Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu

The Coalition tarafından geliştirilen Gears of War serisinin beşinci oyunu Gears 5’in çok oyunculu teknoloji testinin detayları belli oldu.

Geliştirici tarafından yapılan açıklamaya göre test süresince oyunda; hareketli bir PvP deneyimi olarak adlandırılan ve seriye yeni dahil edilen Arcade, belirli kontrol noktalarını tutmaya çalıştığımız the Escalation ve haritada değişik yerlerde ortaya çıkan noktalarını bir süre kontrol altında tutup puan kazanmaya çalıştığımız King of the Hill modları ile iki adet yeni çok oyunculu haritayı deneme şansı elde edeceğiz.

Paylaşılan bilgilere göre beta sürecinin ilki, 19 Temmuz'da Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak ve 21 Temmuz'da yine saatte sona erecek. İkinci beta testi ise bu kez 26 Temmuz'da Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak ve 29 Temmuz'da aynı saatte sona erecek. Beta testine sadece Xbox Game Pass Ultimate veya Pc için Xbox Game Pass sahipleri ile oyunu ön sipariş verenler katılabilecek.

The Coalition oyunun PC sürümü sistem gereksinimlerini gösteren bir çizelge de yayınladı. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine bakıldığında, makul sayılabilecek bir PC’de oyunu oynayabileceğimizi söylemek yanlış olamayacaktır.

Gears 5, 10 Eylül'de Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak.

