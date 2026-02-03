Giriş
    Galaxy S21 için yolun solu: Samsung, desteği resmen kesti

    Samsung'un Şubat 2026 güncelleme yol haritası, Galaxy S21, S22 serisi ve S21 FE kullanıcıları için kötü haberler getirdi. Bazı modeller güncelleme listesinden tamamen çıkarıldı.

    Galaxy S21 serisine yazılım desteği kesildi güncelleme almayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Şubat 2026 yama detaylarını ve yazılım yol haritasını yayınladı. Bu ayki yol haritasında önemli değişiklikler yapıldı; 2021'in amiral gemisi serisine destek kesilirken, 2022'nin premium telefonları ile birlikte bir FE modeli destek kapsamı dışında bırakıldı.

    Galaxy S21 serisi artık güncelleme almayacak

    Galaxy S21 serisi artık yazılım güncellemesi almayacak. Galaxy S22 serisi de üç ayda bir yeni güncelleme alacak. S21 FE modeli ise aylık güncelleme programından üç aylık güncelleme programına alındı.

    Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G modeline yazılım desteği resmi olarak sonlandırıldı. Samsung, seriyi Ocak 2021'de piyasaya sürdü ve dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik güncellemesi, ek olarak bir yıl boyunca üç ayda bir güncelleme aldı. Samsung, 5. yıl dönümünden sonra desteği sonlandırdı. Bu, cihazın yeni Android ve One UI yamalarını almayacağı, dolayısıyla daha az güvenli ve tehditlere karşı daha savunmasız hale geldiği anlamını taşıyor.

    Galaxy S22 serisi ve S21 FE'ye üç ayda bir güncelleme gelecek

    Galaxy S22 serisi ve S21 FE modeli de artık üç ayda bir güncelleme alacak. Bu cihazlar, 4 yıllık aylık güncelleme desteğini tamamladı. Artık Samsung, her üç ayda bir yeni bir güvenlik güncellemesi sunacak. Galaxy S22 serisi ya da S21 FE cihazınız varsa, Şubat 2027’de yazılım güncelleme desteği kesilecek. Cihazınız, işlevselliğinde herhangi bir aksama olmadan Ocak 2027'ye kadar yazılım yamalarıyla güvende kalacak.

    Şu anda aylık güncelleme alan cihazlar

    Galaxy Foldable serisi

    • Galaxy Z TriFold
    • Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE
    • W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
    • Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A56 5G

    Enterprise modelleri

    • Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G
    • Galaxy Tab Active5 Pro
    • Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro
