Kim Nerede? 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu

Gears 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. Beta testine de açılacak oyunu sadece Xbox Game Pass Ultimate veya Pc için Xbox Game Pass sahipleri ile oyunu ön sipariş verenler test edebilecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
2,5b
2
2
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu
Tam Boyutta Gör

The Coalition tarafından geliştirilen Gears of War serisinin beşinci oyunu Gears 5’in çok oyunculu teknoloji testinin detayları belli oldu.

Geliştirici tarafından yapılan açıklamaya göre test süresince oyunda; hareketli bir PvP deneyimi olarak adlandırılan ve seriye yeni dahil edilen Arcade, belirli kontrol noktalarını tutmaya çalıştığımız the Escalation ve haritada değişik yerlerde ortaya çıkan noktalarını bir süre kontrol altında tutup puan kazanmaya çalıştığımız King of the Hill modları ile iki adet yeni çok oyunculu haritayı deneme şansı elde edeceğiz.

Paylaşılan bilgilere göre beta sürecinin ilki, 19 Temmuz'da Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak ve 21 Temmuz'da yine saatte sona erecek. İkinci beta testi ise bu kez 26 Temmuz'da Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak ve 29 Temmuz'da aynı saatte sona erecek. Beta testine sadece Xbox Game Pass Ultimate veya Pc için Xbox Game Pass sahipleri ile oyunu ön sipariş verenler katılabilecek.

The Coalition oyunun PC sürümü sistem gereksinimlerini gösteren bir çizelge de yayınladı. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine bakıldığında, makul sayılabilecek bir PC’de oyunu oynayabileceğimizi söylemek yanlış olamayacaktır.

Gears 5, 10 Eylül'de Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak. 


https://www.dsogaming.com/news/gears-5-pc-technical-test-begins-on-july-17th-official-pc-requirements-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Allons-y 10 sa.
Bu liste sadece çoklu oyuncu betası için geçerli o yüzden depolama alanı düşük. Oyunun tam sürümünde daha yüksek olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 14 sa.
Depolama gereksinimi çok az değil mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 sa. Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 6 sa. Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 8 sa. Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 11 sa. 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 11 sa. Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 12 sa. Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 13 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 14 sa. Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 15 sa. En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 16 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 17 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 18 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu Sonraki Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu 1 gün 2si1 | Milli Otomobil ne zaman geliyor? 1 gün Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı 1 gün BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı 1 gün Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor 1 gün Meizu'nun ilk 5G özellikli telefonu için tarih belli oldu 1 gün 10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi 1 gün Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı 1 gün Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi 1 gün Fortnite oyununda Stranger Things portalları 1 gün AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim 1 gün Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var 1 gün Resmi Marshmello oyunu indirmeye sunuldu 1 gün Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir 1 gün Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor 1 gün Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir 1 gün Samsung telefonlara AMD Radeon geliyor 2 gün 'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
Gears 5 Çok Oyunculu Beta Testi 19 - 21 ve 26 - 29 Temmuz Tari...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Hadi nerede Ryzen 3000'ler?
DH Forum
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim