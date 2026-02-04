Giriş
    Exynos 2600 GPU testlerinde Qualcomm'u yakaladı

    Samsung'un yeni nesil Exynos 2600 işlemcisi için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Yonga seti, Vulkan GPU testlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5'e yaklaşıyor. 

    Exynos 2600 GPU testlerinde Qualcomm'u yakaladı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi için geri sayım sürerken, şirket Exynos 2600 platformunu da duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak yeni bir sızıntıda, Exynos 2600 en yakın rakibi Snapdragon 8 Gen 5 ile karşılaştırıldı. Yeni veriler, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapattığını gösteriyor.

    Exynos 2600 yakında geliyor

    Son verilere göre Exynos 2600, Geekbench 6 Vulkan GPU testinde 27.478 puan almayı başardı. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in aynı testteki 27.875 puanlık sonucu ile karşılaştırıldığında, iki yonga seti arasındaki fark oldukça sınırlı. Kağıt üzerinde bu fark, günlük kullanımda ya da grafik ağırlıklı mobil oyunlarda hissedilecek bir seviyede görünmüyor.

    Exynos 2600 GPU testlerinde Qualcomm'u yakaladı Tam Boyutta Gör
    Bu tablo, Exynos 2600'ün daha önce paylaşılan OpenCL test sonuçlarıyla da örtüşüyor. Ocak ayında ortaya çıkan Geekbench 6 OpenCL verilerinde Exynos 2600, 25.460 puan alırken Snapdragon 8 Elite Gen 5 25.971 puanda kalmıştı. Her iki testte de sonuçların birbirine bu kadar yakın olması, Samsung'un yeni GPU mimarisinde tutarlı bir performans çizgisi yakaladığını doğruluyor olabilir.

    Kaçıranlar için Exynos 2600'ün bu seviyeye ulaşmasında Samsung'un 2 nm Gate-All-Around (GAA) süreci önemli paya sahip. Dikey olarak istiflenen nanosheet yapısı, transistörlerin daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek verim sunmasını mümkün kılıyor. Bu da özellikle uzun süreli yük altında performans düşüşlerinin sınırlanmasına katkı sağlıyor.

    Grafik tarafında ise Exynos 2600, AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan özelleştirilmiş Xclipse 960 GPU'yu kullanıyor. Ayrıca Samsung'un yalnızca mimari değil, paketleme ve soğutma tarafında da önemli değişiklikler yaptığını söyleyelim. Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) teknolojisi ve bakır tabanlı Heat Pass Block (HPB) çözümü sayesinde termal direncin yüzde 16 oranında azaltıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Exynos 260'ün performansını daha uzun süre koruyabilmesini mümkün kılıyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekli.

