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Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir)

Microsoft, Gears 5'in çıkışına az bir zaman kala oyunun senaryo modu videosunu paylaştı. Çok oyunculu mod ile de bilgilerin yer aldığı paylaşıma göre aktör Dave Bautista'da artık oyunda bir karakter.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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4
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir)
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Gears of War serisinin son oyunu Gears 5’in çıkmasına sayılı günler kala Microsoft, oyunun ikinci bölümüne ait bir video yayınladı.

Aşağıda da izleyebileceğiniz 15 dakikalık videoda, işler sarpa sarmadan önce Kait ve silahlı bir mechi düşmanları parçalarına ayırırken görebiliyoruz.

Microsoft, paylaşılan video dışında oyunun çok oyunculu modundan da haberler verdi. Buna göre eski WWE Şampiyonu ve Guardians of the Galaxy filmlerinde Drax the Destroyer’ı canlandıran Dave Bautista oyunda “Animal” adlı bir çok oyunculu mod karakteri olarak yer alacak.

Bautista’nın Gears 5’te bir karakter olarak yer alması ise yılan hikâyesine dönen Gears of War filminde aktörün Marcus Fenix’e hayat vereceği söylentilerinin de artması neden olmuş. Gears 5’i 15 Eylül ila 28 Ekim tarihleri arasında oynayan herkes, Animal’a sahip olabilecek.

Son olarak Twitch platformundan Microsoft Mixer platformuna geçen Ninja’nın Gears 5’in senaryo modunu dün gece oynadığını da hatırlatalım.



https://wccftech.com/gears-5-dave-bautista-ninja-4k-campaign-footage/ Yorum Yaz
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Queen Hentai 1 gün


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Sean john 1 gün
ben almaya çalıstım bana 6 küsür tl ye ultimate yi aldırdı ama 1 aylık 2 ay olmadı bitürlü
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psicik96 1 gün
eğer oynamak isterseniz 2 aylık XBOX game pass alın 11 tl ye metro forza ve benzer AAA seviye oyunlar mevcut . bu oyunda oynayabilme şansı var . 5 eylülde açılcak .
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Blasterreal 1 gün
Bütün düşmanlar nedense patlayarak ölmeye programlı, oyun balon patlatma oyununa dönmüş resmen
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