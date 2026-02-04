Giriş
    Samsung One UI 8.5 daha fazla modele geliyor: İşte liste

    Samsung, One UI 8 dağıtım süreci hızlanmaya başladı. Samsung, 30'dan fazla model için dahili testlere başlamış durumda. İşte güncelleme alması beklenen modeller...

    Samsung One UI 8.5 daha fazla modele geliyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8 dağıtım sürecinin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için test çalışmalarını genişletmiş durumda. Daha önce yalnızca Galaxy S25 serisine özel beta sürümleriyle görücüye çıkan yeni güncelleme, artık daha fazla cihazda test edilmeye başladı. 

    One UI 8.5 daha fazla modele geliyor

    Son haftalarda Samsung'un test sunucularında görülen One UI 8.5 yapılarına bakıldığında, şirket, S ve Z serilerinin yanı sıra orta segment Galaxy A, M ve F modelleri ile tablet tarafında da kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Bu durum, One UI 8.5'in önceki ara sürümlere kıyasla daha geniş çaplı bir dağıtıma sahip olacağını doğruladı.

    Buna göre güncelleme alacak modeller arasında, Galaxy S25, S24, S23, S22 serisi, Galaxy Z Fold & Flip 4 ve sonrası modeller, Galaxy A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A24, A25, A24 dahil olmak üzere 30'dan fazla model bulunuyor. Detaylı listeye ise hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Samsung'a yakın kaynaklara göre liste, kararlı sürümün çıkışına yaklaşıldıkça genişleyecek. Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 8.5'in resmî olarak tanıtılması ve kısa süre içinde desteklenen modellere dağıtılmaya başlanması bekleniyor

    One UI 8.5 neler sunacak?

    One UI 8.5 tarafında öne çıkan yeniliklerin başında görsel arayüz değişiklikleri geliyor. Yeni sürümle birlikte simgelerde daha belirgin derinlik efektleri, yumuşatılmış gölgeler ve yarı saydam yüzeyler sunuluyor. Hızlı Ayarlar paneli ise tamamen özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. Kullanıcılar, anahtarların yerleşiminden kaydırma çubuklarının konumuna kadar pek çok detayı manuel olarak düzenleyebiliyor.

    Galaxy AI özellikleri de One UI 8.5 ile birlikte daha işlevsel hâle geliyor. Photo Assist artık ardışık düzenlemelere izin verirken, yapay zekâ destekli silme ve taşıma araçları kesintisiz şekilde kullanılabiliyor. Cihazlar arası deneyim tarafında sunulan Depolama Paylaşımı özelliği ise Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında Dosyalarım uygulaması üzerinden doğrudan erişim imkânı tanıyor. Auracast destekli ses yayını ve gelişmiş güvenlik seçenekleri de güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25 FE, S25 Edge
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z TriFold
    • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
    • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy A26, A25, A24
    • Galaxy A17 (LTE & 5G), A16 (LTE & 5G), A15 (LTE & 5G)
    • Galaxy A07 (LTE & 5G), A06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
    • Galaxy M36, M35, M34
    • Galaxy M17, M16, M15
    • Galaxy M07, M05

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F56, F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F17, F16
    • Galaxy F07

    Galaxy Tabletler

    • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab A11+
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab Active 5
