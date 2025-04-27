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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Super Space Club

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Space Club olacak. Space Club, klasik uzay savaş oyunlarını modern bir şekilde yeniden yorumluyor. Geminizi ve pilotunuzu seçiyor, ardından neon ışıklı uzayda düşman dalgaları ile mücadele ediyorsunuz. Eski tarz arcade havasından esinlenen ancak günümüz ekranları için cilalanmış olan Super Space Club, hikayeden ziyade sürükleyici mekaniklere sahip.

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Her iki hediye, 1 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Chuchel ve Albion Online Hoş Geldin Paketi hediyesini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var