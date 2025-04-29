Elden Ring Nightreign PC sistem gereksinimleri açıklandı

Elden Ring Nightreign, Mayıs ayında PC ve konsollara çıkış yapacak. Öncesinde, Bandai Namco oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu yüklemek için de en az 30 GB depolama alanı gerekecek.
Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Elden Ring Nightreign ne zaman çıkacak?
Nightreign, FromSoftware tarafından geliştirilen, oyuncuların çeşitli yeni düşmanlarla karşılaşacakları Limveld'e götürecek, bağımsız çok oyunculu, roguelike benzeri spin-off. Oyun, 30 Mayıs’ta PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4’e çıkış yapacak. Bu arada, FromSoftware, Elden Ring’in şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı bilgisini paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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