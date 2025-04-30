Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

    Ubisoft Store'da merakla beklenen "Efsanevi indirimler" başladı. Kampanya kapsamında Far Cry, Assassin’s Creed ve çok daha fazlasında yüzde 85'e kadar indirimler sunuluyor. 

    Ubisoft Store'da 'Efsanevi indirimler' başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının önde gelen mağazalarından Ubisoft Store’da "Efsanevi indirimler" başladı. Far Cry'dan Assassin's Creed serisine kadar pek çok yapımın fiyatı düştü. Üstelik fiyatlar Steam'e kıyasla TL'ye endeksli. İşte yeni indirim kampanyasında fiyatı düşen ve öne çıkan oyunlar...

    Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı

    Ubisoft Store'da başlayan Efsanevi İndirimler kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla yüzde 75 indirimle 374,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 874,50 TL'den satın alınabiliyor.

    Diğer tarafta Far Cry 6 ve Star Wars Outlaws ise, sırasıyla 374,75 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 20 Mayıs'a kadar sürecek indirim döneminde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ubisoft Store'da Efsanevi indirimler
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Star Wars Outlaws 1.749 TL 874,50 TL (-%50)
    Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL (-75%)
    Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL (-85%)
    Far Cry 3 499 TL 124,75 TL (-75%)
    Far Cry 2 249 TL 74,70 TL (-70%)
    Far Cry Primal 1.249 TL 312,25 TL (-75%)
    Far Cry 249 TL 74,70 TL (-70%)
    Assassin’s Creed Mythology Pack 3.999 TL 799,80 TL (-80%)
    Assassin’s Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL (-60%)
    Assassin’s Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (-75%)
    Assassin’s Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL (-85%)
    Assassin’s Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL (-80%)
    Assassin’s Creed Black Flag Gold Edition 999 TL 299,70 TL (-70%)
    Watch Dogs Legion 1.499 TL 224,85 TL (-85%)
    Watch Dogs 2 Deluxe Edition 1.499 TL 224,85 TL (-85%)
    The Crew Motorfest 1.749 TL 524,70 TL (-70%)
    Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL (-75%)
    Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 299,80 TL (-80%)
    Ghost Recon Wildlands 2.499 TL 499,80 TL (-80%)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağ sogutucu arızası belirtileri l-carnitine kullananlar yorumları cs 1.6 tam ekran yapma dijitsu buzdolabı alınır mı param yok ama yurtdışında okumak istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum