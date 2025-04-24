Frostpunk 1886 duyuruldu: 2027’de Türkçe olarak geliyor

Frostpunk 1886 geliyor
2018 yılında çıkan ilk Frostpunk, alternatif bir 19. yüzyılda geçen şehir kurma ve hayatta kalma temalı bir oyun olarak dikkat çekmişti. Oyunculara, küresel kış felaketinin ortasında donmuş topraklarda bir şehir inşa etme ve yaşatma görevi verilmişti. Kararların vicdani sonuçlarının ağır bastığı oyun, çoğu yayın organı tarafından yüksek puanlar almıştı.
Orijinal Frostpunk’ta ve This War of Mine’da kullanılan stüdyonun kendi motoru olan Liquid Engine artık geliştirilmediği için, Unreal Engine 5’e geçiş, hem teknik hem de yaratıcı açıdan yeni olanaklar sağlıyor. Bu değişiklik sayesinde, uzun süredir beklenen mod desteği sonunda hayata geçirilecek. Ayrıca Frostpunk 1886, gelecekte genişletilebilir bir platform olarak konumlandırılıyor; bu da ek DLC içeriklerinin şimdiden yolda olduğunu gösteriyor. Bu arada oyunun Steam sayfası da açıldı.
Frostpunk 2 unutulmadı
Öte yandan 11 bit studios, Frostpunk 2’yi de tamamen bırakmış değil. Oyun, ücretsiz büyük içerik güncellemeleri, bu yaz konsol sürümü ve ek DLC’lerle yaşam döngüsüne devam edecek. Stüdyo, her iki oyunun da paralel olarak geliştirileceğini söylüyor. Frostpunk 2, ilk oyunun sonrasında daha büyük ve organize olmuş bir evrende geçiyor. Ayrıca stüdyo, The Alters isimli başka bir projeyi de 2025 Haziran’ında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Kaynakça https://www.ign.com/articles/frostpunk-1886-is-a-remake-of-the-first-game-due-out-2027-dev-insists-it-will-continue-to-update-frostpunk-2 https://store.steampowered.com/app/3645160/Frostpunk_1886/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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