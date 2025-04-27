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    Clair Obscur: Expedition 33 etkileyici çıkışını satış rakamlarıyla taçlandırdı

    Bu yılın en iyi oyunlarından biri olarak değerlendirilen Clair Obscur: Expedition 33, etkileyici bir çıkış yaptı. Oyun daha şimdiden önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Clair Obscur: Expedition 33 Tam Boyutta Gör
    Nisan ayı oyun dünyası için epey verimli geçti. Bu yılın en yüksek eleştirmen puanını alarak herkesi şaşırtan Blue Prince'in çıkışıyla başlayan ay, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın sürpriz çıkışıyla devam etti. Ancak görünen o ki nisan ayının oyunseverler için hazırladığı hoş sürprizler henüz bitmiş değil. Çünkü bu hafta çıkan Clair Obscur: Expedition 33 de tahmin edilenden çok daha iyi bir oyun çıktı. Blue Prince'i bile geride bırakarak eleştirmen puanlarında zirveyi alan Clair Obscur'u tanımlamak için "başyapıt" ve "yılın oyunu" gibi ifadeler kullanılıyor.

    Clair Obscur: Expedition 33, Şimdiden 1 Milyon Kopya Sattı

    Oyunun aldığı bu iyi yorumlar, satış rakamlarına da yansımış gibi görünüyor. Oyunun arkasındaki stüdyo olan Sandfall Interactive, bugün bir açıklama yaparak oyunun ilk 3 günde 1 milyon kopya sattığını duyurdu. Yaklaşık 30 kişilik ufak bir ekip tarafından geliştirilen bir oyun için bu gerçekten etkileyici bir başarı. Özellikle de oyunun çıkar çıkmaz Game Pass'e geldiği düşünülünce.

    Büyük çoğunluğu eski Ubisoft çalışanlarından oluşan Fransa merkezli oyun stüdyosu Sandfall Interactive'in geliştirdiği Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Ancak oyun bu sıra tabanlı oynanışa gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor.

    Hikâyesi de epey beğenilen Clair Obscur: Expedition 33, büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçiyor. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.

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