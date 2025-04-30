Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen mağazalarından Ubisoft Store’da "Efsanevi indirimler" başladı. Far Cry'dan Assassin's Creed serisine kadar pek çok yapımın fiyatı düştü. Üstelik fiyatlar Steam'e kıyasla TL'ye endeksli. İşte yeni indirim kampanyasında fiyatı düşen ve öne çıkan oyunlar...

Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı

Ubisoft Store'da başlayan Efsanevi İndirimler kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla yüzde 75 indirimle 374,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 874,50 TL'den satın alınabiliyor.

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Diğer tarafta Far Cry 6 ve Star Wars Outlaws ise, sırasıyla 374,75 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 20 Mayıs'a kadar sürecek indirim döneminde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Ubisoft Store'da "Efsanevi indirimler" başladı! İşte öne çıkanlar