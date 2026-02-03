Xiaomi HyperOS 3.0 tamamlanıyor: Güncelleme alacak son cihazlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Ekim 2025'te başlattığı HyperOS 3 güncelleme sürecinde son aşamaya girmiş durumda. Bugüne kadar onlarca Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 15 tabanlı yeni sürüme geçiş yaparken, güncellemeyi bekleyen cihaz sayısı da oldukça azaldı. Xiaomi Time tarafından paylaşılan bilgilere göre, HyperOS 3 dağıtımı için son parti cihazlara yönelik hazırlıklar başladı.

HyperOS 3.0 alacak son cihazlar

Paylaşılan listeye göre HyperOS 3 güncellemesini henüz almamış modeller arasında Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi 14R, Redmi 15 serisi (LTE ve 5G), Redmi 15C (LTE ve 5G), Redmi A4, POCO C85, POCO C75 5G, POCO M7, POCO M7 Plus, Redmi Pad Pro ve POCO Pad yer alıyor. Bu cihazların bir kısmı bazı bölgelerde beta sürümleri test etmeye başlamış olsa da, kararlı güncelleme henüz genel kullanıma açılmış değil.

Xiaomi cephesinden gelen son bilgiler, HyperOS 3 dağıtımının şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı yönünde. Bu takvim, şirketin bir sonraki büyük güncelleme olan HyperOS 3.1 için hazırlıklarını hızlandırdığını da gösteriyor. Nitekim HyperOS 3.1 beta sürecinin ilk aşaması tamamlanmış durumda ve ikinci beta dalgası kısa süre önce erişime açıldı.

