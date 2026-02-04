Samsung One UI 8.5 daha fazla modele geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8 dağıtım sürecinin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için test çalışmalarını genişletmiş durumda. Daha önce yalnızca Galaxy S25 serisine özel beta sürümleriyle görücüye çıkan yeni güncelleme, artık daha fazla cihazda test edilmeye başladı.

One UI 8.5 daha fazla modele geliyor

Son haftalarda Samsung'un test sunucularında görülen One UI 8.5 yapılarına bakıldığında, şirket, S ve Z serilerinin yanı sıra orta segment Galaxy A, M ve F modelleri ile tablet tarafında da kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Bu durum, One UI 8.5'in önceki ara sürümlere kıyasla daha geniş çaplı bir dağıtıma sahip olacağını doğruladı.

Buna göre güncelleme alacak modeller arasında, Galaxy S25, S24, S23, S22 serisi, Galaxy Z Fold & Flip 4 ve sonrası modeller, Galaxy A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A24, A25, A24 dahil olmak üzere 30'dan fazla model bulunuyor. Detaylı listeye ise hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Samsung'a yakın kaynaklara göre liste, kararlı sürümün çıkışına yaklaşıldıkça genişleyecek. Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 8.5'in resmî olarak tanıtılması ve kısa süre içinde desteklenen modellere dağıtılmaya başlanması bekleniyor

One UI 8.5 neler sunacak?

One UI 8.5 tarafında öne çıkan yeniliklerin başında görsel arayüz değişiklikleri geliyor. Yeni sürümle birlikte simgelerde daha belirgin derinlik efektleri, yumuşatılmış gölgeler ve yarı saydam yüzeyler sunuluyor. Hızlı Ayarlar paneli ise tamamen özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. Kullanıcılar, anahtarların yerleşiminden kaydırma çubuklarının konumuna kadar pek çok detayı manuel olarak düzenleyebiliyor.

Samsung’un yeni amiral gemileri ortaya çıktı: Watch 9 ve Tab S12 1 gün önce eklendi

Galaxy AI özellikleri de One UI 8.5 ile birlikte daha işlevsel hâle geliyor. Photo Assist artık ardışık düzenlemelere izin verirken, yapay zekâ destekli silme ve taşıma araçları kesintisiz şekilde kullanılabiliyor. Cihazlar arası deneyim tarafında sunulan Depolama Paylaşımı özelliği ise Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında Dosyalarım uygulaması üzerinden doğrudan erişim imkânı tanıyor. Auracast destekli ses yayını ve gelişmiş güvenlik seçenekleri de güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Z serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (LTE & 5G), A16 (LTE & 5G), A15 (LTE & 5G)

Galaxy A07 (LTE & 5G), A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M35, M34

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M05

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F54

Galaxy F34

Galaxy F17, F16

Galaxy F07

Galaxy Tabletler

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung One UI 8.5 daha fazla modele geliyor: İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: