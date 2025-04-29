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Elden Ring Nightreign, Mayıs ayında PC ve konsollara çıkış yapacak. Öncesinde, Bandai Namco oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu yüklemek için de en az 30 GB depolama alanı gerekecek.

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Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Elden Ring Nightreign’i oynayabilmek için minimum Nvidia GTX 1060 3GB veya AMD RX 58 4GB ekran kartı ve 12GB RAM olan bir PC’ye sahip olmak gerekiyor. Elden Ring Nightreign için önerilen sistem gereksinimleri de çok yüksek değil.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci : Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600

: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Elden Ring Nightreign ne zaman çıkacak?

Nightreign, FromSoftware tarafından geliştirilen, oyuncuların çeşitli yeni düşmanlarla karşılaşacakları Limveld'e götürecek, bağımsız çok oyunculu, roguelike benzeri spin-off. Oyun, 30 Mayıs’ta PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4’e çıkış yapacak. Bu arada, FromSoftware, Elden Ring’in şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı bilgisini paylaştı.

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Elden Ring Nightreign PC sistem gereksinimleri açıklandı