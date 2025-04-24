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    Frostpunk 1886 duyuruldu: 2027’de Türkçe olarak geliyor

    11 bit studios, ilk oyunun yeniden yapımı Frostpunk 1886’yı duyurdu. Unreal Engine 5 ile inşa edilecek oyun, 2027 yılında Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle çıkış yapacak.

    Frostpunk 1886 duyuruldu: 2027’de Türkçe olarak geliyor Tam Boyutta Gör
    Polonyalı oyun geliştiricisi 11 bit studios, hayranlarını sevindirecek büyük bir duyuru yaptı: İlk oyunun yeniden yapımı olan Frostpunk 1886, 2027 yılında oyuncularla Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle buluşacak. Geliştirici ekip, bu proje için Unreal Engine 5 teknolojisini kullanacaklarını açıkladı. Duyuru, Frostpunk 2’nin piyasaya çıkışından sadece altı ay sonra geldi.

    Frostpunk 1886 geliyor

    2018 yılında çıkan ilk Frostpunk, alternatif bir 19. yüzyılda geçen şehir kurma ve hayatta kalma temalı bir oyun olarak dikkat çekmişti. Oyunculara, küresel kış felaketinin ortasında donmuş topraklarda bir şehir inşa etme ve yaşatma görevi verilmişti. Kararların vicdani sonuçlarının ağır bastığı oyun, çoğu yayın organı tarafından yüksek puanlar almıştı.

    Frostpunk 1886 duyuruldu: 2027’de Türkçe olarak geliyor Tam Boyutta Gör
    Frostpunk 1886, isminden de anlaşılacağı üzere, evrenin önemli bir kırılma noktası olan “Büyük Fırtına” dönemini merkezine alacak. Ancak bu yeni oyun, yalnızca görsel bir yenileme olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor; zaten halen ilk oyun oldukça özel bir görünüşe sahip. 11 bit studios’un açıklamasına göre, Frostpunk 1886 yeni içerikler, oynanış mekanikleri, yasalar ve en önemlisi yepyeni bir “Amaç” yolu ile serinin köklerine dönüş niteliğinde olacak. Bu sayede hem yeni oyuncular hem de orijinal oyunun sıkı takipçileri için taze bir deneyim sunulacak.

    Orijinal Frostpunk’ta ve This War of Mine’da kullanılan stüdyonun kendi motoru olan Liquid Engine artık geliştirilmediği için, Unreal Engine 5’e geçiş, hem teknik hem de yaratıcı açıdan yeni olanaklar sağlıyor. Bu değişiklik sayesinde, uzun süredir beklenen mod desteği sonunda hayata geçirilecek. Ayrıca Frostpunk 1886, gelecekte genişletilebilir bir platform olarak konumlandırılıyor; bu da ek DLC içeriklerinin şimdiden yolda olduğunu gösteriyor. Bu arada oyunun Steam sayfası da açıldı.

    Frostpunk 2 unutulmadı

    Öte yandan 11 bit studios, Frostpunk 2’yi de tamamen bırakmış değil. Oyun, ücretsiz büyük içerik güncellemeleri, bu yaz konsol sürümü ve ek DLC’lerle yaşam döngüsüne devam edecek. Stüdyo, her iki oyunun da paralel olarak geliştirileceğini söylüyor.  Frostpunk 2, ilk oyunun sonrasında daha büyük ve organize olmuş bir evrende geçiyor. Ayrıca stüdyo, The Alters isimli başka bir projeyi de 2025 Haziran’ında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/frostpunk-1886-is-a-remake-of-the-first-game-due-out-2027-dev-insists-it-will-continue-to-update-frostpunk-2 https://store.steampowered.com/app/3645160/Frostpunk_1886/
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