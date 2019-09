Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir)

Tam Boyutta Gör

Gears of War serisinin son oyunu Gears 5’in çıkmasına sayılı günler kala Microsoft, oyunun ikinci bölümüne ait bir video yayınladı.

Aşağıda da izleyebileceğiniz 15 dakikalık videoda, işler sarpa sarmadan önce Kait ve silahlı bir mechi düşmanları parçalarına ayırırken görebiliyoruz.

Microsoft, paylaşılan video dışında oyunun çok oyunculu modundan da haberler verdi. Buna göre eski WWE Şampiyonu ve Guardians of the Galaxy filmlerinde Drax the Destroyer’ı canlandıran Dave Bautista oyunda “Animal” adlı bir çok oyunculu mod karakteri olarak yer alacak.

Bautista’nın Gears 5’te bir karakter olarak yer alması ise yılan hikâyesine dönen Gears of War filminde aktörün Marcus Fenix’e hayat vereceği söylentilerinin de artması neden olmuş. Gears 5’i 15 Eylül ila 28 Ekim tarihleri arasında oynayan herkes, Animal’a sahip olabilecek.

Son olarak Twitch platformundan Microsoft Mixer platformuna geçen Ninja’nın Gears 5’in senaryo modunu dün gece oynadığını da hatırlatalım.

https://wccftech.com/gears-5-dave-bautista-ninja-4k-campaign-footage/