu marka meraginiz. hersey ortada bende kullandim. İphone 3gs teli 1850 ye almistim indirdigim uygulamalarla 2000 tlyi gecti ipn 4 ise kisa bir deneyimim oldu simdi ise galaxy s2 kullaniyorum cok memnunum.. benim dusuncem s2 iphone 4 den daha iyi.. Tvde cikan goz boyamalarina. Aldanmayin. s2 yapsaydi bukadar reklami. solladigi yetmezmiş gibi birde geri doner. ezerdi.......
Yanıtla +3
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mcrew 8 yıl
benim anlamadığım her marka android kullanabiliyor. IOS niye sadece apple da var. Atıyorum HTC firması neden sadece android kullanıyor. IOS da kullansın olmuyor mu apple işlletim sistemini neden kendine saklıyor ki

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xgsyx 8 yıl
Neden israrla iphone diyosunuz anlamis degilim nedir bu marka meraginiz. hersey ortada bende kullandim. İphone 3gs teli 1850 ye almistim indirdigim uygulamalarla 2000 tlyi gecti ipn 4 ise kisa bir deneyimim oldu simdi ise galaxy s2 kullaniyorum cok memnunum.. benim dusuncem s2 iphone 4 den daha iyi.. Tvde cikan goz boyamalarina. Aldanmayin. s2 yapsaydi bukadar reklami. solladigi yetmezmiş gibi birde geri doner. ezerdi.......
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HTC Specialist 8 yıl
Tablodaki herşey detaylandırılmış, birtek bada detaylandırmamış. Bir wave kullanıcısı olarak bu beni üzüyor.
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sekerserseri 8 yıl
ios u gecemez android bosuna tablo olusturmuslar, herkes kendince bir tablo olusturuyor. kıskanclıga gerek yok hayatı boyuncada gecemeyecek ios u, boyle tablolara ancak gulunurrrr hahahahaha
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erci501 8 yıl
Elmacilarin nasil yaa dediklerini duyar gibiyim. :)))
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darkaura 8 yıl
jibe
hasanaygunoglubiri htc diyor, biri samsung diyor, biri apple solladı diyor. hangisine inanıcaz ?
Ağzı olan konuşuyor un klavyesi olan yazıyor versiyonu diyosunuz yani? Benim anlamadığım bu deli gibi satılan iphone ları uzaylılarmı alıyor millet hala androidlerden bahsediyor çok ilginç...

cevresindeki herkezin kendisi ile ayni oyu verdigi gorupde kendi partisinin %70le secimi kazanacagini sanan secmenler gibisiniz.
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WoXeD 8 yıl
jibe
hasanaygunoglubiri htc diyor, biri samsung diyor, biri apple solladı diyor. hangisine inanıcaz ?
Ağzı olan konuşuyor un klavyesi olan yazıyor versiyonu diyosunuz yani? Benim anlamadığım bu deli gibi satılan iphone ları uzaylılarmı alıyor millet hala androidlerden bahsediyor çok ilginç...

ayfon dediğin cihaz 4 modelde satılırken android tabanlı cihazlar 50-60 tane belkide daha fazla.1 tane ayfon 4 satılaa kadar en az 10 giriş seviyesi android cihaz satılıyodur...
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