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    Oblivion Remastered, rekor sürede 4 milyon oyuncuyu geçti

    Bethesda'nın beklenen oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PC ve konsollara çıktı ve yalnızca 5 günde 4 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekmeyi başardı.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 4 milyon oyuncu Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın çıkışından sadece beş gün sonra 4 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurdu. Oyun, 21 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam ve Microsoft Store) ve Xbox Game Pass'te çıkış yaptı ve kısa sürede hit oldu.

    Bethesda, sosyal medya platformu üzerinden “Oblivion Remastered ile Cyrodiil'e adım atan 4 milyondan fazla kişiye çok minnettarız. Teşekkür ederiz.” paylaşımıysa oyunculara teşekkür etti. Bethesda, bu etkileyici dönem noktasına oyun çıkışından önce hiçbir tanıtım yapmadan ulaştı.

    Virtuos ile iş birliği içinde geliştirilen remaster, grafiklerde büyük iyileştirmeler sunuyor. Her varlığın sıfırdan yeniden tasarlandığı, Cyrodiil dünyasının güncel nesil görsel standartları karşılayacak şekilde yeniden inşa edildiği belirtildi. Savaş ve sprint gibi unsurlarda yapılan bazı temel oyun geliştirmelerinin dışında orijinal oyunun özü olduğu gibi korundu.

    Steam'de de rekor kırdı!

    Oblivion remaster, The Elder Scrolls serisinin Steam'deki en iyi eş zamanlı oyuncu rekorunu da elde etti. Oyunun en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı hafta sonundan önce 190 bin oyuncuyu geçti. The Elder Scrolls V: Skyrim sekiz yıl önce 69.906 eş zamanlı oyuncuyla rekoru elinde tutuyordu.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fiyatı ne kadar?

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PC’de 35 dolar, Xbox Series X|S ve PlayStation 5'te 1900 TL’ye çıktı. Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kullanıcıları, abonelik kapsamında oynayabiliyor.

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