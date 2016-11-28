Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda

Dünyanın en büyük mozaik müzesi sanal ortama taşındı. Ziyaretçiler artık Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni 'www.zeugma.com.tr' web sitesini ziyaret ederek 360 derece sanal turla gezebilecekler.
2 yıl
2,3b
1
3
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzesi ünvanına sahip Zeugma Mozaik Müzesi, sanal tur için hazır. Gaziantep Sanayi Odası tarafından hizmete sunulan web sitesi "www.zeugma.org.tr" sekiz dilde ve 360 derecelik görüş açısıyla sanal müze turları sunuyor. Odadan yapılan açıklamaya göre, web sitesi "kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak" için hazırlandı.
Ziyarete açılan web sayfası, Zeugma Antik Kenti, mozaikleri, Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni içermesinin yanı sıra Zeugma Antik Kenti, tarihi ve uygarlığı, mozaikleri ve eserleri ile ilgili tüm bilgiler ve devam etmekte olan kazı çalışmaları hakkında en son bilgileri sunuyor. Bilimsel incelemeler ve yayınlar içeren platformda ayrıca Zeugma Mozaik Müzesinin kat planı ve tanıtım broşürü de yer alıyor. Ziyaretçiler Zeugma Antik Kenti'ni ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ni 360 derecelik bir çevre ortamında gezebiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır?"
Web sitesi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Çince (Mandarin) dillerinde kullanılabilir durumda. Gaziantep Sanayi Odası başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, projenin Gaziantep'in kültürel mirasını korumayı ve dünyaya tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Konukoğlu, "Bu toprakların kültürel zenginliğinin tüm Türkiye’de ve dünyada tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan sayısız mozaik eserlerin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz. Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep’in büyük bir marka değeri. Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi şehrimizi gezmeye, görkemli tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz." şeklinde sürdürdü.

http://aa.com.tr/en/culture-and-art/turkey-offers-virtual-tour-of-biggest-mosaic-museum-/694302 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yhackup 2 yıl en beğenilen
Gaziantep'e, Gastronomi gezimde gittiğimde, bu müzeye de uğramıştım gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer tavsiye derim 10 dakikalık bir sinema var mutlaka izleyin tarihini bilmeden taşlara boş boş bakmak anlam ifade etmiyor.
Gaziantep'e, Gastronomi gezimde gittiğimde, bu müzeye de uğramıştım gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer tavsiye derim 10 dakikalık bir sinema var mutlak...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 2 yıl
Bizim ülkede nadir de olsa iyi bir şeyler oluyor galiba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
şu cahil belediye başkanının ve yanındakilerin ayakkabıyla çiğnediği mozaikler mi bunlar?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 2 yıl en beğenilen
Gaziantep'e, Gastronomi gezimde gittiğimde, bu müzeye de uğramıştım gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer tavsiye derim 10 dakikalık bir sinema var mutlaka izleyin tarihini bilmeden taşlara boş boş bakmak anlam ifade etmiyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nvidia'dan yeni sürücü 2 yıl Apple kavisli OLED ekranlı model dahil 10'dan fazla iPhone prototipi test ediyor 2 yıl Volkswagen Arteon'un detayları ve tasarımı gün yüzüne çıktı 2 yıl Apple MacBook Pro Touchbar kutusundan çıkıyor, işte ilk izlenimler 2 yıl GE'den hidroelektrik santrallerinin verimliliğini arttıracak yeni sistem 2 yıl Yeni bir şantaj virüsüne dikkat 2 yıl Gear.Club ile eğlence hızlanıyor 2 yıl Yerli robotlar yarışıyor "Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları" 2 yıl Sağlık sektöründe dev adım: 3D yazıcılarla canlı doku üretme hamlesi 2 yıl Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı? 2 yıl Sanal gerçeklik cadde mağazalarının yerini alabilir 2 yıl Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik 2 yıl Sinir bozucu drone'lar için bazuka geldi 2 yıl Galaxy S8'in yapay zeka asistanı ödeme de yapabilecek 2 yıl Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak 2 yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon 2 yıl Samsung bölünüyor mu? 2 yıl Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek 2 yıl İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR 2 yıl Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda Sonraki On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur? 2 yıl Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı 2 yıl Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor 2 yıl Renault'dan İsviçre'ye elektrikli araç önerisi 2 yıl Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor 2 yıl Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı 2 yıl Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü 2 yıl BMW i3 2017'de yenileniyor 2 yıl Samsung Gear S3 raflara çıkıyor 2 yıl Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır? 2 yıl Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli 2 yıl Asus RX460 Strix incelemesi "E-Spor oyunlarına yakışıklı kart" 2 yıl Xiaomi Mi 6, Mart ayında Qualcomm Snapdragon 835 ile gelecek 2 yıl İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi 2 yıl İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek 2 yıl Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor 2 yıl Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor! 2 yıl Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor 2 yıl CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak 2 yıl VLC artık 360 derece video oynatma desteğine sahip Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim