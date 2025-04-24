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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Chuchel, geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Chuchel, eğlenceli mekanikleriyle point&click türünde bir macera oyunu. Oyunda tuhaf, toz topu benzeri bir kahramanın rolünü üstleniyor ve kahramanın sevdiği kirazı geri almaya çalışıyorsunuz. Kısa ve yaratıcı bulmacalar ve mini oyunlarla dolu 30 seviyeye sahip

Bu hafta sunulan ikinci içerik ise oyun değil, ek paket oldu. Epic Games Store kullanıcıları, popüler MMORPG oyunu Albion Online için birtakım ödülleri kütüphanesine ekleyebilir. Bu ödüller arasında Şövalye Maceracı gösteriş paketi, Sis Bizonu binek görünümü, 3 günlük Premium, 250 Öğrenme Puanı, 350 Topluluk Jetonu, 10 Ehil Odak Yenileme İksiri ve 10 Ehil İçgörü Kitabı (toplamda 100.000 Nam değerinde) yer alıyor.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı