Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda

Zeugma Mozaik Müzesi, sanal tur için hazır. Gaziantep Sanayi Odası tarafından hizmete sunulan web sitesi "www.zeugma.org.tr" sekiz dilde ve 360 derecelik görüş açısıyla sanal müze turları sunuyor. Odadan yapılan açıklamaya göre, web sitesi "kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak" için hazırlandı. Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzesi ünvanına sahip, sanal tur için hazır. Gaziantep Sanayi Odası tarafından hizmete sunulan web sitesi "" sekiz dilde vesanal müze turları sunuyor. Odadan yapılan açıklamaya göre, web sitesi "kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak" için hazırlandı.

Ziyarete açılan web sayfası, Zeugma Antik Kenti, mozaikleri, Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni içermesinin yanı sıra Zeugma Antik Kenti, tarihi ve uygarlığı, mozaikleri ve eserleri ile ilgili tüm bilgiler ve devam etmekte olan kazı çalışmaları hakkında en son bilgileri sunuyor. Bilimsel incelemeler ve yayınlar içeren platformda ayrıca Zeugma Mozaik Müzesinin kat planı ve tanıtım broşürü de yer alıyor. Ziyaretçiler Zeugma Antik Kenti'ni ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ni 360 derecelik bir çevre ortamında gezebiliyorlar.

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Web sitesi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Çince (Mandarin) dillerinde kullanılabilir durumda. Gaziantep Sanayi Odası başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, projenin Gaziantep'in kültürel mirasını korumayı ve dünyaya tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Konukoğlu, "Bu toprakların kültürel zenginliğinin tüm Türkiye’de ve dünyada tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan sayısız mozaik eserlerin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz. Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep’in büyük bir marka değeri. Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi şehrimizi gezmeye, görkemli tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz." şeklinde sürdürdü.

http://aa.com.tr/en/culture-and-art/turkey-offers-virtual-tour-of-biggest-mosaic-museum-/694302