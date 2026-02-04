Exynos 2600 GPU testlerinde Qualcomm'u yakaladı

Exynos 2600 yakında geliyor
Son verilere göre Exynos 2600, Geekbench 6 Vulkan GPU testinde 27.478 puan almayı başardı. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in aynı testteki 27.875 puanlık sonucu ile karşılaştırıldığında, iki yonga seti arasındaki fark oldukça sınırlı. Kağıt üzerinde bu fark, günlük kullanımda ya da grafik ağırlıklı mobil oyunlarda hissedilecek bir seviyede görünmüyor.
Kaçıranlar için Exynos 2600'ün bu seviyeye ulaşmasında Samsung'un 2 nm Gate-All-Around (GAA) süreci önemli paya sahip. Dikey olarak istiflenen nanosheet yapısı, transistörlerin daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek verim sunmasını mümkün kılıyor. Bu da özellikle uzun süreli yük altında performans düşüşlerinin sınırlanmasına katkı sağlıyor.
Grafik tarafında ise Exynos 2600, AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan özelleştirilmiş Xclipse 960 GPU'yu kullanıyor. Ayrıca Samsung'un yalnızca mimari değil, paketleme ve soğutma tarafında da önemli değişiklikler yaptığını söyleyelim. Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) teknolojisi ve bakır tabanlı Heat Pass Block (HPB) çözümü sayesinde termal direncin yüzde 16 oranında azaltıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Exynos 260'ün performansını daha uzun süre koruyabilmesini mümkün kılıyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekli.