Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı
Ubisoft Store'da başlayan Efsanevi İndirimler kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla yüzde 75 indirimle 374,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 874,50 TL'den satın alınabiliyor.
Diğer tarafta Far Cry 6 ve Star Wars Outlaws ise, sırasıyla 374,75 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 20 Mayıs'a kadar sürecek indirim döneminde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL (-75%)
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|Far Cry 3
|499 TL
|124,75 TL (-75%)
|Far Cry 2
|249 TL
|74,70 TL (-70%)
|Far Cry Primal
|1.249 TL
|312,25 TL (-75%)
|Far Cry
|249 TL
|74,70 TL (-70%)
|Assassin’s Creed Mythology Pack
|3.999 TL
|799,80 TL (-80%)
|Assassin’s Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL (-60%)
|Assassin’s Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL (-75%)
|Assassin’s Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|Assassin’s Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL (-80%)
|Assassin’s Creed Black Flag Gold Edition
|999 TL
|299,70 TL (-70%)
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|524,70 TL (-70%)
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL (-75%)
|Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|299,80 TL (-80%)
|Ghost Recon Wildlands
|2.499 TL
|499,80 TL (-80%)
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