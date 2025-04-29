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    Anlık Bildirim

    Elden Ring Nightreign PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. İyi haber şu ki; PC donanımınız Elden Ring'i kaldırıyorsa herhangi bir yükseltme yapmanız gerekmeyecek.

    Elden Ring Nightreign, Mayıs ayında PC ve konsollara çıkış yapacak. Öncesinde, Bandai Namco oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu yüklemek için de en az 30 GB depolama alanı gerekecek.

    Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri

    Elden Ring Nightreign minimum & önerilen sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Elden Ring Nightreign’i oynayabilmek için minimum Nvidia GTX 1060 3GB veya AMD RX 58 4GB ekran kartı ve 12GB RAM olan bir PC’ye sahip olmak gerekiyor. Elden Ring Nightreign için önerilen sistem gereksinimleri de çok yüksek değil.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Elden Ring Nightreign ne zaman çıkacak?

    Nightreign, FromSoftware tarafından geliştirilen, oyuncuların çeşitli yeni düşmanlarla karşılaşacakları Limveld'e götürecek, bağımsız çok oyunculu, roguelike benzeri spin-off. Oyun, 30 Mayıs’ta PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4’e çıkış yapacak. Bu arada, FromSoftware, Elden Ring’in şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı bilgisini paylaştı.

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